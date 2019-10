Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét felbukkant az Amygdala, most azonban a tapasztalatokról érdeklődnek.","shortLead":"Ismét felbukkant az Amygdala, most azonban a tapasztalatokról érdeklődnek.","id":"20191018_Ujra_szamithat_kozvelemenykutatasnak_alcazott_lejarato_telefonhivasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29e36c5-bb46-4254-80e1-8ed8057882f0","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Ujra_szamithat_kozvelemenykutatasnak_alcazott_lejarato_telefonhivasokra","timestamp":"2019. október. 18. 15:41","title":"Újra telefonál a hírhedt kutatócég, keresik a Fidesz-vereség okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63a301e-dd54-4c67-8836-e6525f088df6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Berlusconi 25 év óta először nevezett meg utódot az eddig általa vezetett koalíció élére.","shortLead":"Berlusconi 25 év óta először nevezett meg utódot az eddig általa vezetett koalíció élére.","id":"20191018_matteo_salvini_silvio_berlusconi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d63a301e-dd54-4c67-8836-e6525f088df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d884b-648d-48f1-9823-7d1c0ce4efed","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_matteo_salvini_silvio_berlusconi","timestamp":"2019. október. 18. 14:44","title":"Salvinit választotta utódjának Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec808e18-0e6b-4f47-bc1b-a0df5b453a8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár első blikkre tanulmányautónak tűnhet, ez egy nagyon is sorozatgyártásra kész városi törpeautó.","shortLead":"Bár első blikkre tanulmányautónak tűnhet, ez egy nagyon is sorozatgyártásra kész városi törpeautó.","id":"20191018_itt_a_toyota_szupermini_villanyautoja_ami_mellett_meg_a_smart_is_hatalmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec808e18-0e6b-4f47-bc1b-a0df5b453a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45bd97e-0d08-4f7c-980c-4eb410591dd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_itt_a_toyota_szupermini_villanyautoja_ami_mellett_meg_a_smart_is_hatalmas","timestamp":"2019. október. 18. 11:21","title":"Itt a Toyota szupermini villanyautója, ami mellett még a Smart is hatalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Ez volt az első lépés” – írta.","shortLead":"„Ez volt az első lépés” – írta.","id":"20191018_Karacsony_Gergely_felfuggeszti_a_kilakoltatasokat_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ea114a-366d-427e-9cb0-ad194d88f0cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Karacsony_Gergely_felfuggeszti_a_kilakoltatasokat_Budapesten","timestamp":"2019. október. 18. 15:10","title":"Karácsony Gergely felfüggeszti a kilakoltatásokat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69e4820-1150-4893-a2e2-889b3c37278b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy diáktüntetés is összetűzésekbe fordult át a város másik pontján.","shortLead":"Egy diáktüntetés is összetűzésekbe fordult át a város másik pontján.","id":"20191018_katalan_tuntetes_felmillio_Barcelona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a69e4820-1150-4893-a2e2-889b3c37278b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6306c507-b101-4269-8f8d-cf314b7fff05","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_katalan_tuntetes_felmillio_Barcelona","timestamp":"2019. október. 18. 20:13","title":"Több mint félmillió tüntető vonult utcára Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!” Árgus szemekkel nézi majd az eddig az MTA kutatóintézeti hálózatáért küzdő szervezet, hogy hol sérül az oktatás, kutatás szabadsága, és a jogszabályokat is figyelni fogja. Ehhez aktivisták csatlakozását várja.","shortLead":"„Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!” Árgus szemekkel nézi majd...","id":"20191018_Aki_a_magyar_kultura_tudomany_es_oktatas_szabadsaga_erdekeben_tenni_kivan_csatlakozzon__egyesuletkent_folytatja_az_ADF","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b5ba4a-3a09-439e-9fb0-be2656b1563f","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Aki_a_magyar_kultura_tudomany_es_oktatas_szabadsaga_erdekeben_tenni_kivan_csatlakozzon__egyesuletkent_folytatja_az_ADF","timestamp":"2019. október. 18. 14:38","title":"\"Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!\" - egyesületként folytatja az ADF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fa50-ef62-400c-a74f-9826942cb903","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Ismét kényes témákat boncolgat a Spektrum saját gyártású sorozata, a Tabukról tabuk nélkül. Miért fontos szembesülni olyan kérdésekkel, amelyekre még csak nem is gondolunk szívesen? És hogyan lehet szóra bírni azokat, akik életük gyakran legfájdalmasabb emlékeiket osztják meg a nézőkkel? A második évad indulásának apropóján beszélgettünk Pálinkás Norberttel, a műsor rendezőjével.","shortLead":"Ismét kényes témákat boncolgat a Spektrum saját gyártású sorozata, a Tabukról tabuk nélkül. Miért fontos szembesülni...","id":"20191018_Legyen_mar_ez_egy_olyan_vilag_ahol_nem_kell_letagadni_hogyan_elunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fa50-ef62-400c-a74f-9826942cb903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b3ecdf-9c4a-4c88-891e-3bacfe72b4de","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Legyen_mar_ez_egy_olyan_vilag_ahol_nem_kell_letagadni_hogyan_elunk","timestamp":"2019. október. 18. 20:00","title":"Legyen már ez egy olyan világ, ahol nem kell letagadni, hogyan élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákosfalvy Zoltán, Borkai Zsolt ügyvéd ismerőse a helyiek szerint a Balatonon vitorlázik, ha épp nem az Adrián.","shortLead":"Rákosfalvy Zoltán, Borkai Zsolt ügyvéd ismerőse a helyiek szerint a Balatonon vitorlázik, ha épp nem az Adrián.","id":"20191018_Index_Balatonfured_borkai_rakosfalvy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d8841-4fbe-4945-aa0e-f971e624e03a","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Index_Balatonfured_borkai_rakosfalvy","timestamp":"2019. október. 18. 09:15","title":"Az Index Balatonfüreden is megtalálta Borkaiék nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]