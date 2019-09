Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindította az Apple Arcade-hoz hasonló havidíjas szolgáltatását a Google. A Play Pass szintén fillérekért ad hozzáférést minőségi alkalmazásokhoz, és nem csak játékokhoz.","shortLead":"Elindította az Apple Arcade-hoz hasonló havidíjas szolgáltatását a Google. A Play Pass szintén fillérekért ad...","id":"20190923_google_play_pass_android_jatek_apple_arcade","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5233c4bd-2444-4610-9394-d9c9e2867b67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_google_play_pass_android_jatek_apple_arcade","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:30","title":"Megjött a Google nagy újdonsága: 350 minőségi játék és alkalmazás, majdnem aprópénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a díj \"hazatért\".","shortLead":"A miniszterelnök szerint a díj \"hazatért\".","id":"20190923_orban_viktor_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7e78ca-d7d0-4bf1-a7e4-58625530593f","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_orban_viktor_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 23. 21:32","title":"Orbán is gratulált Zsórinak a Puskás-díjhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emailben kéri az Amerikai Védelmi Minisztérium az alkalmazottaiktól, hogy a rendszerben lévő hibák miatt egyelőre tartózkodjanak az iOS 13 telepítésétől.","shortLead":"Emailben kéri az Amerikai Védelmi Minisztérium az alkalmazottaiktól, hogy a rendszerben lévő hibák miatt egyelőre...","id":"20190922_amerikai_vedelmi_miniszterium_ios_13_apple_iphone_telepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefbde93-942d-4352-aaea-d1c39a20c274","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_amerikai_vedelmi_miniszterium_ios_13_apple_iphone_telepites","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:33","title":"Ne telepítsék az iOS 13-at – üzeni az Amerikai Védelmi Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828e786b-adf8-4186-900b-51a40cfc0ad0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó tisztán elektromos hajtásláncú zászlóshajó modellje igen dinamikusnak ígérkezik.","shortLead":"A bajor gyártó tisztán elektromos hajtásláncú zászlóshajó modellje igen dinamikusnak ígérkezik.","id":"20190923_670_loeros_luxus_villanyautoval_csaphat_oda_a_bmw_a_teslanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=828e786b-adf8-4186-900b-51a40cfc0ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81b0678-a92e-45e8-a388-d3bac7a487bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_670_loeros_luxus_villanyautoval_csaphat_oda_a_bmw_a_teslanak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:21","title":"670 lóerős luxus-villanyautóval csaphat oda a BMW a Teslának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b86459-dce1-4a4c-b34b-782daca045a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erdőtüzek miatt vérvörössé vált a hétvégén az ég Indonézia egy részén. ","shortLead":"Az erdőtüzek miatt vérvörössé vált a hétvégén az ég Indonézia egy részén. ","id":"20190923_egbolt_indonezia_vervoros_erdotuz_rayleigh_szoras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53b86459-dce1-4a4c-b34b-782daca045a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef3cddf-d67e-48a4-b4e8-baa0e79e2f1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_egbolt_indonezia_vervoros_erdotuz_rayleigh_szoras","timestamp":"2019. szeptember. 23. 21:03","title":"Olyan vörös lett az ég Indonéziában, hogy nem nagyon találni rá szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb57ab-5d12-4d83-b3fa-8b71548ff225","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy az ellenszél.","shortLead":"Nagy az ellenszél.","id":"20190923_A_CocaCola_Europaban_is_le_akarja_nyulni_a_palackos_viz_piacat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19cb57ab-5d12-4d83-b3fa-8b71548ff225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f821ac31-3841-4526-a759-8dc42c0a83fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_A_CocaCola_Europaban_is_le_akarja_nyulni_a_palackos_viz_piacat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:56","title":"A Coca-Cola Európában is le akarja nyúlni a palackos víz piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Néha egészen meglepő tételek, egészen meghökkentő összegért kelnek el a magyar online árveréseken. Ön például venne saválló tálat 1,6 millióért vagy licitálna az Ásotthalmi önkormányzat határvadász Ladájára? Alámerültünk az e-aukciók hazai világába.","shortLead":"Néha egészen meglepő tételek, egészen meghökkentő összegért kelnek el a magyar online árveréseken. Ön például venne...","id":"20190923_online_aukcio_arveres_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e759cf3-a6b0-41db-82e0-ce713b09cc4f","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_online_aukcio_arveres_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:10","title":"A fémhulladéktól a villamosokon át a várromig - bármit el lehet adni az aukciós oldalakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke, a versenyhivatal volt vezetője.","shortLead":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke...","id":"20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee0a169-20f4-490f-8b67-2e89dd7a223a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:03","title":"Volt versenyhivatali vezető: „Rendszerszintű a korrupció Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]