[{"available":true,"c_guid":"06dd1977-d438-4fe3-b8a8-35af2ecf5ee3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli tudósok a tüdőrák kockázatának új szűrővizsgálatát fejlesztették ki, melyhez elég egy egyszerű vérvétel – jelentette be a Weizman Tudományos Intézet (WIS)","shortLead":"Izraeli tudósok a tüdőrák kockázatának új szűrővizsgálatát fejlesztették ki, melyhez elég egy egyszerű vérvétel –...","id":"20191019_tudorak_szurovizsgalat_vervetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06dd1977-d438-4fe3-b8a8-35af2ecf5ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8c565a-98c7-4655-b818-e3bd322d6845","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_tudorak_szurovizsgalat_vervetel","timestamp":"2019. október. 19. 10:03","title":"Új módszer: egy egyszerű vérvétellel felmérhető a tüdőrák kockázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493ac5d1-f46f-44b6-98b6-2fb4c623424e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az utóbbi hónapok hírei közt többször feltűnt egy aktív zajszűréssel is rendelkező AirPods érkezésének ígérete. Bár az Apple fejlettebb kiegészítője továbbra sem mutatta meg magát, van olyan alternatíva, amely ezt kínálja, sőt rá is tesz egy lapáttal. Csak aztán jön a hidegzuhany.","shortLead":"Az utóbbi hónapok hírei közt többször feltűnt egy aktív zajszűréssel is rendelkező AirPods érkezésének ígérete. Bár...","id":"20191019_sony_wf_1000_xm3_teszt_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_aktiv_zajszures","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=493ac5d1-f46f-44b6-98b6-2fb4c623424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b69789-9c54-44ad-858e-12b63c588981","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_sony_wf_1000_xm3_teszt_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_aktiv_zajszures","timestamp":"2019. október. 19. 19:00","title":"A Sony új fülese pótolja az AirPods egyik nagy hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szálló por (PM10) magas koncentrációja miatt egészségtelennek minősítették a levegőt Nyíregyházán és Székesfehérváron – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szombaton a Facebook-oldalán. ","shortLead":"A szálló por (PM10) magas koncentrációja miatt egészségtelennek minősítették a levegőt Nyíregyházán és Székesfehérváron...","id":"20191019_Ket_magyar_varosban_egeszsegtelen_negyben_kifogasolt_a_levego_minosege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2a3c9e-8e23-4bc5-b531-3fc4daa21ee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Ket_magyar_varosban_egeszsegtelen_negyben_kifogasolt_a_levego_minosege","timestamp":"2019. október. 19. 16:59","title":"Két magyar városban egészségtelen, négyben kifogásolt a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kósa Lajos elmondása szerint ez lesz a két fő irány, azt ígérte, jó néhány javaslatuk lesz a családtámogatásokra. ","shortLead":"Kósa Lajos elmondása szerint ez lesz a két fő irány, azt ígérte, jó néhány javaslatuk lesz a családtámogatásokra. ","id":"20191020_Gazdasagvedelmi_programot_es_ujabb_csaladtamogatasokat_iger_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2052ed95-a97c-4985-ad86-05da38d4c2f5","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Gazdasagvedelmi_programot_es_ujabb_csaladtamogatasokat_iger_a_Fidesz","timestamp":"2019. október. 20. 08:59","title":"Gazdaságvédelmi programot és újabb családtámogatásokat ígér a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc5fa54-628e-4e55-997c-f6e2dde6454c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint idő kell a szíriai tűzszünet életbe léptetéséhez.","shortLead":"A Fehér Ház szerint idő kell a szíriai tűzszünet életbe léptetéséhez.","id":"20191018_Hiaba_a_tuzszunet_tobben_meghaltak_a_torok_tamadasokban_Sziriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc5fa54-628e-4e55-997c-f6e2dde6454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc4405b-fe24-4cda-ad8b-3042b07e1427","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Hiaba_a_tuzszunet_tobben_meghaltak_a_torok_tamadasokban_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 18. 18:59","title":"Hiába a tűzszünet, többen meghaltak a török támadásokban Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef27803e-2a9f-47ad-93c1-2bd4e9f0295a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Október 21-től a MÁV vasúti bérletei hozzárendelhetők az új típusú - 2016. január 1-től kibocsátott - személyazonosító igazolványhoz, az eSzemélyihez.","shortLead":"Október 21-től a MÁV vasúti bérletei hozzárendelhetők az új típusú - 2016. január 1-től kibocsátott - személyazonosító...","id":"20191020_Hetfotol_eSzemelyihez_is_hozzarendelheto_a_vasuti_berlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef27803e-2a9f-47ad-93c1-2bd4e9f0295a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d87a92-403f-481a-a992-f8a2b3b9a967","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Hetfotol_eSzemelyihez_is_hozzarendelheto_a_vasuti_berlet","timestamp":"2019. október. 20. 17:01","title":"Hétfőtől eSzemélyihez is hozzárendelhető a vasúti bérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9062fb-3d8c-4e4e-b91e-761fa4ff19d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szabadságfa nevű kocsányos tölgy ért fel a csúcsra ezzel.\r

\r

","shortLead":"A Szabadságfa nevű kocsányos tölgy ért fel a csúcsra ezzel.\r

\r

","id":"20191018_90_eves_kaposvari_fa_lett_az_Ev_faja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc9062fb-3d8c-4e4e-b91e-761fa4ff19d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ca4b13-5e1d-4ca8-a9be-48520e78ebe9","keywords":null,"link":"/elet/20191018_90_eves_kaposvari_fa_lett_az_Ev_faja","timestamp":"2019. október. 18. 19:50","title":"90 éves kaposvári fa lett az Év fája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc5ead8-8365-4342-9846-b96727d31dba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tározó egy aranybányához tartozik, az elszabaduló áradat a munkások szállására zúdult.","shortLead":"A tározó egy aranybányához tartozik, az elszabaduló áradat a munkások szállására zúdult.","id":"20191019_Osszeszakadt_egy_viztarozo_gatja_Oroszorszagban_tobben_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fc5ead8-8365-4342-9846-b96727d31dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eed698-dbba-4dcb-afcc-ffad7f4b995b","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Osszeszakadt_egy_viztarozo_gatja_Oroszorszagban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 19. 08:23","title":"Összeszakadt egy víztározó gátja Oroszországban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]