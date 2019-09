Ahogy a világ több országában, úgy Dániában sem ritka, hogy a bíróság a mobiltelefon cellainformációs adatai alapján dönt el a bíróság egy-egy ügyet, ha azokat is bizonyítékként értékeli. Nemrég kiderült, hogy a pontosnak gondolt adatok valójában nem mindig azok.

A The New York Times szerint a dán hatóságoknak most 2012-ig visszamenőleg 10 ezernél is több ügyet kell felülvizsgálniuk, mert felmerült, hogy ártatlanokat börtönöztek be. A probléma azzal van, hogy a szolgáltatótól kapott adatokat a rendőrség saját rendszere nem megfelelően dolgozta fel: bizonyos dolgokat figyelmen kívül hagyott, így a készülékek tartózkodási helye sem vehető biztosra. De olyan is előfordult, hogy a készüléket nem ahhoz az adótoronyhoz társították, amelyikhez valójában kellett volna.

Azt még nem tudni, hogy 10 700 eset közül pontosan hány esetben születtek rossz döntések a feltehetően hibás adatok miatt, így inkább az összeset felülvizsgálják. A szolgáltatók állítják, hogy a hatóságok számára adott cellainformációk helyesek, a hiba nem náluk, hanem a rendőrségnél van. Az ügy tisztázásáig, de legalább két hónapig a hatóságok nem hagyatkoznak a cellainformációs adatokra egy-egy bűncselekmény vizsgálatakor.

A NYT megjegyezte, egyelőre nem tudni, hogy a dánok vizsgálata milyen eredménnyel zárul, és hogy az hatással lesz-e más országok igazságszolgáltatási rendszerére. Jakob Willer, egy dán iparági szervezet vezetője úgy látja, helytelen, hogy a rendőrség a cellainformációs adatokra támaszkodik a nyomozások során. Szerinte ugyanis nem megfigyelő rendszereket dolgoztak ki, hanem egyszerű telefonos hálózatot építettek, hogy az emberek kommunikálni tudjanak egymással.

