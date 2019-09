Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Fegyvert és éles lőszereket találtak egy német autóban Röszkén
A pisztoly meg volt töltve. Szövetségbe forrt illiberális köztársaságok – Orbán mondja meg, ki a türk
Megfigyelőstátusát tagságra cserélné a kormány a Türk Tanácsban, amely egyébként – a szépen megfogalmazott elvek ellenére – nem több egy „látványszervezetnél", amely legfeljebb a kulturális kapcsolatok fellendítésében ért el eredményeket. A jelenleg öt országot tömörítő szervezet most Budapesten nyitotta meg első európai képviseletét. türk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint nincsenek összekötve a miniszterelnökkel és egyébként is nagyon sok vitájuk van.","shortLead":"A főpolgármester szerint nincsenek összekötve a miniszterelnökkel és egyébként is nagyon sok vitájuk van.","id":"20190918_tarlos_istvan_karacsony_gergely_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76faa4f2-f4a8-4184-ac19-374bf92121f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_tarlos_istvan_karacsony_gergely_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 18. Tarlós: Miért venne részt Orbán a főpolgármesteri kampányban?
A főpolgármester szerint nincsenek összekötve a miniszterelnökkel és egyébként is nagyon sok vitájuk van. 22 régészeti lelőhely pusztulhat el Trump ötlete miatt
Az Egyesült Államok és Mexikó határán épülő amerikai határfal miatt pusztulhat el több fontos, leletekben vélhetően nem szegény régészhely Arizónában. Kövér: A lelkészek és a plébánosok felelőssége, hogy a hívek megfelelő irányba szavazzanak
A házelnök a Reformátusok szárszói konferenciáján azt is felvázolta, hogy a legrosszabb kereszténydemokrata politika is jobb, mint a legjobb nem keresztény politika. szavazzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány nem tartotta be az ígéreteit, becsapta a szociális ágazatban dolgozókat, ezért a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete és a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete október 10-én folytatja a márciusban felfüggesztett országos sztrájkot.","shortLead":"A kormány nem tartotta be az ígéreteit, becsapta a szociális ágazatban dolgozókat, ezért a Magyar Sztrájkot hirdettek a közszolgák októberre
A kormány nem tartotta be az ígéreteit, becsapta a szociális ágazatban dolgozókat, ezért a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete és a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete október 10-én folytatja a márciusban felfüggesztett országos sztrájkot. Hogyan változtassunk e-mailezési szokásainkon ahhoz, hogy jobb eredményeket érjünk el?
A nevetés nemcsak kapcsolatot teremt az emberek között, hanem - egy meggyőzés tudományával foglalkozó kutatócsoport szerint - jövedelmező üzleti eszköz is lehet az online alkufolyamatokban. el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben is nőtt a kivándorló magyarok száma, Nyugat-Európában jelenleg 600 ezer magyar él.","shortLead":"2017-ben is nőtt a kivándorló magyarok száma, Nyugat-Európában jelenleg 600 ezer magyar él.","id":"20190920_OECD_Meg_2017ben_is_nott_a_kivandorlo_magyarok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c097b-c688-4fee-82be-80f0f7cfe972","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_OECD_Meg_2017ben_is_nott_a_kivandorlo_magyarok_szama","timestamp":"2019. szeptember. 20. Egymillió magyar próbált szerencsét külföldön az EU-csatlakozás óta
2017-ben is nőtt a kivándorló magyarok száma, Nyugat-Európában jelenleg 600 ezer magyar él.