Egymás után látogatják az új polgármesterjelöltek Orbán Viktort.

A zálogház tulajdonosát öt évre ítélte a bíróság, hiába okozott mintegy 30 milliárdos kárt, a kártérítésről pedig valószínűleg a legtöbben lemondanak. A lánynak eltört a csigolyája, vákuumágyban rögzítve hozták Magyarországra. ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lánynak eltört a csigolyája, vákuumágyban rögzítve hozták Magyarországra.","shortLead":"A lánynak eltört a csigolyája, vákuumágyban rögzítve hozták Magyarországra.","id":"20190916_magyar_artista_trapez_cirkusz_csigolyaserules_bosznia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73934499-4a0b-4ac5-b219-1b0809be12d9","keywords":null,"link":"/elet/20190916_magyar_artista_trapez_cirkusz_csigolyaserules_bosznia","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:52","title":"Lezuhant a trapézról egy magyar Megérkezett Törökországba vasárnap az Sz-400-as orosz légvédelmi rendszer alkatrészeinek újabb szállítmánya, és ezzel lezárult az említett rendszer elemei szerződésben rögzített szállításának második szakasza. ezzel...","id":"20190915_Megerkezett_Torokorszagba_az_orosz_legvedelmi_rendszer_alkatreszeinek_ujabb_szallitmanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d88a246-b2fa-4c14-9c30-480e496a3d95","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Megerkezett_Torokorszagba_az_orosz_legvedelmi_rendszer_alkatreszeinek_ujabb_szallitmanya","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:45","title":"Megérkezett Törökországba az orosz légvédelmi rendszer alkatrészeinek újabb szállítmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ma kezdődik a fűtési időszak a Ma kezdődik a fűtési időszak a fővárosban. Az előrehozott választás közeledtével továbbra is a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt az esélyes a győzelemre, ám nem biztos, hogy egyszerű dolog lesz koalíciót összekovácsolni. Ezzel egyrészt akár életet is menthet, másrészt összehangolt közúti ellenőrzés kezdődik hétfőn egész Magyarországon – közölte a rendőrség. –...","id":"20190914_Egyebkent_is_felejtse_el_a_mobiljat_vezetes_kozben_de_most_kulonosen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ea4b5-b27c-49b7-b2f8-4ee2cec51624","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Egyebkent_is_felejtse_el_a_mobiljat_vezetes_kozben_de_most_kulonosen","timestamp":"2019. szeptember. 14. 17:30","title":"Egyébként is felejtse el a mobilját vezetés közben, de most különösen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki nem vitte vissza időben az összes felvett ajánlóívet. Senki nem vitte vissza időben az összes felvett ajánlóívet.