[{"available":true,"c_guid":"d081ed77-3e99-47b4-94bb-86b02124bfd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nem tudni, mi történt a svéd diplomatával, az oroszok azóta sem adnak ki bizonyos anyagokat. ","shortLead":"Még mindig nem tudni, mi történt a svéd diplomatával, az oroszok azóta sem adnak ki bizonyos anyagokat. ","id":"20190923_A_sved_kormany_segitseget_kerik_Raoul_Wallenberg_hozzatartozoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d081ed77-3e99-47b4-94bb-86b02124bfd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48373e7-7b04-47d9-8143-5db64e802988","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_A_sved_kormany_segitseget_kerik_Raoul_Wallenberg_hozzatartozoi","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:51","title":"A svéd kormány segítségét kérik Raoul Wallenberg hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955f2e24-77b9-4176-b850-0be721435858","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő évek óta Budapesten élt diplomata férjével, harmadik gyermekük szülésébe belehalt. ","shortLead":"A nő évek óta Budapesten élt diplomata férjével, harmadik gyermekük szülésébe belehalt. ","id":"20190923_Szules_utan_elverzett_egy_koszovoi_riporterno_egy_budapesti_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955f2e24-77b9-4176-b850-0be721435858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a2649e-a07c-4ad7-9c79-2574b630361b","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Szules_utan_elverzett_egy_koszovoi_riporterno_egy_budapesti_korhazban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 06:55","title":"Szülés után elvérzett egy koszovói riporternő egy budapesti kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094570d8-6eed-47ad-9f8c-1644c73c14ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Változás kell, most rögtön – üzeni a fiatal aktivista, aki egy jókora épületre “véste” fel szavait.","shortLead":"Változás kell, most rögtön – üzeni a fiatal aktivista, aki egy jókora épületre “véste” fel szavait.","id":"20190922_Greta_Thunberg_egy_egesz_epuletet_kidekoralt_a_klimavaltozas_elleni_harcarol_szolo_szovegekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094570d8-6eed-47ad-9f8c-1644c73c14ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa93924-d876-468f-8ba1-92fc78ea07fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Greta_Thunberg_egy_egesz_epuletet_kidekoralt_a_klimavaltozas_elleni_harcarol_szolo_szovegekkel","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:29","title":"Greta Thunberg egy egész épületet kidekorált a klímaváltozás elleni harcáról szóló szövegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Mihez kezd egy egyházi vezető a kormányfő szavaival, ha az általa vázolt keresztény szabadság fogalmát kell értelmeznie? Mereven hátat fordít a politikának és a teológia területén marad? Kész a dolgot közéleti szempontból is elemezni? Nem válaszol, mert nincs véleménye vagy nem szeretné közzétenni azt? Próbára tettük őket.","shortLead":"Mihez kezd egy egyházi vezető a kormányfő szavaival, ha az általa vázolt keresztény szabadság fogalmát kell...","id":"20190923_Orban_Viktor_kereszteny_szabadsag_egyhazak_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba38a6f-42d7-4663-9916-c84c76d5ba59","keywords":null,"link":"/360/20190923_Orban_Viktor_kereszteny_szabadsag_egyhazak_","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:00","title":"Orbán Viktor keresztény szabadsága alaposan feladta a leckét az egyházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:\r

","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c9e382-be2e-47d0-a9de-fe268dd1bba3","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:48","title":"Lássuk, nyert-e a hatos lottón!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg sokan szívják a fogukat a csúcstelefonok lassan csillagászatinak mondható árai láttán, az Apple-rajongóknál mintha más volna a helyzet, úgy gondolják, megéri sokat fizetni egy iPhone-ért.","shortLead":"Míg sokan szívják a fogukat a csúcstelefonok lassan csillagászatinak mondható árai láttán, az Apple-rajongóknál mintha...","id":"20190921_apple_iphone_11_pro_max_erdeklodes_elorendelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b48e619-19cc-47ea-af0c-28915bb57a5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_apple_iphone_11_pro_max_erdeklodes_elorendelesek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 17:03","title":"Régóta várt erre a hírre az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52162d74-f83d-421c-9a4d-f2e05357b430","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Wall Street Journal szerint a jemeni húszik beszélték ki iráni szövetségesük tervét, de nem tudni, mennyire vehető ez komolyan.","shortLead":"A Wall Street Journal szerint a jemeni húszik beszélték ki iráni szövetségesük tervét, de nem tudni, mennyire vehető...","id":"20190922_Jemenbol_szoltak_hogy_Iran_ujabb_tamadast_tervez_a_szaudiak_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52162d74-f83d-421c-9a4d-f2e05357b430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82b86c8-0d58-419e-a22e-37561b11d162","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Jemenbol_szoltak_hogy_Iran_ujabb_tamadast_tervez_a_szaudiak_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:34","title":"Jemenből szóltak, hogy Irán újabb támadást tervez a szaúdiak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk szerint a műsorvezető láthatóan nagyon büszkén viseli a jobb gyűrűsujján a karikagyűrűjét.","shortLead":"A Blikk szerint a műsorvezető láthatóan nagyon büszkén viseli a jobb gyűrűsujján a karikagyűrűjét.","id":"20190923_Jakso_Laszlo_megnosult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697d545b-ed5d-4a0f-987a-590a339197c0","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Jakso_Laszlo_megnosult","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:03","title":"Jáksó László megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]