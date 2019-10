Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d866135-2df8-4eb0-a7c9-e9bf080f50d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A \"tudomány szeretete\" kell, hogy vezérelje a fiatal kutatókat, nem pedig a díjak utáni vágyakozás – mondta James Peebles kanadai-amerikai kozmológus, miután Stockholmban bejelentették, hogy két társával együtt ő kapja az idei fizikai Nobel-díjat. A tudós szerint mindenkinek azzal kell foglalkoznia, amit képes szenvedéllyel űzni.","shortLead":"A \"tudomány szeretete\" kell, hogy vezérelje a fiatal kutatókat, nem pedig a díjak utáni vágyakozás – mondta James...","id":"20191013_james_peebles_interju_nobel_dij_tudomany_szeretete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d866135-2df8-4eb0-a7c9-e9bf080f50d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7913209f-b610-4c76-8bdb-fcf9ed7f93ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_james_peebles_interju_nobel_dij_tudomany_szeretete","timestamp":"2019. október. 13. 10:03","title":"A friss Nobel-díjas Peebles üzenete nem csak a tudósok számára fontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58c5ac9-ecd1-420a-bb7f-70e9e6750f00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Japánban rendezték a világbajnokságot.","shortLead":"Japánban rendezték a világbajnokságot.","id":"20191013_A_szumos_Kerstner_Robert_vilagbajnoki_bronzermet_nyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a58c5ac9-ecd1-420a-bb7f-70e9e6750f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dee79a-2818-4540-b741-9b4181368f8c","keywords":null,"link":"/sport/20191013_A_szumos_Kerstner_Robert_vilagbajnoki_bronzermet_nyert","timestamp":"2019. október. 13. 15:54","title":"A szumós Kerstner Róbert világbajnoki bronzérmet nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós István főpolgármester szombat este 9 órára hívott össze. A Városháza előtt, majd később odabenn is, tüntetés zajlott.","shortLead":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós...","id":"20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf54e56-8927-4608-a201-3c80c1e0c059","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","timestamp":"2019. október. 12. 21:48","title":"Karácsony: Méltó ez az alkalom Tarlós távozásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel másfélmillióan már voksoltak.","shortLead":"Közel másfélmillióan már voksoltak.","id":"20191013_Sokkal_tobben_szavaztak_delelott_11ig_mint_ot_eve_ilyenkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54002137-8406-4742-9e7e-c687f29d49f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Sokkal_tobben_szavaztak_delelott_11ig_mint_ot_eve_ilyenkor","timestamp":"2019. október. 13. 11:36","title":"Sokkal többen szavaztak délelőtt 11-ig, mint öt éve ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál ezt maga ismerte el egy közleményben.","shortLead":"Nemesi Pál ezt maga ismerte el egy közleményben.","id":"20191013_Telefonont_ragadott_a_FideszKDNP_szegedi_jeloltje_es_szavazasra_buzditott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9135d8bc-6181-4e22-aaec-598495fb40fc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Telefonont_ragadott_a_FideszKDNP_szegedi_jeloltje_es_szavazasra_buzditott","timestamp":"2019. október. 13. 18:22","title":"Telefonont ragadott a Fidesz-KDNP szegedi jelöltje, és szavazásra buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","shortLead":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","id":"20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7467ff7-964a-43e1-8319-061fedd6f494","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","timestamp":"2019. október. 13. 11:09","title":"A Fidesz és az ellenzék jelöltje is szavazott már Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b213a7-24c3-492f-b1a5-40b1b2e13a1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban teljesen halottnak vélt földközi-tengeri korallkolóniákban fedeztek fel élő virágállatokat a kutatók, akik a világon elsőként számoltak be a jelenségről.","shortLead":"Korábban teljesen halottnak vélt földközi-tengeri korallkolóniákban fedeztek fel élő virágállatokat a kutatók, akik...","id":"20191014_kihaltnak_hitt_korallok_foldkozi_tenger_cladocora_caespitosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b213a7-24c3-492f-b1a5-40b1b2e13a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cf4a2c-c4ea-4dfe-ad3b-f06537999568","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_kihaltnak_hitt_korallok_foldkozi_tenger_cladocora_caespitosa","timestamp":"2019. október. 14. 19:03","title":"A \"halálból\" visszatért korallokat fedeztek fel, a kis polipok kifejlesztettek egy túlélési stratégiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dffb335-fe4a-4699-91a0-006fbbf39ab7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nagyváros és két budapesti kerület van, ahol már 20 százalék fölötti a részvétel, Hódmezővásárhelyen már 30 százalék fölött járnak.","shortLead":"Három nagyváros és két budapesti kerület van, ahol már 20 százalék fölötti a részvétel, Hódmezővásárhelyen már 30...","id":"20191013_Megdobbentoen_magas_a_reszvetel_Hodmezovasarhelyen_csunyan_alacsony_Debrecenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dffb335-fe4a-4699-91a0-006fbbf39ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d3d933-eaf0-4ac6-a553-87ac4ba22ece","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Megdobbentoen_magas_a_reszvetel_Hodmezovasarhelyen_csunyan_alacsony_Debrecenben","timestamp":"2019. október. 13. 12:19","title":"Megdöbbentően magas a részvétel Hódmezővásárhelyen, csúnyán alacsony Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]