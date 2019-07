Eltüntette a lájkokat az Instagram – az emberek pedig imádják

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b6f8df5-1cd4-4499-a944-047c94bd3395","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020-ban indulhat útnak – egyelőre személyzet nélkül – a NASA és az Európai Űrügynökség közös fejlesztése, az Orion űrhajó.","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban indulhat útnak – egyelőre személyzet nélkül – a NASA és az Európai Űrügynökség közös...","id":"20190722_nasa_orion_urkapszula_artemis_misszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b6f8df5-1cd4-4499-a944-047c94bd3395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b820f0-f69b-420f-a66a-e2101190e034","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_nasa_orion_urkapszula_artemis_misszio","timestamp":"2019. július. 22. 09:33","title":"Elkészült az Orion űrhajó, 2020-ban indulhat a Holdhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e531de1d-8f32-4d54-8c79-bdf118c17bf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus mutatta be elsőként azt a készüléket, amibe a Qualcomm jelenlegi legerősebb processzora került. Az eszköz méltó utódja lett a tavaly ROG Phone-nak.","shortLead":"Az Asus mutatta be elsőként azt a készüléket, amibe a Qualcomm jelenlegi legerősebb processzora került. Az eszköz méltó...","id":"20190722_asus_rog_phone_ii_okostelefon_snapdragon_88_plus_gamer_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e531de1d-8f32-4d54-8c79-bdf118c17bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f695aac8-1392-4ef1-bfbd-76092b08b603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_asus_rog_phone_ii_okostelefon_snapdragon_88_plus_gamer_telefon","timestamp":"2019. július. 22. 15:08","title":"Nincs most ennél erősebb androidos mobil: megjött az Asus ROG Phone II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5ca8b7-19df-4b29-b228-581cfe3893a2","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Most először dolgozik együtt Péterfy Bori és a Love Band a Hősök zenekarral, a közösen írt dal és a hozzá készült új videóklip a napokban jelent meg. Péterfy Bori és Baranyai Dániel Eckü mesélt a dalszerzés és a különleges, mobiltelefonnal forgatott klip kulisszatitkairól. Interjú. \r

","shortLead":"Most először dolgozik együtt Péterfy Bori és a Love Band a Hősök zenekarral, a közösen írt dal és a hozzá készült új...","id":"samsungbch_20190722_peterfy_bori_hosok_ecku_bandfusion_videoklip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f5ca8b7-19df-4b29-b228-581cfe3893a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ab93c-a642-426b-af89-cb2ad252cf8f","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190722_peterfy_bori_hosok_ecku_bandfusion_videoklip","timestamp":"2019. július. 22. 14:30","title":"\"Egy jópofa, fülledt, kísérletező dal született\" - Péterfy Bori összeállt Ecküvel - videóklip!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d","c_author":"","category":"cegauto","description":"A kínai részesedés most ismét nő.","shortLead":"A kínai részesedés most ismét nő.","id":"20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b8b84a-7410-4387-8f19-79c77643b6e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","timestamp":"2019. július. 23. 14:17","title":"Lassan ázsiai tulajdonba kerül a Mercedes gyártójának negyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dd1edd-d2b9-4203-9e9c-6af45e88d35e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végzetes hibának bizonyult, hogy belehajtottak egy álló rendőrautóba egy rendőrségi épületnél.","shortLead":"Végzetes hibának bizonyult, hogy belehajtottak egy álló rendőrautóba egy rendőrségi épületnél.","id":"20190723_40_milliard_forint_erteku_aruval_buktak_meg_a_balfek_drogkereskedok_Sydneyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53dd1edd-d2b9-4203-9e9c-6af45e88d35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01ad769-7db9-4e84-b20e-345d643a07e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_40_milliard_forint_erteku_aruval_buktak_meg_a_balfek_drogkereskedok_Sydneyben","timestamp":"2019. július. 23. 13:44","title":"40 milliárd forint értékű áruval buktak meg a balfék drogkereskedők Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091b5c63-883e-464a-bc12-07f67beb262a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismerik, de nem szeretik túlzottan a nagy nyugati tech cégeket Kínában – derítette ki egy kutatás. A kínaiak szíve hazahúz, leginkább a helyi termékeket, szolgáltatásokat részesítik előnyben.","shortLead":"Ismerik, de nem szeretik túlzottan a nagy nyugati tech cégeket Kínában – derítette ki egy kutatás. A kínaiak szíve...","id":"20190723_statista_felmeres_nyugati_techcegek_ismertsege_termekek_hasznalata_kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091b5c63-883e-464a-bc12-07f67beb262a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4f0b6d-b6c3-4978-97d2-85f9ba49ab78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_statista_felmeres_nyugati_techcegek_ismertsege_termekek_hasznalata_kinaban","timestamp":"2019. július. 23. 10:03","title":"Nacionalizmus? Ismerik, de kevéssé használják a kínaiak a nyugati kütyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41d4f34-b4f5-4880-a3d5-33c62f16bd6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem és az IBM tudósai által létrehozott mesterséges intelligencia különleges portréképet készít rólunk.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem és az IBM tudósai által létrehozott mesterséges intelligencia különleges portréképet...","id":"20190723_szelfi_mesterseges_intelligencia_portre_arckep_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e41d4f34-b4f5-4880-a3d5-33c62f16bd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcb05b7-2338-4111-a32a-4313fadf9290","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_szelfi_mesterseges_intelligencia_portre_arckep_kutatas","timestamp":"2019. július. 23. 11:03","title":"Szeretne egy különleges szelfit? Ez az oldal festményt készít a fotójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sorozatban negyedszer győzött ebben a számban. ","shortLead":"Sorozatban negyedszer győzött ebben a számban. ","id":"20190722_hosszu_katinka_vilagbajnok_kvangdzsu_200_vegyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99367633-03f8-42cb-8bd1-c43274e41fb0","keywords":null,"link":"/sport/20190722_hosszu_katinka_vilagbajnok_kvangdzsu_200_vegyes","timestamp":"2019. július. 22. 14:35","title":"Hosszú Katinka világbajnok 200 vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]