[{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évekkel ezelőtt a kormányoknak valahogy mindig pont a választások előtt ugrott be a nyugdíjemelés, illetve a13. havi juttatás ötlete. Az idők azonban változnak, és így az erősen kampánymintázatú húzások is, így ma már ott tartunk, hogy a hosszú távú elköteleződés helyett elég egy 9 ezer forintos rezsiutalvány is. ","shortLead":"Évekkel ezelőtt a kormányoknak valahogy mindig pont a választások előtt ugrott be a nyugdíjemelés, illetve a13. havi...","id":"20190925_nyugdij_rezsiutalvany_nyugdjasok_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742ac3d0-71fe-49b2-b114-9f257244d9a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_nyugdij_rezsiutalvany_nyugdjasok_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 25. 06:30","title":"Mennyit ér egy nyugdíjas hálája? – kis magyar választási ajándéktörténelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szüreti bulikat se hagyják ki a NAV ellenőrei, ott is fel fognak bukkanni.","shortLead":"A szüreti bulikat se hagyják ki a NAV ellenőrei, ott is fel fognak bukkanni.","id":"20190924_A_zoldsegeseket_ellenorzi_az_adohatosag_a_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0e6d19-94c0-4a53-894e-95cad0dc4d30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_A_zoldsegeseket_ellenorzi_az_adohatosag_a_heten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:02","title":"A zöldségeseket ellenőrzi az adóhatóság a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034499e0-75ae-49bd-ae9a-dffaa131930b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A postáshiány évek óta problémát okoz a faluban.","shortLead":"A postáshiány évek óta problémát okoz a faluban.","id":"20190925_Lebetegedtek_a_postasok_ugyintezok_viszik_ki_a_leveleket_Rajkan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=034499e0-75ae-49bd-ae9a-dffaa131930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01885c18-22f4-464d-ba76-f3c8e4cec56b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Lebetegedtek_a_postasok_ugyintezok_viszik_ki_a_leveleket_Rajkan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:45","title":"Lebetegedtek a postások, ügyintézők viszik ki a leveleket Rajkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f6159d-440a-4596-a5bd-4ef1295fd6c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék jelöltje jelent meg ekkor a kivetítőn.","shortLead":"Az ellenzék jelöltje jelent meg ekkor a kivetítőn.","id":"20190925_hende_csaba_fidesz_szombathely_hazaarulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f6159d-440a-4596-a5bd-4ef1295fd6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b5882-0f5e-4d01-8d83-83d28b6540cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_hende_csaba_fidesz_szombathely_hazaarulo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:45","title":"Hende Csaba kampányol: a közönséggel kiabáltatta, hogy „hazaáruló, hazaáruló”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90964dcd-336e-42ec-87bd-0a4211eecd72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tulajdonképpen most először készültek Archie-ról nagy felbontású, tisztán kivehető fotók (az első, pólyás képeket leszámítva). ","shortLead":"Tulajdonképpen most először készültek Archie-ról nagy felbontású, tisztán kivehető fotók (az első, pólyás képeket...","id":"20190925_Harry_herceg_Meghan_Markle_Archie_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90964dcd-336e-42ec-87bd-0a4211eecd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663e636a-4d81-46c9-9d5f-3f5e4ed959dc","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Harry_herceg_Meghan_Markle_Archie_fotok","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:13","title":"Apjára ütött Harry herceg és Meghan Markle gyermeke - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatalmas üzlet lesz a mostani tízszeresére növelni az ország naperőművi kapacitását.","shortLead":"Hatalmas üzlet lesz a mostani tízszeresére növelni az ország naperőművi kapacitását.","id":"20190924_Az_Orban_csaladhoz_kotodo_vallalkozok_is_nagyot_nyerhetnek_Ader_klimavedelmi_terven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db198ffb-2a6b-4f40-9b52-7b43a59e62c4","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_Az_Orban_csaladhoz_kotodo_vallalkozok_is_nagyot_nyerhetnek_Ader_klimavedelmi_terven","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:06","title":"Orbánék környezetében feltűnő vállalkozók is nyertesei lehetnek Áder klímabejelentésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9c2a32-4705-40f7-83e6-2883d926bf69","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szatmárnémeti ősbemutató után Budapesten is látható a Semmit se bánok.","shortLead":"A szatmárnémeti ősbemutató után Budapesten is látható a Semmit se bánok.","id":"201938_szinhaz__canossajaras_szekely_csaba_semmit_se_banok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e9c2a32-4705-40f7-83e6-2883d926bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03d1357-6fac-402e-b844-f33cc84dea3b","keywords":null,"link":"/360/201938_szinhaz__canossajaras_szekely_csaba_semmit_se_banok","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:30","title":"Az önigazolástól az önmegismerésen át az önfeláldozásig - Székely Csaba új darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lakcím nélküli magyar állampolgárok nem szavazhatnak, ők azonban választhatók, ha jelöltként indulnak. ","shortLead":"A lakcím nélküli magyar állampolgárok nem szavazhatnak, ők azonban választhatók, ha jelöltként indulnak. ","id":"20190925_28_jeloltnek_csak_telepulesi_lakcime_van_az_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7eb405-56f2-452e-b83b-3423376a3fed","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_28_jeloltnek_csak_telepulesi_lakcime_van_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:28","title":"28 jelöltnek csak települési lakcíme van az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]