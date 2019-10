Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Datolya, cica és elmélkedő Erdogan is került az albumba.","shortLead":"Datolya, cica és elmélkedő Erdogan is került az albumba.","id":"20191016_orban_viktor_baku_turk_tanacs_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e61ab-b90f-4d70-b351-2ae86c860b3d","keywords":null,"link":"/elet/20191016_orban_viktor_baku_turk_tanacs_foto","timestamp":"2019. október. 16. 06:12","title":"\"Keleti partnerség\" - Orbán egy rakás új fotót tett ki a bakui útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Erdogan nem köt tűzszünetet, Gulyás levonta a választás tanulságát, az IMF jó híreket közölt. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on.","shortLead":"Erdogan nem köt tűzszünetet, Gulyás levonta a választás tanulságát, az IMF jó híreket közölt. Reggeli hírösszefoglaló...","id":"20191016_Radar_360_Orban_kipcsakokrol_Karacsony_klimaveszhelyzetrol_beszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0bca28-0235-4796-848c-39fbb5f80c0b","keywords":null,"link":"/360/20191016_Radar_360_Orban_kipcsakokrol_Karacsony_klimaveszhelyzetrol_beszelt","timestamp":"2019. október. 16. 08:00","title":"Radar 360: Orbán kipcsakokról, Karácsony klímavészhelyzetről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány már korábban többször is elutasította az újabb függetlenségi népszavazás engedélyezésének lehetőségét.","shortLead":"A brit kormány már korábban többször is elutasította az újabb függetlenségi népszavazás engedélyezésének lehetőségét.","id":"20191015_Skot_miniszterelnok_jovore_ujabb_fuggetlensegi_nepszavazast_kell_tartani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e141f4bd-73ac-4c33-89a8-7356ada6e5be","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Skot_miniszterelnok_jovore_ujabb_fuggetlensegi_nepszavazast_kell_tartani","timestamp":"2019. október. 15. 19:46","title":"Skót miniszterelnök: jövőre újabb függetlenségi népszavazást kell tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9080a749-e721-48b0-9935-55a2d65c6f27","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A valutaalap javított a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzésén a világgazdaságtól ugyanakkor lassabb növekedésre számít, mint korábban. Magyarországon az éves felülvizsgálat megállapításai szerint a célok jók, de konkrét lépésekre van szükség az elérésükhöz.","shortLead":"A valutaalap javított a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzésén a világgazdaságtól ugyanakkor lassabb növekedésre...","id":"20191015_Az_IMF_megvizsgalta_Magyarorszagot_a_celok_jok_ideje_tenni_ertuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9080a749-e721-48b0-9935-55a2d65c6f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d23045e-c031-4021-b81a-87b1c3f0ee08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Az_IMF_megvizsgalta_Magyarorszagot_a_celok_jok_ideje_tenni_ertuk","timestamp":"2019. október. 15. 17:39","title":"Az IMF megvizsgálta Magyarországot: a célok jók, ideje tenni értük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76eb4ce-3fc3-4875-96c2-93dc27d059d8","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"A pénz mellett teljesíthető feladatokra és jó szóra vágynak a középvezetők, akiket ezek híján könnyű elcsábítani, de hátrány, ha nem igazodnak el a NER-ben is.","shortLead":"A pénz mellett teljesíthető feladatokra és jó szóra vágynak a középvezetők, akiket ezek híján könnyű elcsábítani, de...","id":"201921__kozepvezetok_piaca__fasultsag__fluktuacios_rekorderek__pres_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d76eb4ce-3fc3-4875-96c2-93dc27d059d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21649695-c816-43f8-9c81-8c50f30cb3eb","keywords":null,"link":"/360/201921__kozepvezetok_piaca__fasultsag__fluktuacios_rekorderek__pres_alatt","timestamp":"2019. október. 16. 11:45","title":"Középvezetői népvándorlás: van az a pénz, ami nem kompenzálja a stresszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573e592c-4b34-4724-a652-cc6bb6f63b9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 15 és 16 éves diákot a rendőrök jelenleg is keresik.","shortLead":"A 15 és 16 éves diákot a rendőrök jelenleg is keresik.","id":"20191016_iskola_budapest_eltunt_fiatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=573e592c-4b34-4724-a652-cc6bb6f63b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321d1910-eab2-4e43-ac86-bee08404360f","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_iskola_budapest_eltunt_fiatal","timestamp":"2019. október. 16. 06:25","title":"Iskolába menet tűnt el két budapesti fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak 2340 kilogrammal volt nehezebb a rakomány.","shortLead":"Csak 2340 kilogrammal volt nehezebb a rakomány.","id":"20191014_bolgar_brutaltreler_kethalom_nehez_rakomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ffc40f-6bf1-4764-a02f-bc16ed6b036d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_bolgar_brutaltreler_kethalom_nehez_rakomany","timestamp":"2019. október. 14. 15:43","title":"A pihenőhelyen kapcsolták le a bolgár brutáltrélert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Glázer Tímea ellenzéki polgármesterjelölt szerint Borkai Zsoltnak azonnal távoznia kellene a város éléről. Az ellenzék újraszámoltatná a szavazatokat, a szükséges iratokat most adják a helyi választási bizottsághoz. \r

\r

","shortLead":"Glázer Tímea ellenzéki polgármesterjelölt szerint Borkai Zsoltnak azonnal távoznia kellene a város éléről. Az ellenzék...","id":"20191015_Az_ellenzeki_polgarmesterjelolt_szerint_Borkainak_fontosabb_a_Fidesz_mint_Gyor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6075d54a-4748-468e-bf51-9b10fbdf0453","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Az_ellenzeki_polgarmesterjelolt_szerint_Borkainak_fontosabb_a_Fidesz_mint_Gyor","timestamp":"2019. október. 15. 11:54","title":"Glázer: Borkainak fontosabb a Fidesz, mint Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]