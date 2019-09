Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"134c1b99-d094-4305-9861-41b3d21cb78b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak Hongkongban az Egyesült Államok konzulátusához, hogy felszólítsák az amerikai kongresszust annak a javaslatnak az elfogadására, amely támogatást biztosíthatna a város demokratikus fejlődésében, valamint az emberi jogok védelmében - írja a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap.","shortLead":"Tízezrek vonultak Hongkongban az Egyesült Államok konzulátusához, hogy felszólítsák az amerikai kongresszust annak...","id":"20190908_Az_USA_konzulatusahoz_vonultak_a_tuntetek_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134c1b99-d094-4305-9861-41b3d21cb78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0212240b-1461-496d-bbe6-ec530a21f609","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Az_USA_konzulatusahoz_vonultak_a_tuntetek_Hongkongban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 13:21","title":"Nem csillapodnak a kedélyek Hongkongban, most az USA konzulátusához vonultak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e59a87f-085c-4a6f-90c8-86a23897fc10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 2031-re prognosztizált 18 százalékos fogyás ellenére elképzelhető, hogy a magyar etnikum aránya lényegében változatlan marad Romániában.","shortLead":"A 2031-re prognosztizált 18 százalékos fogyás ellenére elképzelhető, hogy a magyar etnikum aránya lényegében...","id":"201936_erdelyi_demografiai_kilatasok_statisztika_eskozmetika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e59a87f-085c-4a6f-90c8-86a23897fc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea5e8fd-4717-446b-b578-df510f72e0ef","keywords":null,"link":"/vilag/201936_erdelyi_demografiai_kilatasok_statisztika_eskozmetika","timestamp":"2019. szeptember. 08. 09:00","title":"Fogynak a magyarok Romániában. De a románok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban mintegy 1500 haláleset köthető a júniusi és júliusi kánikulához a francia egészségügyi tárca vasárnapi tájékoztatása szerint, ami tizede a 2003-as hőhullámkor regisztráltnak, jóllehet idén a melegrekordok országszerte megdőltek.","shortLead":"Franciaországban mintegy 1500 haláleset köthető a júniusi és júliusi kánikulához a francia egészségügyi tárca vasárnapi...","id":"20190908_Mintegy_1500_aldozatot_kovetelt_a_kanikula_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26039e19-8396-4ebf-b45c-ac8401ce383e","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Mintegy_1500_aldozatot_kovetelt_a_kanikula_Franciaorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 18:27","title":"Mintegy 1500 áldozatot követelt a kánikula Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558b36bb-fe0d-4fa5-b051-53e0a9a706da","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Új órával jelentkezett az Asus a Berlinben zajló IFA 2019 szakkiállításon. A gyártó szerint a VivoWatch SP intelligenciájával tűnik ki a konkurens megoldások közül.","shortLead":"Új órával jelentkezett az Asus a Berlinben zajló IFA 2019 szakkiállításon. A gyártó szerint a VivoWatch SP...","id":"20190909_asus_vivowatch_sp_ora_funkciok_ekg_veroxigenszint_vernyomasmero_karora_ifa_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=558b36bb-fe0d-4fa5-b051-53e0a9a706da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718d20e2-e385-4608-955f-bc77c3ab8a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_asus_vivowatch_sp_ora_funkciok_ekg_veroxigenszint_vernyomasmero_karora_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 09. 07:03","title":"Egy töltéssel 14 napon át folyamatosan méri a vérnyomást az Asus új órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38bbe41-f070-4528-9b4f-ac699755be91","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A globális aukciós piac teljesítménye az idei esztendő első felében legfeljebb átlagosnak mondható, a Sotheby’snek azonban egy eladással júniusban sikerült alaposan felkavarnia az állóvizet. A vételár Leonardo (?) Salvator Mundijának 450 millió dollárját is sokszorosan meghaladja; igaz, a 3,7 milliárd dollárt most nem egyetlen műtárgyért, hanem magáért az árverezőházért készül kifizetni a Marokkóban született, Svájcban élő, francia, portugál és izraeli állampolgársággal rendelkező milliárdos üzletember és műgyűjtő, az 55 éves Patrick Drahi.","shortLead":"A globális aukciós piac teljesítménye az idei esztendő első felében legfeljebb átlagosnak mondható, a Sotheby’snek...","id":"20190904_Transzparencia_es_hatekonysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b38bbe41-f070-4528-9b4f-ac699755be91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72f33fb-ba1c-4693-bac7-e1b60f68f77f","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190904_Transzparencia_es_hatekonysag","timestamp":"2019. szeptember. 07. 14:13","title":"Transzparencia és hatékonyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c9167-0881-4065-9d09-5744214aca51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az F3-as versenyző Alex Peroni a Parabolica-kanyarban szállt el, de szerencsére nem esett baja.","shortLead":"Az F3-as versenyző Alex Peroni a Parabolica-kanyarban szállt el, de szerencsére nem esett baja.","id":"20190907_Spa_utan_Monzaban_is_volt_egy_horrorbaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=457c9167-0881-4065-9d09-5744214aca51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd5151-329f-42a8-8373-cdb8560e4ae3","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Spa_utan_Monzaban_is_volt_egy_horrorbaleset","timestamp":"2019. szeptember. 07. 13:07","title":"Spa után Monzában is volt egy horrorbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd238863-591e-412e-8286-3bec703f6d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190908_klimavaltozas_oroszorszag_szigetek_dorian_hurrikan_szeme_video_facebook_arcfelismeres_webshop_csalas_google_maps_elokep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd238863-591e-412e-8286-3bec703f6d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60400339-c012-471b-8538-3577ef55b972","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_klimavaltozas_oroszorszag_szigetek_dorian_hurrikan_szeme_video_facebook_arcfelismeres_webshop_csalas_google_maps_elokep","timestamp":"2019. szeptember. 08. 12:03","title":"Ez történt: új funkció került a Google Térképbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71cdca8-902c-4a61-8d85-f00c9087815c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat, ezzel 2010 után először diadalmaskodott a maranellói istálló autója Monzában.","shortLead":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat, ezzel 2010 után először...","id":"20190908_Kilenc_ev_utan_nyert_a_Ferrari_Monzaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e71cdca8-902c-4a61-8d85-f00c9087815c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a321c3a-21ff-4c86-9cb9-983a0d7480a4","keywords":null,"link":"/sport/20190908_Kilenc_ev_utan_nyert_a_Ferrari_Monzaban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:07","title":"Kilenc év után nyert a Ferrari Monzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]