Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a67181f8-32c1-400c-88cb-33bbe3ca062e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így már csak 19 demokrata párti politikus \"maradt\" versenyben az elnökjelöltségért.","shortLead":"Így már csak 19 demokrata párti politikus \"maradt\" versenyben az elnökjelöltségért.","id":"20190920_New_York_demokrata_polgarmestere_visszalepett_az_elnokjeloltsegert_folytatott_kuzdelembol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67181f8-32c1-400c-88cb-33bbe3ca062e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d9c480-e700-4323-ad74-e268d112c174","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_New_York_demokrata_polgarmestere_visszalepett_az_elnokjeloltsegert_folytatott_kuzdelembol","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:08","title":"New York demokrata polgármestere visszalépett az elnökjelöltségért folytatott küzdelemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormánypárti Öt Csillag Mozgalmat vezető Luigi Di Maiónak nem tetszett, amit Orbán Rómában mondott az olasz kormánykoalícióról.","shortLead":"A kormánypárti Öt Csillag Mozgalmat vezető Luigi Di Maiónak nem tetszett, amit Orbán Rómában mondott az olasz...","id":"20190921_Az_olasz_kulugyminiszter_azt_uzente_Orbannak_hogy_torodjon_a_maga_dolgaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cf710a-e3f0-4b8b-b98c-cd7351e51c1a","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Az_olasz_kulugyminiszter_azt_uzente_Orbannak_hogy_torodjon_a_maga_dolgaval","timestamp":"2019. szeptember. 21. 21:17","title":"Az olasz külügyminiszter azt üzente Orbánnak, hogy ne avatkozzon be az olasz politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738e1255-0bc5-418d-95ae-fef032bd23f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a Kodiaq és a Karoq kistestvére, az elérhetőbb árú Kamiq.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a Kodiaq és a Karoq kistestvére, az elérhetőbb árú Kamiq.","id":"20190920_56_millio_forinttol_indul_hazankban_a_skoda_legkisebb_divatterepjaroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=738e1255-0bc5-418d-95ae-fef032bd23f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959bf5a2-e7bd-4f89-a374-c79ad9046d5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_56_millio_forinttol_indul_hazankban_a_skoda_legkisebb_divatterepjaroja","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:21","title":"5,6 millió forinttól indul hazánkban a Skoda legkisebb divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 334 forintot is elkértek egy euróért; nyolc és fél év fegyházat kért az ügyészség a fideszes Simonka Györgyre; mindenki feszülten várja, mi történik a szaúdi olajfinomítót ért dróntámadás után. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már 334 forintot is elkértek egy euróért; nyolc és fél év fegyházat kért az ügyészség a fideszes Simonka Györgyre...","id":"20190922_Es_akkor_forint_szaud_arabia_simonka_gyorgy_kishantos_rezsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07bf702-34cf-45d0-8866-67a6e5b4a9ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Es_akkor_forint_szaud_arabia_simonka_gyorgy_kishantos_rezsi","timestamp":"2019. szeptember. 22. 07:00","title":"És akkor kiderült, hogy Kisvárdán még mindig nincs elég focipálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke szerint nem szabad a reményt feladni, hogy egy választáson buktassák meg a Fidesz-kormányt.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke szerint nem szabad a reményt feladni, hogy egy választáson buktassák meg...","id":"20190920_Bod_Peter_Akos_Az_Orbanrendszer_a_latszat_ellenere_nem_stabil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e3550d-07c9-4361-810b-749cff0fab2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Bod_Peter_Akos_Az_Orbanrendszer_a_latszat_ellenere_nem_stabil","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:43","title":"Bod Péter Ákos: Az Orbán-rendszer a látszat ellenére nem stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af8e008-6971-4e75-aa8c-cb7d9f2491eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kíméletlen fogadtatásban volt része a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának is.","shortLead":"Kíméletlen fogadtatásban volt része a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának is.","id":"20190921_Kifutyultek_az_egeszsegugyert_felelos_allamtitkart_az_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7af8e008-6971-4e75-aa8c-cb7d9f2491eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d971e31a-a19b-47db-8e35-bcbfaebe66e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Kifutyultek_az_egeszsegugyert_felelos_allamtitkart_az_orvosok","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:19","title":"Kifütyülték az egészségügyért felelős államtitkárt az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335925f8-0c1b-4bea-99cc-080dafa4fc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Viktor, engedd a bábodat vitázni” – áll a Karmelita kolostor elé vitt molinón.","shortLead":"„Viktor, engedd a bábodat vitázni” – áll a Karmelita kolostor elé vitt molinón.","id":"20190920_Orban_irodaja_ele_feszitett_molinot_a_Parbeszed_hogy_engedje_vitazni_Tarlost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=335925f8-0c1b-4bea-99cc-080dafa4fc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f0670b-71a6-4dc5-aed0-f5193905cc24","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Orban_irodaja_ele_feszitett_molinot_a_Parbeszed_hogy_engedje_vitazni_Tarlost","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:41","title":"Orbán irodája elé feszített molinót a Párbeszéd, hogy engedje vitázni Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fead70-b9de-42d4-8344-bbf1caf99f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megemelték egyéb juttatásait, így a politikus nagyjából pénzénél marad. ","shortLead":"Megemelték egyéb juttatásait, így a politikus nagyjából pénzénél marad. ","id":"20190920_Gondoskodnak_az_allamtitkari_tisztsegebol_felmentett_Kara_Akosrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07fead70-b9de-42d4-8344-bbf1caf99f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48709a97-be8d-480a-afce-2085af2b8966","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Gondoskodnak_az_allamtitkari_tisztsegebol_felmentett_Kara_Akosrol","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:48","title":"Gondoskodnak az államtitkári tisztségéből felmentett Kara Ákosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]