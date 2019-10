A mobilok képernyőjén való gépelés egyre gyorsabb, ahogy hozzászokik az emberigég ehhez a formához, a szoftverek pedig egyre kezesebbek. Míg évekkel korábban a percenkénti 20-25 leírt szó volt a jellemző, ez ma már 37-40 szó körül mozog a kutatók szerint, de a gyorsabbak akár 85 szót is beütnek – erről a The New York Times számolt be, amely egy ezzel kapcsolatos tanulmányt is idéz cikkében. A téma: hogyan lehet igazán gyors tempóban gépelni egy kisebb képernyőn?

A kutatók azt találták, hogy két hüvelykujjal, és az automatikus javítás bekapcsolásával érhető el a legjobb eredmény, amelyet a 37 ezer önkéntessel végzett kísérletük is igazol. A mobilon és számítógépen is elvégezhető tesztet bárki kitöltheti, noha nem árt tudni, hogy a szavakat angol nyelven kell hozzá beírni. Nyelvtudásra viszont nincs szükség, hiszen a szavakat nem kell lefordítani, csak úgy leírni, ahogy a képernyőn megjelennek. (A teszt az időtartamot, illetve a pontosságot is nézi.)

Így a leggyorsabb. © Pixabay

A kutatók eredményei arról tanúskodnak, hogy a különféle gépelési módok közül még az egykezes, mutatóujjal történő pötyögés is lassabb, mintha valaki a két hüvelykujját használná ehhez – utóbbit Per Ola Kristensson, a Cambridge-i Egyetem professzora is megerősítette. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, a prediktív szövegbevitel (a módszer, amikor néhány koppintással is teljes mondatok írhatók le) lassítja a folyamatot, hiszen a telefon nem mindig ismeri fel pontosan, mit akarunk mondani. Ez tehát érdemes kikapcsolni, és csak az automatikus javítást használni.

A kutatás némi meglepetést is hozott, a szakemberek ugyanis azt vették észre, hogy az alanyok jelentős része a két mutatóujját használta, amikor rendes billentyűzeten gépeltek – nagyjából úgy, ahogy a mobilon is. Pedro Lopes, a Chicagói Egyetem professzora szerint ebből is az látszik, hogy a hagyományos szövegbevitel kezd kikopni, és egyre kevésbé igaz, hogy klaviatúrán gyorsabb dolgozni. A fiatalok körében ez szerinte még nyilvánvalóbb, a 10-19 éves korosztály ugyanis átlagosan 10 szóval többet ír le egy perc alatt, mint a 40 évesek.

