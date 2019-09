Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d90ef21-2d58-42ec-b69d-acc610bf41a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit kormány mostantól tájékoztatja a Magyarországon élő honfitársaikat, mire készüljenek novembertől.","shortLead":"A brit kormány mostantól tájékoztatja a Magyarországon élő honfitársaikat, mire készüljenek novembertől.","id":"20190916_brexitre_felkeszito_kampany_magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d90ef21-2d58-42ec-b69d-acc610bf41a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a37fa2-43f5-4f15-b7d1-73aea69f2fe0","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_brexitre_felkeszito_kampany_magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:16","title":"Magyarországon is elindult a Brexitre felkészítő kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy vereségen akadt ki, ekkor született meg a szexista nyilatkozat.","shortLead":"Egy vereségen akadt ki, ekkor született meg a szexista nyilatkozat.","id":"20190916_bognar_gyorgy_fociedzo_szexizmus_nok_kulcsar_katalin_jatekvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6810dba7-2f3e-4cbd-8a51-7fc6f1adefe5","keywords":null,"link":"/sport/20190916_bognar_gyorgy_fociedzo_szexizmus_nok_kulcsar_katalin_jatekvezeto","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:21","title":"Központi lebutításról beszélt, de mire gondolt az NB II.-es edző?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 37. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 37. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20190915_Kozel_felmilliot_er_az_ottalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41296c1-4c75-429f-80ba-a72862098861","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Kozel_felmilliot_er_az_ottalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:37","title":"Közel félmilliót ér az öttalálatos szelvény a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki nem vitte vissza időben az összes felvett ajánlóívet. ","shortLead":"Senki nem vitte vissza időben az összes felvett ajánlóívet. ","id":"20190915_Tarlostol_Puzserig_minden_fopolgarmesterjelolt_buntetest_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0d7b72-029f-485b-9e4d-af7ccfd3f674","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Tarlostol_Puzserig_minden_fopolgarmesterjelolt_buntetest_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 21:44","title":"Tarlóstól Puzsérig minden főpolgármester-jelölt büntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy hete megsérült magyar fotóriporter megtörte a csendet, elmondta, mi is történt vele Tripoliban.","shortLead":"Az egy hete megsérült magyar fotóriporter megtörte a csendet, elmondta, mi is történt vele Tripoliban.","id":"20190916_libia_szabo_gergely_fotos_tripoli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13a93ab-a9d7-4395-ab1c-196472ac2d17","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_libia_szabo_gergely_fotos_tripoli","timestamp":"2019. szeptember. 16. 19:30","title":"Megszólalt a Líbiában megsérült magyar fotós: két méterre csapódott be mellé a rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6edff600-8ec9-44a2-9060-f2d948263948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök mentőt hívtak a helyszínre, de kiderült, a gyereknek szerencsére nem esett baja. ","shortLead":"A rendőrök mentőt hívtak a helyszínre, de kiderült, a gyereknek szerencsére nem esett baja. ","id":"20190915_Napon_allo_kocsiban_hagyta_gyereket_egy_no_Sopronban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6edff600-8ec9-44a2-9060-f2d948263948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf30ff6-7c90-4913-9694-1c7fd1c4d26f","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Napon_allo_kocsiban_hagyta_gyereket_egy_no_Sopronban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 17:20","title":"Napon álló kocsiban hagyta gyerekét egy nő Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"A világon két dolog van, ami minden másnál nehezebben állja az idő próbáját: a szerelem és a pénz. A kettő együtt szinte soha. Ezt mesélik el a Vígszínházban egy nagy buli keretében.","shortLead":"A világon két dolog van, ami minden másnál nehezebben állja az idő próbáját: a szerelem és a pénz. A kettő együtt...","id":"201937__a_nagy_gatsby__party_avigben__megtalalt_nemzedek__gyonyoruek_bolondok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc4e362-9a47-49b3-82e9-d6dda648f944","keywords":null,"link":"/kultura/201937__a_nagy_gatsby__party_avigben__megtalalt_nemzedek__gyonyoruek_bolondok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 20:00","title":"Színes, szélesvásznú amerikai álom A nagy Gatsby a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6bd312a-5e2d-48dd-9421-c8c9c46460e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök garázdaság miatt fogták el a férfit. ","shortLead":"A rendőrök garázdaság miatt fogták el a férfit. ","id":"20190916_fesztival_vanyarc_fegyver_haragos_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6bd312a-5e2d-48dd-9421-c8c9c46460e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c7302a-13ef-426c-a409-8e30b22129d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_fesztival_vanyarc_fegyver_haragos_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:13","title":"Fesztiválon próbálta meg lelőni a haragosát, de nem sült el a fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]