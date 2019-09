Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c2dea8b-041d-40e3-9fad-0657f2c6054f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten több mint 1600 alkalmazott követelte a Google-től, hogy legyen zöldebb a cég. A vállalat tett is egy nagy bejelentést.","shortLead":"A héten több mint 1600 alkalmazott követelte a Google-től, hogy legyen zöldebb a cég. A vállalat tett is egy nagy...","id":"20190920_google_zoldenergia_megujulo_energia_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c2dea8b-041d-40e3-9fad-0657f2c6054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713ec811-4dc2-4bae-9aa5-13dd5e3821b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_google_zoldenergia_megujulo_energia_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:03","title":"Belehúz a Google: 600+ milliárd forintnyi összeget költenek napelemekre és szélturbinákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 49-es kilométerszelvénynél volt a lezárás.","shortLead":"A 49-es kilométerszelvénynél volt a lezárás.","id":"20190920_m1_es_autopalya_felsovezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15c1165-12d0-432b-9470-5c6ef664fc93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_m1_es_autopalya_felsovezetek","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:48","title":"Leszakadt felsővezeték miatt rövid időre teljes szélességében lezárták az M1-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76e41ad-80f7-49d3-b976-623d7b9fe7c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A német internetes vállalkozás gyakorlatilag ugyanazt árulja, mint a világi konkurencia, csak a körítés más.","shortLead":"A német internetes vállalkozás gyakorlatilag ugyanazt árulja, mint a világi konkurencia, csak a körítés más.","id":"201938_mennyei_erzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c76e41ad-80f7-49d3-b976-623d7b9fe7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b065d6-4f1a-4bb4-a9d9-7d9080d61a8d","keywords":null,"link":"/360/201938_mennyei_erzes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:20","title":"A keresztény szexshop a keresztény értékek védelmében nem tesz pornót a kirakatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tizenkilenc súlyos betegen próbálták ki, és meglepő volt az eredmény. ","shortLead":"Tizenkilenc súlyos betegen próbálták ki, és meglepő volt az eredmény. ","id":"20190919_A_szivritmuszavarra_is_a_sugarkezeles_lesz_a_terapia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5565d590-d5b2-48f4-8703-76cc0f09f159","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_A_szivritmuszavarra_is_a_sugarkezeles_lesz_a_terapia","timestamp":"2019. szeptember. 19. 18:59","title":"A szívritmuszavarra is a sugárkezelés lesz a terápia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyiket decemberig nem is lehet majd kapni.","shortLead":"Az egyiket decemberig nem is lehet majd kapni.","id":"20190919_kotelezo_oltas_hiany_baranyhimlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032aca8e-9c1f-48f5-92d9-fa7ed9a93c29","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_kotelezo_oltas_hiany_baranyhimlo","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:05","title":"Hiány van egy bárányhimlő elleni oltásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ae38e0-e17e-474c-91ea-bcae1950e1c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kelvin Maynarddal az autójában ülve végeztek Amszterdamban.","shortLead":"Kelvin Maynarddal az autójában ülve végeztek Amszterdamban.","id":"20190919_Lelottek_a_Kecskemet_volt_focistajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ae38e0-e17e-474c-91ea-bcae1950e1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1a34e3-0c49-4b5e-b3c5-39fa1729f907","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_Lelottek_a_Kecskemet_volt_focistajat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:55","title":"Lelőtték a Kecskemét volt focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget az életének.","shortLead":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget...","id":"20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b815105b-acec-4fe9-ac4d-bd67e884588b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:31","title":"Öngyilkos lett egy alkalmazott a Facebook főhadiszállásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d67a0b4-092c-4e52-a06b-01926893034a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"45 éves volt. Korábban azt mondta, azért nem indul az októberi választáson, mert a betegséggel vívott küzdelme még több energiát kíván.\r

","shortLead":"45 éves volt. Korábban azt mondta, azért nem indul az októberi választáson, mert a betegséggel vívott küzdelme még több...","id":"20190919_Meghalt_Riz_Levente_fideszes_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d67a0b4-092c-4e52-a06b-01926893034a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f6a6ee-8fe9-4c42-8713-9196ff84acdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Meghalt_Riz_Levente_fideszes_polgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:39","title":"Meghalt Riz Levente XVII. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]