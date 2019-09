Az Amazon szerint a Bluetooth, de még a wifi hatótávolsága is kicsi, a messze elérő 5G viszont túl sok energiát emészt fel és bonyolult, ezért egy újfajta technológiát fejlesztettek ki a vezeték nélküli kommunikációhoz.

Az Amazon Sidewalk névre keresztelt fejlesztésének célja, hogy a ház körüli összes, internetre csatlakozó eszközt kezelni tudja. Egy 900 MHz-es frekvencián kommunikáló hálózatról van szó, amely a fejlesztők szerint akár 1600 méterről is képes kommunikálni a hozzá csatlakoztatott eszközzel, így nemcsak a házon belüli, de a házon kívüli okoseszközöktől is fogad, illetve azoknak is küld adatokat.

Jelenleg mintegy 700 eszközt tesztelnek a kiválasztott felhasználók, majd ezután válik el, mikor és mennyiért lehet majd megvásárolni a készüléket.

Például a Ring Fetch néven emlegetet kütyüt, ami egy kutyákra felhelyezhető szenzor.

A készülék segítségével könnyen meg lehet találni az ebet, ha az esetleg elkóborolna.

