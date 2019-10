Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megköszönte Tarlós Istvánnak az elmúlt éveket. ","shortLead":"Megköszönte Tarlós Istvánnak az elmúlt éveket. ","id":"20191013_Orban_Viktor_Tarlos_Istvan_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4e22af-2f17-4f84-8077-ec43951284d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Orban_Viktor_Tarlos_Istvan_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. október. 13. 23:05","title":"Orbán Viktor: A döntést tudomásul vettük, készen állunk az együttműködésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csatoltak egy fontos dokumentumot, így nem tudott mit kezdeni a beadvánnyal a választási bizottság.","shortLead":"Nem csatoltak egy fontos dokumentumot, így nem tudott mit kezdeni a beadvánnyal a választási bizottság.","id":"20191014_pecs_helyi_valasztasi_bizottsag_beadvany_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28740585-eb13-4476-8791-09e07e6a4668","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_pecs_helyi_valasztasi_bizottsag_beadvany_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 17:28","title":"Hiányolta a választási bizottság a zárt láncolatot a pécsi balhé felvételei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed028be-ed49-4b9e-9afb-f5da67313d70","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évekbe telik majd az anyag feldolgozása, de azután kiderülhet, mi lett azokkal a magyarokkal, akik a Szovjetunióba kerültek hadifogoly-táborba. ","shortLead":"Évekbe telik majd az anyag feldolgozása, de azután kiderülhet, mi lett azokkal a magyarokkal, akik a Szovjetunióba...","id":"20191014_szovjetunio_hadifogoly_adatok_leveltar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ed028be-ed49-4b9e-9afb-f5da67313d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced357e6-2d58-40d0-950d-0cf5ab410a22","keywords":null,"link":"/elet/20191014_szovjetunio_hadifogoly_adatok_leveltar","timestamp":"2019. október. 14. 18:21","title":"Kiadják az oroszok 600 ezer Szovjetunióba hurcolt magyar hadifogoly adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2dc1d3-0a2c-43f1-8da3-50331dbac137","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török külügyminisztérium hétfőn elítélte és teljes egészében visszautasította az európai uniós tagországoknak azt a nyilatkozatát, amely többek között az Északkelet-Szíriában zajló török hadművelet azonnali hatályú leállítására szólította fel Ankarát.","shortLead":"A török külügyminisztérium hétfőn elítélte és teljes egészében visszautasította az európai uniós tagországoknak azt...","id":"20191014_Ankara_visszautasitotta_a_sziriai_hadmuvelet_leallitasara_felszolito_EUnyilatkozatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb2dc1d3-0a2c-43f1-8da3-50331dbac137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d59e709-5f21-473c-b179-8ad1e3ac1477","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Ankara_visszautasitotta_a_sziriai_hadmuvelet_leallitasara_felszolito_EUnyilatkozatot","timestamp":"2019. október. 14. 20:40","title":"Ankara visszautasította a szíriai hadművelet leállítására felszólító EU-nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó, aki a kormánypártok saját képére faragott választási rendszerében is hallatni tudta a hangját, és amely így a vasárnap legnagyobb nyertese lett.","shortLead":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó...","id":"20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cd1547-fe86-40aa-aa8b-03fff0cc232b","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 06:30","title":"Magyarország népe nem Orbán Viktor népe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368ee63f-710b-4a23-91a4-5df0596098a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint a kultúra területén is jelentősebb lépések szükségesek.","shortLead":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint a kultúra területén is jelentősebb lépések szükségesek.","id":"20191013_kecskemet_valasztas_szemereyne_pataki_klaudia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=368ee63f-710b-4a23-91a4-5df0596098a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eff9bd-c3fa-4771-8d02-d7dd07790d48","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_kecskemet_valasztas_szemereyne_pataki_klaudia","timestamp":"2019. október. 13. 23:46","title":"Kecskemétnek most is fideszes lesz a polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191014_Deutsch_Tamas_egy_keleti_bolcs_optimizmusaval_ertekelte_a_valasztasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4fe25f-7f9a-41a8-af7e-47c0348986fd","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Deutsch_Tamas_egy_keleti_bolcs_optimizmusaval_ertekelte_a_valasztasokat","timestamp":"2019. október. 14. 11:08","title":"Deutsch Tamás egy keleti bölcs optimizmusával értékelte a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d1998f-c21e-4cc2-af0c-4a8ea03396e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum politikusa szerint azon kell dolgoznia az ellenzéknek a jövőben, hogy az üzenetei is eljussanak a választókhoz.","shortLead":"A Momentum politikusa szerint azon kell dolgoznia az ellenzéknek a jövőben, hogy az üzenetei is eljussanak...","id":"20191013_kerpel_fronius_gabor_momentum_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37d1998f-c21e-4cc2-af0c-4a8ea03396e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b6cee9-ecb3-4afa-af79-b7d2f63f525d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_kerpel_fronius_gabor_momentum_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 21:08","title":"Kerpel-Fronius: Az ellenzék elvégezte a munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]