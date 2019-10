Egy Chrome-hoz most is használható bővítmény annyira tetszik a felhasználóknak, hogy a Google úgy döntött: beépíti a böngészőjébe a jelszóbiztonsági funkciót.

Idén februárban egy igen hasznos bővítményt készített a Google a Chrome böngészőkhöz, amellyel a felhasználók ellenőrizhetik, hogy egy már bekövetkezett incidens miatt a fiókjukhoz tartozó jelszavuk továbbra is biztonságos-e.

A Password Checkup (magyarul Jelszóvizsgálat) annyira bejött a felhasználóknak, hogy a megjelenése óta több százezren telepítették. A bővítményt használók száma mostanra több mint 900 ezerre ugrott, de ez később alighanem még több lesz. A Google ugyanis bejelentette: a programot a Chrome állandó részévé teszik.

A Jelszóvizsgálat egyik legjobb funkciója, hogy az app értesítést küld, ha úgy érzékeli: egy, a Google által is ismert adatszivárgásban a mi jelszavunk is érintett. Ilyenkor automatikusan arra kéri a felhasználót, hogy az mielőbb módosítsa a jelszavát, ezzel csökkentve az adatvesztés kockázatát. A Google a bővítmény adatlapján is kiemeli, hogy a programot az adatvédelmi szempontok betartásával készítették el, így az nem továbbít adatokat a cég felé. Vagyis: még a használt jelszavakat sem látja a Google.

A bővítmény akkor is jelzést küld, ha azt találja, hogy több fiókunknál ugyanazokat a jelszavakat gépeljük be. Ilyenkor egy másik használatára biztat, hiszen már ezzel is sokat tehetünk online életünk biztonságáért. A program tehát nem csak prevenciós céllal tehet jó szolgálatot, egy káros gyakorlattól is segíthet megszabadulni.

A Google egyelőre annyit osztott meg, hogy a funkciót még idén beépítik a Chrome-ba, de hogy erre mikor kerül sor, azt nem közölték. A program telepíthetős változata ettől persze ugyanúgy használható, ráadásul fizetni sem kell érte.

