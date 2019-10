Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbb00035-2cd5-4e8c-b3d6-53cd31396b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezők szerint a tönkretett plakát azt mutatja: foglalkozni kell még ezekkel a témákkal. ","shortLead":"A szervezők szerint a tönkretett plakát azt mutatja: foglalkozni kell még ezekkel a témákkal. ","id":"20191010_Megrongaltak_az_egyik_plakatot_az_ARC_kiallitason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb00035-2cd5-4e8c-b3d6-53cd31396b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a5450-07ca-462a-b784-0db6b31c3e66","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Megrongaltak_az_egyik_plakatot_az_ARC_kiallitason","timestamp":"2019. október. 10. 14:12","title":"Megrongálták az egyik plakátot az ARC kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hazai versenyszféra meghatározó szereplői 78 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.","shortLead":"A hazai versenyszféra meghatározó szereplői 78 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.","id":"20191010_Tizmilliardok_ad_a_nagyvallalatoknak_a_magyar_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d833296-ba11-4e0b-b810-0ed8070d2653","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Tizmilliardok_ad_a_nagyvallalatoknak_a_magyar_allam","timestamp":"2019. október. 10. 09:11","title":"Tízmilliárdokat ad a nagyvállalatoknak a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A rohamosan terjedő afrikai sertéspestis elleni harc is politikai kérdés: a kistenyésztői érdekeket sértő, határozott kormányzati fellépés csak a választások után várható.","shortLead":"A rohamosan terjedő afrikai sertéspestis elleni harc is politikai kérdés: a kistenyésztői érdekeket sértő, határozott...","id":"201941__sertespestis__bizonytalansag__csodveszely__mint_malac_ajegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c435afd-5519-406b-9998-bcb93bcb87da","keywords":null,"link":"/360/201941__sertespestis__bizonytalansag__csodveszely__mint_malac_ajegen","timestamp":"2019. október. 11. 10:30","title":"Mint malac a jégen: megállítható-e a sertéspestis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358458e6-c9a5-4192-bb31-7d136df33a43","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"49-44 a főpolgármester javára, a kismedencében Puzsér ugyanennyit vert rá Berkire.","shortLead":"49-44 a főpolgármester javára, a kismedencében Puzsér ugyanennyit vert rá Berkire.","id":"20191011_Szazadveg_5_szazalek_Tarlos_elonye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358458e6-c9a5-4192-bb31-7d136df33a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c30a7b-430b-4170-9704-ffda5964f013","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Szazadveg_5_szazalek_Tarlos_elonye","timestamp":"2019. október. 11. 14:52","title":"Századvég: 5 százalék Tarlós előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti polgármester még nem érte utol az önkormányzati képviselőt.","shortLead":"A kispesti polgármester még nem érte utol az önkormányzati képviselőt.","id":"20191010_gajda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa246883-114c-4f1d-b3e3-dd5c48940592","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_gajda","timestamp":"2019. október. 10. 08:42","title":"Gajda: Távoznia kell Lacknernek, ha bizonyíthatóan ő van a felvételeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a679eb59-fbec-4f5f-b8df-a4c6aa24965f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig Révész Máriusz kormánybiztos szerdán még arról beszélt, hogy több mindenen is változtatni kell.","shortLead":"Pedig Révész Máriusz kormánybiztos szerdán még arról beszélt, hogy több mindenen is változtatni kell.","id":"20191011_elektromos_roller_kresz_modositas_revesz_mariusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a679eb59-fbec-4f5f-b8df-a4c6aa24965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cea38da-f545-45d8-be75-32800b5024c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_elektromos_roller_kresz_modositas_revesz_mariusz","timestamp":"2019. október. 11. 06:05","title":"E-rollerek: nincs a kormány asztalán a KRESZ módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gajda Péter továbbra is állítja, hogy nem ismeri fel párttársa hangját a kormánypárti sajtóban megszellőztetett felvételen, de ha azon tényleg Lackner Csaba beszél, távoznia kell a közéletből.","shortLead":"Gajda Péter továbbra is állítja, hogy nem ismeri fel párttársa hangját a kormánypárti sajtóban megszellőztetett...","id":"201941_leporoltak_akispesti_aktat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c135c0d-e43c-4ee1-b7ba-3a6c4b188f74","keywords":null,"link":"/360/201941_leporoltak_akispesti_aktat","timestamp":"2019. október. 10. 12:32","title":"Megváltozott a kispesti MSZP-s polgármester véleménye a Lackner-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar informatikai szakemberek 67 százaléka az ügyféladatok védelmét tartja a vállalatok előtt álló legkritikusabb kihívásnak – derül ki a Panda Security felméréséből, amely arra is rámutatott: az elmúlt egy évben a válaszadó cégek 60 százalékát érte eredményes kibertámadás.","shortLead":"A magyar informatikai szakemberek 67 százaléka az ügyféladatok védelmét tartja a vállalatok előtt álló legkritikusabb...","id":"20191010_hackertamadas_kibertamadas_magyar_cegek_panda_security","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460d8196-8de1-475f-95ce-d0267d14cf63","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_hackertamadas_kibertamadas_magyar_cegek_panda_security","timestamp":"2019. október. 10. 13:03","title":"A magyar cégek 60 százalékát hackelték már meg kiberbűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]