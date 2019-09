Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f85ad2f0-0339-4bab-a5b9-12af2b6c5687","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Önkéntes alapon osztják szét a Földközi-tengeren érkező menedékkérőket az erre vállalkozó országok, erről állapodott meg hétfőn négy uniós tagállam Máltán. A dolognak azonban itt még nincs vége, a téma hamarosan az uniós belügyminiszterek elé kerül, ahol az olasz kormányváltás miatt fő szövetségese nélkül maradt a magyar kormány. Mivel a megállapodás éppen a kvóták miatt tiltakozó tagállamokról veszi le a felelősséget, nem vetít túl sok jót előre, hogy a magyarok továbbra is brüsszeli bevándorláspárti hadjáratról beszélnek. ","shortLead":"Önkéntes alapon osztják szét a Földközi-tengeren érkező menedékkérőket az erre vállalkozó országok, erről állapodott...","id":"20190924_Magyarorszag_Europai_Unio_menekultugy_megallapodas_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f85ad2f0-0339-4bab-a5b9-12af2b6c5687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c90571-f932-48da-ba6a-0a89f97dbde9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Magyarorszag_Europai_Unio_menekultugy_megallapodas_Brusszel","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:30","title":"Magyarországon is segítene az új migránsalku, de Orbánéknak ez sem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183d173-648f-471f-8d8b-1b4f52167436","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit utazási iroda leányvállalata reagált a társaság csődje után.","shortLead":"A brit utazási iroda leányvállalata reagált a társaság csődje után.","id":"20190923_A_Neckermann_egeszseges_ceg_folytatja_a_mukodest_a_Thomas_Cook_csodje_utan_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c183d173-648f-471f-8d8b-1b4f52167436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b690537a-dac4-443c-969f-a1dcf2e7367e","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_A_Neckermann_egeszseges_ceg_folytatja_a_mukodest_a_Thomas_Cook_csodje_utan_is","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:33","title":"A Neckermann „egészséges cég”, folytatja a működést a Thomas Cook csődje után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9c2a32-4705-40f7-83e6-2883d926bf69","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szatmárnémeti ősbemutató után Budapesten is látható a Semmit se bánok.","shortLead":"A szatmárnémeti ősbemutató után Budapesten is látható a Semmit se bánok.","id":"201938_szinhaz__canossajaras_szekely_csaba_semmit_se_banok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e9c2a32-4705-40f7-83e6-2883d926bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03d1357-6fac-402e-b844-f33cc84dea3b","keywords":null,"link":"/360/201938_szinhaz__canossajaras_szekely_csaba_semmit_se_banok","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:30","title":"Az önigazolástól az önmegismerésen át az önfeláldozásig - Székely Csaba új darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai repülőgépgyár 144 500 dollárt (kb. 43 millió forint) fizet családonként 50 millió dolláros kárpótlási alapjából az általa gyártott, 737 MAX 8 típusú gépekkel tavaly októberben és idén márciusban lezuhant áldozatok hozzátartozóinak.","shortLead":"Az amerikai repülőgépgyár 144 500 dollárt (kb. 43 millió forint) fizet családonként 50 millió dolláros kárpótlási...","id":"20190924_karpotlas_boeing_legikatasztrofa_boeing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c597fbe-34e8-4b61-868a-29578035ba07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_karpotlas_boeing_legikatasztrofa_boeing","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:31","title":"Kárpótlást fizet a Boeing a lezuhant gépein utazók hozzátartozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság víziója, hogy 2027-re Budapestről elérhetővé váljon India és az Egyesült Államok nyugati partvidéke is. Ehhez kerültek most közelebb egy lépéssel.","shortLead":"A társaság víziója, hogy 2027-re Budapestről elérhetővé váljon India és az Egyesült Államok nyugati partvidéke is...","id":"20190923_Indiaba_indithat_jaratokat_a_WizzAir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ececb9-22aa-413e-8f2a-41adbdd0c87d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Indiaba_indithat_jaratokat_a_WizzAir","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:06","title":"Egyre közelebb Indiához a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak ígért mobilinternetében. A szolgáltató szerint csak hálózatukat és ügyfeleik érdekeit védik.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak...","id":"20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73033c-50de-4719-8ec5-1a8b67d0f5e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:38","title":"Telekom: csak az ügyfeleinket védtük a korlátlan net időnkénti lassításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a díj \"hazatért\".","shortLead":"A miniszterelnök szerint a díj \"hazatért\".","id":"20190923_orban_viktor_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7e78ca-d7d0-4bf1-a7e4-58625530593f","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_orban_viktor_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 23. 21:32","title":"Orbán is gratulált Zsórinak a Puskás-díjhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett.","shortLead":"Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett.","id":"20190924_1_es_villamos_meghosszabbitasa_465_millio_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77071d3f-19c5-4d02-936c-db4292a9cbd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_1_es_villamos_meghosszabbitasa_465_millio_forint","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:01","title":"Nem tudni, pontosan miért, de 465 millióval többe került az 1-es villamos meghosszabbítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]