Továbbra is a fogyasztókra nyomást gyakorolva próbálja rávenni az utazni vágyókat a Booking.com, hogy szállást foglaljanak az oldalon – derül ki a brit fogyasztóvédelmi szervezet, a Which? legújabb felméréséből.

Amikor valaki szobák, hotelek után kutat az oldalon, egy piros betűkkel írt felhívással találkozhat, amely arra figyelmezteti: siessen, mert az adott szálláson már csak egyetlen szoba kiadó. A Which? szerint ez nem minden esetben igaz, a fogyasztó oldalán viszont egész máshogy csapódik le: nyomást gyakorolnak rá, hogy a Bookingon költse el a pénzét.

A társaság maga is ellenőrizte a dolgot, hogy kijelentéseit alátámassza. Volt olyan eset, amikor ugyanabban a szállodában 34 szoba is üres volt, miközben a Booking úgy tálalta, hogy már csak egy vehető ki. Ezzel azt a látszatot keltették, hogy a kiadó szobák gyorsan fogynak. (A Which? egyébként nem csak a Bookingnál talált ilyen problémákat, valahol még rejtett költségek is voltak, amiről a fogyasztó csak utólag szerzett tudomást.)

A kellemetlenséget növeli, hogy a Booking előzőleg szeptember 1-ig kapott határidőt az Egyesült Királyság versenyhatóságától (Competition and Markets Authority, CMA), hogy felhagyjon a jogsértő gyakorlatával, amire ígéretet is tettek.

De úgy tűnik, ezek csak üres szavak voltak.

A szállásfoglaló a BBC-nek küldött reakciójában azt írta, keményen dolgoznak, emellett folyamatos együttműködést és párbeszédet folytatnak a CMA-val a fogyasztói élmény fejlesztése érdekében. A szervezet szerint igazi garanciákra van szükség, mert az oldal gátlástalan eszközei az egyértelmű figyelmeztetés ellenére sem tűntek el.

