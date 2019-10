Tavaly óta csepegtet információkat a Facebook arról az új lapfülről, ahol a közösségi oldalra posztolt híreket és újságcikkeket tervezik beemelni. A fejlesztés még idén elkészül, ezt néhány napja a Facebook is megerősítette. Most arról hallani, hogy a funkciót konkrétan ma, azaz pénteken ismertetik meg a közönséggel Mark Zuckerbergék.

A The Next Web szerint a portál egy nagyszabású sajtórendezvényen, New Yorkban mutatja be az új fület, amit minden facebookozó megkap. A szolgáltatásért nem kell majd fizetni, az az oldal ugyanolyan szerves része lesz, mint a Hírfolyam – itt azonban csak a kiadók tartalmai kapnak helyet, a felhasználói bejegyzések nem lesznek láthatók.

A Facebook dollármilliókat költ az újdonságra, amihez olyan partnerekkel szerződtek, mint a News Corp. Ez adja ki a patinás The Wall Street Journalt is, de az együttműködéshez a Buzzfeed News és a Washington Post vezetősége is csatlakozott. A többiek nevét feltehetőleg a bejelentés napján ismerhetik meg a felhasználók.

Korábban olyan pletykák is felmerültek, hogy a facebookozók csak bizonyos híreket olvashatnának el teljesen, a nagyobb hangvételű, oknyomozós anyagok teljes terjedelmükben az adott kiadó honlapján lesznek hozzáférhetők.

Egy korábbi felmérés, a Pew Study szerint az amerikaiak több mint 60 százaléka úgy látja, a közösségi oldalak nem tesznek meg mindent a korrekt tájékoztatás érdekében.

