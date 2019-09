Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d688d874-89aa-4942-a510-329622ca3687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma, amikor már sokan tudnak angolul, nálunk is népszerűek a külföldi előfizetéses streaming szolgáltatások, mint amilyen például a Netflix. Az alábbi oldal épp a Netflix és az Amazon Prime Video elképesztően gazdag kínálatában segít eligazodni.","shortLead":"Ma, amikor már sokan tudnak angolul, nálunk is népszerűek a külföldi előfizetéses streaming szolgáltatások, mint...","id":"20190928_lazyday_netflix_es_amazon_prime_video_tartalomajanlo_filmajanlo_sorozatajanlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d688d874-89aa-4942-a510-329622ca3687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7f01f0-66a5-4e91-a07b-5726446c7312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_lazyday_netflix_es_amazon_prime_video_tartalomajanlo_filmajanlo_sorozatajanlo","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:03","title":"Nem tudja, mit nézzen a Netflixen? Itt a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6e9fa2-a3a6-4bd0-98a1-59d5ac6bcb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bódis Tamás fantasztikus futással nyerte meg a Spartathlont a férfiak mezőnyében, a nőknél Maráz Zsuzsanna futott óriásit és lett a legjobb.","shortLead":"Bódis Tamás fantasztikus futással nyerte meg a Spartathlont a férfiak mezőnyében, a nőknél Maráz Zsuzsanna futott...","id":"20190928_Magyar_gyozelem_a_vilag_egyik_legnehezebb_futoversenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb6e9fa2-a3a6-4bd0-98a1-59d5ac6bcb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf248d3-bed9-441f-b2ed-d10d72361dad","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Magyar_gyozelem_a_vilag_egyik_legnehezebb_futoversenyen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:20","title":"Magyar győzelem a világ egyik legnehezebb futóversenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megszökött és a hegyekbe vetette magát az állat, amikor a vágóhídra vitték volna. Tíz nappal később elütötte egy teherautó.\r

\r

","shortLead":"Megszökött és a hegyekbe vetette magát az állat, amikor a vágóhídra vitték volna. Tíz nappal később elütötte...","id":"20190928_Tiz_nap_haladekot_kapott_az_elettol_Meteor_a_szabadsagszereto_jak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa0ea25-64ea-48be-ae55-3385a6485fdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Tiz_nap_haladekot_kapott_az_elettol_Meteor_a_szabadsagszereto_jak","timestamp":"2019. szeptember. 28. 15:50","title":"Tíz nap haladékot kapott az élettől Meteor, a szabadságszerető jak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilótának sikerült katapultálnia.","shortLead":"A pilótának sikerült katapultálnia.","id":"20190929_Lezuhant_egy_MiG29es_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a617ad-ca13-40f5-8ba9-17db995c0694","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Lezuhant_egy_MiG29es_Szlovakiaban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 07:28","title":"Lezuhant egy MiG-29-es Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világon a bankok az idén eddig csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be, méghozzá gyakorlatilag az összes leépítés az európai bankokat érinti.","shortLead":"A világon a bankok az idén eddig csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be, méghozzá gyakorlatilag az összes...","id":"20190929_Nem_megy_jol_a_vilag_bankjainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a80f80-d606-41bd-9785-292869e0e7b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Nem_megy_jol_a_vilag_bankjainak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:35","title":"Nem megy jól a világ bankjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad753f2-c60c-495e-8ed6-58d6204769ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"140 milliós befektetéssel épülnek szabadulószobák az amerikai szórakoztatóipar központjában. A magyar ötletet egy magyar vállalkozás valósítja meg.","shortLead":"140 milliós befektetéssel épülnek szabadulószobák az amerikai szórakoztatóipar központjában. A magyar ötletet...","id":"201939_paniq_vegas_magyarok_las_vegasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad753f2-c60c-495e-8ed6-58d6204769ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6924873-fbb1-41ad-b523-a6a6cdd6ab2c","keywords":null,"link":"/360/201939_paniq_vegas_magyarok_las_vegasban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:30","title":"Magyarok építenek szabadulószobákat Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakemberei összesen 514 beteget kérdeztek ki az e-cigarettával kapcsolatban, a válaszok alapján pedig összeállni látszik a kép.","shortLead":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakemberei összesen 514 beteget kérdeztek ki...","id":"20190927_elektromos_cigaretta_ecigi_thc_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cd003e-9070-41c2-905d-eb57dc8e1a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_elektromos_cigaretta_ecigi_thc_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 20:23","title":"Már sejtik a kutatók, mi okozhatja az amerikai e-cigaretta-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadai Ágnes arról beszélt a közleményben, amit szerettek volna adásban látni, hogy a köztévé hazudik.","shortLead":"Vadai Ágnes arról beszélt a közleményben, amit szerettek volna adásban látni, hogy a köztévé hazudik.","id":"20190928_Atverte_a_kozteve_a_DKt_nem_olvastak_be_a_kovetelesuket_helyette_cirkusznak_neveztek_akciojukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fa5d3d-f7ba-4ee2-941d-82ff16b1248b","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Atverte_a_kozteve_a_DKt_nem_olvastak_be_a_kovetelesuket_helyette_cirkusznak_neveztek_akciojukat","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:56","title":"Átverte a köztévé a DK-t, nem olvasták be a követelésüket, helyette cirkusznak nevezték akciójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]