A Google Fotók arcfelismerő és csoportosítási algoritmusa szinte csodákra képes, amikor azonosítja a fotókon szereplő személyeket és háziállatokat, új profilt hoz létre nekik, és beleteszi a megfelelő képeket. Azonban a mögöttes algoritmus sem tévedhetetlen, s amennyiben helytelen a besorolás, manuálisan kell javítani (törölni) a felhasználónak.

Korábban a rendszert nem érdekelte a törlés oka, azonban – vették észre a redditen – hamarosan megkérdezi majd, miért döntött így a felhasználó. Ha ezt kipuhatolja, sokat javulhat az algoritmus.

© Android Police

Amennyiben egy kép esetében a jobb felső három pont lehetőségre kattint valaki, és az Eltávolítást választja, egy felugró ablak firtatja, mi az ok. Többféle válaszadási lehetőség lesz: Not a person (nem egy személy, hanem például szobor, plakát, könyvborító), Wrong person (nem az a személy – ez hasznos lehet mondjuk testvéreknél), Not the main subject (nem ez a fő témája a képnek, például egy, a háttérben megjelenő személy esetén), Blurry or poor quality (homályos vagy rossz képminőség – bár a megfelelő személyről van szó, de a kép minősége miatt inkább nem mentenénk el), Offensive (valamiért nem szeretnénk, ha a képen látható személy bekerülne az albumba).

