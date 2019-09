Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e9cce94-fa47-4fbd-9061-98e30c139b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól jöhet a látássérültek számára az okos fehérbot.","shortLead":"Jól jöhet a látássérültek számára az okos fehérbot.","id":"20190927_okos_feherbot_latasserultek_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e9cce94-fa47-4fbd-9061-98e30c139b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00909204-471e-4c64-a7cd-e5942115eac4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_okos_feherbot_latasserultek_szamara","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:03","title":"Ez csak egy bot, de milliók örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"Tóth Richárd, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Zugló szétlopásáról és a családját ért fenyegetésről beszél Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt egy nyilvánosságra került hangfelvételen. Ő maga csütörtökön a hvg.hu-nak azt mondta, véleménye szerint ettől ő még folytathatja a munkát. Az MSZP beállt Karácsony védekezése mögé.","shortLead":"Zugló szétlopásáról és a családját ért fenyegetésről beszél Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt...","id":"20190926_karacsony_hangfelvetel_zuglo_mszp_toth_csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1e1a38-8164-4c3c-9260-50bf0675404f","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_karacsony_hangfelvetel_zuglo_mszp_toth_csaba","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:25","title":"Fenyegetés, lopás, börtön, elásás - furcsa hangfelvételt robbantottak be Karácsony kampányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f2f2bb-2d07-4b9a-bc76-03862e3d1a4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalább négyen megsérültek.","shortLead":"Legalább négyen megsérültek.","id":"20190927_busz_baleset_karambol_budapest_serultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5f2f2bb-2d07-4b9a-bc76-03862e3d1a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37cbc6f-00c9-4b34-9889-2790d2942d7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_busz_baleset_karambol_budapest_serultek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:36","title":"Megsemmisült egy busz eleje egy budapesti karambolban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kész a terv a jelenlegi megtakarítási rendszer átalakítására. ","shortLead":"Kész a terv a jelenlegi megtakarítási rendszer átalakítására. ","id":"20190927_Joleti_alapokban_gondolkodik_az_MNB_az_onkentes_nyugdijpenztarak_es_az_egeszsegpenztarak_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fbcd07-d369-47f3-b436-0853c8a16e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Joleti_alapokban_gondolkodik_az_MNB_az_onkentes_nyugdijpenztarak_es_az_egeszsegpenztarak_helyett","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:26","title":"Jóléti alapokban gondolkodik az MNB az önkéntes nyugdíjpénztárak és az egészségpénztárak helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa befogadta a hajléktalan fiát, aki egyik éjjel aztán mindent vitt.","shortLead":"Az apa befogadta a hajléktalan fiát, aki egyik éjjel aztán mindent vitt.","id":"20190927_Kifosztotta_az_alvo_apjat_egy_fiu_majd_meglepett_a_kocsijaval_hogy_meglatogassa_a_baratnojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a84a27f-2952-40c0-80c5-ce928cb01812","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Kifosztotta_az_alvo_apjat_egy_fiu_majd_meglepett_a_kocsijaval_hogy_meglatogassa_a_baratnojet","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:45","title":"Kifosztotta az alvó apját egy fiú, majd meglépett a kocsijával, hogy meglátogassa a barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Deutsche Welle segítségével lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan ismerjük fel a manipulált felvételeket az interneten.","shortLead":"A Deutsche Welle segítségével lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan ismerjük fel a manipulált felvételeket az interneten.","id":"20190927_Hogyan_eljuk_tul_az_online_vilagot_kamuvideok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b58846-d82e-4e43-a511-8aa0f017d321","keywords":null,"link":"/360/20190927_Hogyan_eljuk_tul_az_online_vilagot_kamuvideok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 19:00","title":"Hogyan ismerjünk fel egy kamuvideót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc946eec-d884-49cd-a877-054b398fbc06","c_author":"HVG","category":"360","description":" A pedofil papok tetteiről készült Isten kegyelméből című Francois Ozon-film dokumentált eseteket mutat be, vigyázva az áldozatok méltóságára.","shortLead":" A pedofil papok tetteiről készült Isten kegyelméből című Francois Ozon-film dokumentált eseteket mutat be, vigyázva...","id":"201939_film__tekintelytisztelt_isten_kegyelmebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc946eec-d884-49cd-a877-054b398fbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530a5661-a438-4f97-8772-6460d3ccd360","keywords":null,"link":"/360/201939_film__tekintelytisztelt_isten_kegyelmebol","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:30","title":"Titkosan gyűjtöttek adatokat a papi pedofíliáról készült filmdrámához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Sajtóinformációk szerint az Európai Parlament jogi szakbizottsága nem nézte jó szemmel, hogy a magyar biztosjelölt igazságügyi minisztersége alatt kiadtunk két orosz fegyverkereskedőt Moszkvának. A testület tagjai hétfőn újra összeülnek, de kiszivárgott információk szerint nem látják, hogyan lehetne feloldani a felmerült összeférhetetlenséget. ","shortLead":"Sajtóinformációk szerint az Európai Parlament jogi szakbizottsága nem nézte jó szemmel, hogy a magyar biztosjelölt...","id":"20190927_Az_orosz_befolyasnak_is_koze_lehetett_Trocsanyi_Laszlo_leszavazasahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3ac4c5-8a02-47a2-ba58-bed60fe9d5f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Az_orosz_befolyasnak_is_koze_lehetett_Trocsanyi_Laszlo_leszavazasahoz","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:21","title":"Orosz fegyverkereskedőknek is köze lehet Trócsányi László leszavazásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]