[{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"November 20-án derül ki, hogy ki nyerte a Nemzeti Könyvdíjat.","shortLead":"November 20-án derül ki, hogy ki nyerte a Nemzeti Könyvdíjat.","id":"20191008_Krasznahorkai_regenye_ott_van_az_amerikai_Nemzeti_Konyvdij_szukitett_listajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf096378-2d84-4ab7-bbfd-34a2dfc2d186","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Krasznahorkai_regenye_ott_van_az_amerikai_Nemzeti_Konyvdij_szukitett_listajan","timestamp":"2019. október. 08. 18:01","title":"Krasznahorkai regénye egyre közelebb az egyik legrangosabb amerikai elismeréshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"15 éves lett a Lidl, Szlovákiában meg is adják a módját az ünneplésnek: elindult az online webshop.","shortLead":"15 éves lett a Lidl, Szlovákiában meg is adják a módját az ünneplésnek: elindult az online webshop.","id":"20191009_lidl_szlovakia_webshop_hazhoz_szallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2bcb1e7-c5c3-4578-9534-64c9663dcad7","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_lidl_szlovakia_webshop_hazhoz_szallitas","timestamp":"2019. október. 09. 17:46","title":"Nálunk is bevezethetné a Lidl, ami Szlovákiában már elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz a Semmelweis Egyetem egyik professzorának nevét és fotóját is felhasználták.","shortLead":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz...","id":"20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ad669f-af27-4dd5-b66b-58b52bbce590","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. október. 09. 17:03","title":"Most a cukorbetegeket próbálják átvágni az álhírgyárosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4cc6d35-d911-48fd-bf76-224b78fd03bf","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Máshogy kell hozzáállnia a munkához színészként és producerként. Alkata miatt nem épített hollywoodi karriert, közben szívesen szerepelne magyar filmekben, de mivel külföldön él, nem hívják. Portréinterjú Marozsán Erikával. ","shortLead":"Máshogy kell hozzáállnia a munkához színészként és producerként. Alkata miatt nem épített hollywoodi karriert, közben...","id":"201940_marozsan_erika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4cc6d35-d911-48fd-bf76-224b78fd03bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d0389d-959c-4647-b25d-a1e49bafa627","keywords":null,"link":"/360/201940_marozsan_erika","timestamp":"2019. október. 08. 15:30","title":"Marozsán Erika: \"Krokodilbőrt kell magamra húznom, meglátjuk elég-e\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez több mint tízezerrel több annál, mint ahányan öt évvel ezelőtt voksoltak így.","shortLead":"Ez több mint tízezerrel több annál, mint ahányan öt évvel ezelőtt voksoltak így.","id":"20191010_Kozel_harmincezer_atjelentkezo_szavazhat_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347370af-cb36-4753-b8db-51b98e5192ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Kozel_harmincezer_atjelentkezo_szavazhat_vasarnap","timestamp":"2019. október. 10. 11:28","title":"Közel harmincezer átjelentkező szavazhat vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kampányban szabad hazudni, megjelent a HVG idei középiskolai rangsora, Putyin fotóalbummal jelentkezett. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Kampányban szabad hazudni, megjelent a HVG idei középiskolai rangsora, Putyin fotóalbummal jelentkezett. Ez a hvg360...","id":"20191008_Radar_360_Orban_belehuzott_karikaturan_a_Borkaibotrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486373a5-8cab-411e-8a48-f46f6a1f66a0","keywords":null,"link":"/360/20191008_Radar_360_Orban_belehuzott_karikaturan_a_Borkaibotrany","timestamp":"2019. október. 08. 17:30","title":"Radar 360: Orbán belehúzott, karikatúrán a Borkai-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fővárosban jelenleg nincs hasonló intézmény.","shortLead":"A fővárosban jelenleg nincs hasonló intézmény.","id":"20191008_Kozlekedesi_muzeum_lesz_a_Kelenfoldi_vasutallomas_regi_epuletebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5797aa4d-ae3c-44ca-a7f9-e199b9f74c00","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Kozlekedesi_muzeum_lesz_a_Kelenfoldi_vasutallomas_regi_epuletebol","timestamp":"2019. október. 08. 20:20","title":"Közlekedési múzeum lesz a Kelenföldi vasútállomás régi épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624c37d6-bca8-4596-9c19-bee941a93d62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy automatába kell bedobálni a palackokat és máris kapjuk a jegyet, amellyel metrózni lehet vagy 100 percig bármelyik buszt használni. ","shortLead":"Egy automatába kell bedobálni a palackokat és máris kapjuk a jegyet, amellyel metrózni lehet vagy 100 percig bármelyik...","id":"20191008_30_ures_muanyagpalackert_jar_egy_metrojegy_Romaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=624c37d6-bca8-4596-9c19-bee941a93d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a737bf-cb14-4bc7-942d-34619cd91973","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_30_ures_muanyagpalackert_jar_egy_metrojegy_Romaban","timestamp":"2019. október. 08. 17:21","title":"30 üres műanyagpalackért jár egy metrójegy Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]