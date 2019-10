Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"541660ca-16c1-4248-814a-3d03526428db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bírói hibák miatt megismételt eljárásban felmentették azt a hajléktalant, akit július 25-én vettek őrizetbe életvitelszerű közterületen tartózkodás miatt, és elsőfokon figyelmeztetésben részesítettek.","shortLead":"A bírói hibák miatt megismételt eljárásban felmentették azt a hajléktalant, akit július 25-én vettek őrizetbe...","id":"20191017_felmentes_birosag_hajlektalan_ferfi_utcajogasz_egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=541660ca-16c1-4248-814a-3d03526428db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b05267-6bf3-4690-a9b6-7f12d936b749","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_felmentes_birosag_hajlektalan_ferfi_utcajogasz_egyesulet","timestamp":"2019. október. 17. 10:06","title":"Felmentették a férfit, akit hajléktalansága miatt ítéltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9e8862-5d33-4991-b880-82b27ff6b27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A populizmus védelmében címmel jelent meg a New York Times oldalán a Terror Háza Múzeum főigazgatójának cikke.","shortLead":"A populizmus védelmében címmel jelent meg a New York Times oldalán a Terror Háza Múzeum főigazgatójának cikke.","id":"20191017_A_New_York_Timesban_vedte_Schmidt_Maria_a_populizmust_es_Orban_Viktort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9e8862-5d33-4991-b880-82b27ff6b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ef1d49-f5ea-40bd-b5a0-72c8f3bef003","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_A_New_York_Timesban_vedte_Schmidt_Maria_a_populizmust_es_Orban_Viktort","timestamp":"2019. október. 17. 14:44","title":"A New York Timesban védi Schmidt Mária a populizmust és Orbán illiberális rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2d826c-4e71-4069-86b6-edc28f0c8024","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy Indiában leszedett gyümölcs, vagy egy Japánban kifogott hal épségben, frissen érjen el az európai asztalokra, ugyanis az áruk utaztatása 2-3 hónapot vett volna igénybe. Ma azonban az se lehetetlen, hogy egy aznap reggel, egy távoli országban feladott áru estére több ezer kilométerrel arrébb mozogjon. Hogy hogyan? Cikkünkből ez is kiderül.","shortLead":"Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy Indiában leszedett gyümölcs, vagy egy Japánban kifogott hal épségben...","id":"20191018_raben_logisztika_szallitmanyozas_kereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb2d826c-4e71-4069-86b6-edc28f0c8024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa06611-9b90-4e1a-a54c-3487f70004c5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191018_raben_logisztika_szallitmanyozas_kereskedelem","timestamp":"2019. október. 18. 07:30","title":"Friss túró rudit enne Londonban? Ennek mára már semmi akadálya!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója és csapata marad Szegeden, szerinte Botka László leváltható. Ellenzéki harcokra számít, mert eljön az osztozkodás ideje.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója és csapata marad Szegeden, szerinte Botka László leváltható. Ellenzéki harcokra számít, mert...","id":"20191017_Kubatov_Az_ellenzeki_osszefogas_vagy_a_nasz_mezeshetei_gyorsan_elmulnak_majd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5f2dfc-16f9-4110-b5d7-433d7598b7ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Kubatov_Az_ellenzeki_osszefogas_vagy_a_nasz_mezeshetei_gyorsan_elmulnak_majd","timestamp":"2019. október. 17. 14:23","title":"Kubatov: Az ellenzéki nász mézeshetei gyorsan elmúlnak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtalálták, hiába álcázta télikabátnak magát.","shortLead":"Megtalálták, hiába álcázta télikabátnak magát.","id":"20191018_Lancfureszt_lopott_gardrobba_bujt_a_tolvaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b8a69a-8f8f-4864-b12a-017482039aee","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Lancfureszt_lopott_gardrobba_bujt_a_tolvaj","timestamp":"2019. október. 18. 12:39","title":"Láncfűrészt lopott, gardróbba bújt a tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Máig figyelemmel kísérik tanáruk életét Jáksó Lászlóék.\r

\r

","shortLead":"Máig figyelemmel kísérik tanáruk életét Jáksó Lászlóék.\r

\r

","id":"20191018_Vitray_Nem_tudom_illike_ilyet_mondani_de_gondnoksag_ala_helyezett_ez_az_elso_evfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cabd74b-9bad-4816-9fc7-d0fcfbb57d5b","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Vitray_Nem_tudom_illike_ilyet_mondani_de_gondnoksag_ala_helyezett_ez_az_elso_evfolyam","timestamp":"2019. október. 18. 07:45","title":"Vitray: „Nem tudom, illik-e ilyet mondani, de gondnokság alá helyezett ez az első évfolyam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Egyre bonyolultabb a helyzet, úgy tűnik, Trump végleg elengedte a kurdok kezét.","shortLead":"Egyre bonyolultabb a helyzet, úgy tűnik, Trump végleg elengedte a kurdok kezét.","id":"20191017_Erdogan_Moszkvaba_elmegyek_Washingtonba_talan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9021718-4928-4bd6-9084-9cd7421823c2","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Erdogan_Moszkvaba_elmegyek_Washingtonba_talan","timestamp":"2019. október. 17. 14:06","title":"Erdogan: Moszkvába elmegyek, Washingtonba talán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8067129f-94c9-4f8d-933e-0d4c13f832d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Százezres nagyságrendű büntetést kaphatott, és a jogosítványát is elvehették.","shortLead":"Százezres nagyságrendű büntetést kaphatott, és a jogosítványát is elvehették.","id":"20191016_Detari_Lajost_ittas_vezetesen_ertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8067129f-94c9-4f8d-933e-0d4c13f832d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51b0dae-43b2-4f26-b420-8f2202334778","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Detari_Lajost_ittas_vezetesen_ertek","timestamp":"2019. október. 16. 14:01","title":"Détári Lajost ittas vezetésen érték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]