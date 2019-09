Olcsón adja, mégis 6000 mAh-es akkumulátort tesz új telefonjába a Samsung

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Több ügyben is nagyon összeveszett nemzetbiztonsági főtanácsadójával az amerikai elnök, aki John Bolton menesztésével maga alá gyűrte a külpolitikát, mert külügyminisztere nem szokott ellentmondani neki.","shortLead":"Több ügyben is nagyon összeveszett nemzetbiztonsági főtanácsadójával az amerikai elnök, aki John Bolton menesztésével...","id":"20190922_Trump_meneszettte_a_tanacsadojat_aki_imadja_a_haborukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04199027-e6c6-4f80-b05b-ce44d6fa8ca7","keywords":null,"link":"/360/20190922_Trump_meneszettte_a_tanacsadojat_aki_imadja_a_haborukat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:30","title":"A héják héjájának kirúgása után Trumpnak egyedül kell kitalálnia, mit kezdjen Iránnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi pedig azért jó biztosjelölt, mert nagy a szakmai tapasztalata és kitűnően beszél franciául. ","shortLead":"Trócsányi pedig azért jó biztosjelölt, mert nagy a szakmai tapasztalata és kitűnően beszél franciául. ","id":"20190921_Varga_Judit_nyilt_meghallgatast_javasolt_Brusszelben_de_masok_ezt_nem_akartak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee2190c-f9ef-48d5-9f5e-d572b9e39c70","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Varga_Judit_nyilt_meghallgatast_javasolt_Brusszelben_de_masok_ezt_nem_akartak","timestamp":"2019. szeptember. 21. 12:52","title":"Varga Judit nyílt meghallgatást javasolt Brüsszelben, de „mások” ezt nem akarták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három ember meghalt, négy kórházba került az amerikai Pittsburgh-ben, mind középkorú férfiak voltak és sárga karszalagot viseltek. A rendőrség szerint egy együtt adagoltak túl valamilyen drogot egy lakásban, ahova egy karszalagos rendezvény után mentek.","shortLead":"Három ember meghalt, négy kórházba került az amerikai Pittsburgh-ben, mind középkorú férfiak voltak és sárga...","id":"20190922_Rejtelyes_korulmenyek_kozt_meghalt_harom_ember_Pittsburghben_mindannyiukon_sarga_karszalag_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d71c836-0899-4165-abf3-bf644722e177","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Rejtelyes_korulmenyek_kozt_meghalt_harom_ember_Pittsburghben_mindannyiukon_sarga_karszalag_volt","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:55","title":"Meghalt három ember Pittsburgh-ben, mindannyiukon sárga karszalag volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ea0727-b206-4da2-b818-b262f1a55021","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarországon kínálják eladásra annak a típusnak az egyik példányát, amelyből Ronaldónak is parkol egy a garázsában. ","shortLead":"Magyarországon kínálják eladásra annak a típusnak az egyik példányát, amelyből Ronaldónak is parkol egy a garázsában. ","id":"20190921_kezdo_f1pilotak_kimeljenek_mclaren_sennat_arulnak_budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9ea0727-b206-4da2-b818-b262f1a55021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b86887d-e843-47ff-8677-804bf7732f1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190921_kezdo_f1pilotak_kimeljenek_mclaren_sennat_arulnak_budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 22. 06:41","title":"Kezdő F1-pilóták kíméljenek! McLaren Sennát árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d899c0d-ec11-41d3-96e4-a5cf9d3a1420","c_author":"Dobos Emese","category":"itthon","description":"A Belvárosban akciózó környezetvédő aktivisták szerint a divatipar kizsákmányoló és szennyező. A cél az lenne, hogy kevesebb fast fashion holmit vásároljanak az emberek, helyettük inkább a tartós, jobb minőségű ruhákat keressék, amelyeket nem kell egy év múlva kidobni.","shortLead":"A Belvárosban akciózó környezetvédő aktivisták szerint a divatipar kizsákmányoló és szennyező. A cél az lenne...","id":"20190922_fast_fashion_tuntetes_budapest_nyiro_fanni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d899c0d-ec11-41d3-96e4-a5cf9d3a1420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f701f36-72b7-4921-9de5-0c796d5bcdb2","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_fast_fashion_tuntetes_budapest_nyiro_fanni","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:00","title":"Művéres akciót szerveztek a pesti butikokhoz, ahol ön is vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc93d02-1ba1-4138-aee8-1eba50cab2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyílt az Újpesti rakparton a Zsilip, amely zsinagóga és közösségi központ egyben. ","shortLead":"Megnyílt az Újpesti rakparton a Zsilip, amely zsinagóga és közösségi központ egyben. ","id":"20190923_Uj_zsinagogat_avattak_Ujlipotvarosban_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dc93d02-1ba1-4138-aee8-1eba50cab2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a08796-a6b0-4475-93a9-ff11ac0f525e","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Uj_zsinagogat_avattak_Ujlipotvarosban_vasarnap","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:21","title":"Új zsinagógát avattak Újlipótvárosban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a0ede9-718d-4286-a2fe-aeb32323b12d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy őszi hangulatú Google-logó várja ma a kereső főoldalának látogatóit. A Föld északi féltekéjén hétfőn esedékes 2019-es őszi nap-éj egyenlőségre időzített ünnepi embléma kapcsán egy verset is felidézhetünk.","shortLead":"Egy őszi hangulatú Google-logó várja ma a kereső főoldalának látogatóit. A Föld északi féltekéjén hétfőn esedékes...","id":"20190923_oszi_napejegyenloseg_2019_csillagaszati_osz_keats_az_oszhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a0ede9-718d-4286-a2fe-aeb32323b12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef1c2b-f353-404d-bba4-95b23b6906a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_oszi_napejegyenloseg_2019_csillagaszati_osz_keats_az_oszhoz","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:33","title":"Őszi nap-éj egyenlőség 2019: olvasta már a verset, amit a Google mára ajánl?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Középpontban az állami támogatás.","shortLead":"Középpontban az állami támogatás.","id":"20190921_Havas_HenrikATV_csorte_a_Hit_Gyulekezeterol_es_a_Fideszrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52aa8561-39a0-455d-8724-3887ae0ea5db","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Havas_HenrikATV_csorte_a_Hit_Gyulekezeterol_es_a_Fideszrol","timestamp":"2019. szeptember. 21. 19:47","title":"Havas Henrik-ATV csörte a Hit Gyülekezetéről és a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]