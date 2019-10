Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9e2ae22-ce58-4a80-a2fa-0090ee6f7fc3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezer dolláros \"tagsági díj\" befizetésével lehet majd csak Komodo szigetére látogatni. ","shortLead":"Ezer dolláros \"tagsági díj\" befizetésével lehet majd csak Komodo szigetére látogatni. ","id":"20191001_Tobb_szazezer_forintba_fog_kerulni_hogy_eredeti_komodoi_sarkanyt_lathasson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9e2ae22-ce58-4a80-a2fa-0090ee6f7fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98339c6f-5069-4f7a-aa7e-b28b037575bb","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Tobb_szazezer_forintba_fog_kerulni_hogy_eredeti_komodoi_sarkanyt_lathasson","timestamp":"2019. október. 01. 16:29","title":"Több százezer forintba kerül majd, hogy eredeti komodói sárkányt láthasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"A Szeged-Szabadka-Baja vonalért felelős kormánybiztos a Hungrail vasúti konferencián lokálpatriotizmustól duzzadó beszédet mondott, de többször odaszólt az EU-nak is. Azt is megtudtuk, 2022-ben újra vasút suhan majd Szeged és Szabadka között.","shortLead":"A Szeged-Szabadka-Baja vonalért felelős kormánybiztos a Hungrail vasúti konferencián lokálpatriotizmustól duzzadó...","id":"20191001_Lazar_Janos_sokan_szeretnenk_ha_ujra_a_DelAlfold_lenne_az_orszag_centruma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b457ba7b-6b79-4ac7-a1e8-2cab1864eb5d","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Lazar_Janos_sokan_szeretnenk_ha_ujra_a_DelAlfold_lenne_az_orszag_centruma","timestamp":"2019. október. 01. 14:25","title":"Lázár János: Fürjes Balázs az együttműködés jegyében elvitte az összes uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi pár szerint a Mail on Sunday törvénytelenül hozta nyilvánosságra Meghan Markle egyik magánlevelét.","shortLead":"A hercegi pár szerint a Mail on Sunday törvénytelenül hozta nyilvánosságra Meghan Markle egyik magánlevelét.","id":"20191002_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_perel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2e17b6-a800-41b9-bf19-22bb5ae67a42","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_perel","timestamp":"2019. október. 02. 09:40","title":"Meghan Markle és Harry herceg perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU megkapja a britek véglegesnek szánt javaslatcsomagját, miután többször jelezték, hogy nem nyitható újra a tárgyalássorozat.","shortLead":"Az EU megkapja a britek véglegesnek szánt javaslatcsomagját, miután többször jelezték, hogy nem nyitható újra...","id":"20191002_Meg_ma_bemutatja_a_brit_kormany_milyen_Brexitet_szeretne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a338eff-b308-4f66-b37e-75654f8d93f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Meg_ma_bemutatja_a_brit_kormany_milyen_Brexitet_szeretne","timestamp":"2019. október. 02. 05:24","title":"Még ma bemutatja a brit kormány, milyen Brexitet szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285191e1-5e41-49ae-bcfd-9c9de5c88078","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A minimálisan örökölhető föld területét is meghatározná a Magosz.","shortLead":"A minimálisan örökölhető föld területét is meghatározná a Magosz.","id":"20190930_magosz_fold_orokles_gazda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=285191e1-5e41-49ae-bcfd-9c9de5c88078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a9cc6-e6b6-4fab-9305-ade15ff7e1f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_magosz_fold_orokles_gazda","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:34","title":"Megváltoztatnák a földöröklés szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d284e80-caa0-480d-a4cb-3afdf2293785","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baleset Nanfankao településnél történt, ahol a Mitag tájfun pusztított.","shortLead":"A baleset Nanfankao településnél történt, ahol a Mitag tájfun pusztított.","id":"20191001_Osszeomlott_egy_hid_Tajvanon_egy_nappal_azutan_hogy_tajfun_soport_vegig_az_orszagon__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d284e80-caa0-480d-a4cb-3afdf2293785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fd49e1-cff6-471c-8962-87d43c7f4e1e","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Osszeomlott_egy_hid_Tajvanon_egy_nappal_azutan_hogy_tajfun_soport_vegig_az_orszagon__fotok","timestamp":"2019. október. 01. 09:09","title":"Összeomlott egy híd Tajvanon egy nappal azután, hogy tájfun söpört végig az országon - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pusztaszabolcsi vonalon közlekedők bosszankodhatnak.","shortLead":"A pusztaszabolcsi vonalon közlekedők bosszankodhatnak.","id":"20191001_mav_vasut_pusztaszabolcs_keses_zarlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd43e9ad-0705-450e-a1fd-8cb42210cffd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_mav_vasut_pusztaszabolcs_keses_zarlat","timestamp":"2019. október. 01. 11:51","title":"Két órás késést jelentett a MÁV egy zárlat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Philippe Menasché azt mondta, nem tud csodákat tenni.","shortLead":"Philippe Menasché azt mondta, nem tud csodákat tenni.","id":"20191001_michael_schumacher_orvos_parizs_kezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba02ef7-bc41-464d-a59f-3c5ba51fae0a","keywords":null,"link":"/elet/20191001_michael_schumacher_orvos_parizs_kezeles","timestamp":"2019. október. 01. 16:51","title":"Üzent Michael Schumacher francia orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]