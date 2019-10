Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47b68105-e03c-403c-855a-db11863f36e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A papírpalack mellett, kísérleti jelleggel készítettek olyan palackokat is, amik tengerpartról begyűjtött műanyagszemétből készültek.","shortLead":"A papírpalack mellett, kísérleti jelleggel készítettek olyan palackokat is, amik tengerpartról begyűjtött...","id":"20191017_Papirpalack_fejlesztesbe_szallt_be_a_CocaCola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b68105-e03c-403c-855a-db11863f36e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a765dc-b392-4020-b99c-eb71e7cf1df6","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Papirpalack_fejlesztesbe_szallt_be_a_CocaCola","timestamp":"2019. október. 17. 11:12","title":"Papírpalack fejlesztésébe szállt be a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatalok felét támogatta a család, amikor elköltöztek otthonról, minden ötödik fiatal mégis úgy érzi, nem kapott elegendő érzelmi és anyagi támogatást a szülőktől, illetve segítséget a hétköznapi életvezetéshez – derül ki egy friss felmérésből.","shortLead":"A fiatalok felét támogatta a család, amikor elköltöztek otthonról, minden ötödik fiatal mégis úgy érzi, nem kapott...","id":"20191016_Tizbol_het_fiatalnak_nehezen_megy_az_elkoltozes_a_szuloi_hazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0233771f-cbb5-420c-9de0-be9b311b30fc","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Tizbol_het_fiatalnak_nehezen_megy_az_elkoltozes_a_szuloi_hazbol","timestamp":"2019. október. 16. 10:41","title":"Tízből hét fiatalnak nehezen megy az elköltözés a szülői házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d05946-bf2d-47af-bea5-b19a7a3ec1a2","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Éppen száz éve született Csao Ce-jang, aki kínai pártfőtitkárként nem lövetett volna a Tienanmen téren, amikor pedig ez megtörtént, az ő nyakába varrták. 