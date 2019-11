Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának csapódott egy személyautó, a balesetben egy ember meghalt Vasasszonyfa és Tömörd között a 6839-es úton csütörtökön kora reggel.","shortLead":"Fának csapódott egy személyautó, a balesetben egy ember meghalt Vasasszonyfa és Tömörd között a 6839-es úton...","id":"20191031_halalos_baleset_vas_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217f8abe-2d9d-40c2-a495-b5e01260bfb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_halalos_baleset_vas_megye","timestamp":"2019. október. 31. 07:28","title":"Meghalt egy kettészakadt autó utasa Vasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59ccc06-dac5-4bee-8a80-44a0af5074c7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Kávékupon, sárkányhajózás, virágcsokor – ez is segít, de ennél többet, sőt napjainkban egyre többet kell tenni azért, hogy a munkavállalók befogadva érezzék magukat a cégnél.","shortLead":"Kávékupon, sárkányhajózás, virágcsokor – ez is segít, de ennél többet, sőt napjainkban egyre többet kell tenni azért...","id":"20191031_Ezert_fontos_a_munkahelyi_cimboralas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d59ccc06-dac5-4bee-8a80-44a0af5074c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ecb6e3-1099-4306-8bcd-c282796f24a0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191031_Ezert_fontos_a_munkahelyi_cimboralas","timestamp":"2019. október. 31. 14:15","title":"Ezért fontos a munkahelyi \"cimborálás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afff1301-3f4f-4967-acf6-09852365f912","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra erőszakos összecsapásokra került sor Hongkongban, ezúttal a rendőri túlkapások ellen tüntettek.","shortLead":"Újra erőszakos összecsapásokra került sor Hongkongban, ezúttal a rendőri túlkapások ellen tüntettek.","id":"20191101_Konnygazzal_unnepeltek_a_Halloweent_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afff1301-3f4f-4967-acf6-09852365f912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bee24a1-3367-4053-a034-4a7144d11b71","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Konnygazzal_unnepeltek_a_Halloweent_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 01. 08:40","title":"Könnygázzal ünnepelték a Halloweent Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35fcc7b-a127-4bfb-865a-6dfda5b746c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 25 éves páciensen, Jenna Schardton Texasban hajtották végre az operációt, a több mint 45 perces beavatkozást az elejétől a végig látni lehetett a Facebookon.","shortLead":"A 25 éves páciensen, Jenna Schardton Texasban hajtották végre az operációt, a több mint 45 perces beavatkozást...","id":"20191031_elo_video_facebook_agymutet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c35fcc7b-a127-4bfb-865a-6dfda5b746c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e186d598-adbd-4332-a85d-94b36da37e95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_elo_video_facebook_agymutet","timestamp":"2019. október. 31. 20:03","title":"Élőben közvetítették a Facebookon, ahogy megműtik egy nő agyát – miközben ébren volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023a0e63-64c8-4616-95ff-a4d4415404c1","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"„Ha él a gyár, él a város” – állítják Dunaújvárosban, ám most bejelentették: 350 fővel csökkentik a mintegy 5 ezer fős létszámot, ami akár a végét is jelentheti a magyar acélipar zászlóshajójának. A helyzet nem reménytelen, de valószínűleg ismét szükség lehet állami segítségre. A helyszínen jártunk, hogy megtudjuk, mekkora a gond, és egyáltalán mit gondolnak az ottaniak a mostani folyamatokról. ","shortLead":"„Ha él a gyár, él a város” – állítják Dunaújvárosban, ám most bejelentették: 350 fővel csökkentik a mintegy 5 ezer fős...","id":"20191030_dunaferr_leepites_vasas_szakszervezet_riport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=023a0e63-64c8-4616-95ff-a4d4415404c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014e7793-f635-4046-831a-db7d63ba3cf8","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_dunaferr_leepites_vasas_szakszervezet_riport","timestamp":"2019. október. 31. 06:30","title":"\"Ha ennyi embert elküldenek, az végzetes lehet a Dunaferrnek is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás szerint a kereső főoldalán nyomgatnatnak meg a felhasználók.","shortLead":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás...","id":"20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ebe645-0e38-4a02-a203-fe86ff5dd1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","timestamp":"2019. október. 31. 07:03","title":"Miért van ma ez a különös játék a Google főoldalán? És mi köze az állatokhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az útszakasz 3,4 milliárd forintos költségvetési forrásból valósult meg.","shortLead":"Az útszakasz 3,4 milliárd forintos költségvetési forrásból valósult meg.","id":"20191031_Atadtak_az_M7es_autopalya_felujitott_szakaszat_Siofoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39168928-aaa9-430f-bb04-2da9fd343c8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_Atadtak_az_M7es_autopalya_felujitott_szakaszat_Siofoknal","timestamp":"2019. október. 31. 19:14","title":"Átadták az M7-es autópálya felújított szakaszát Siófoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92714d1-9061-4958-84fa-9d6bcb6dbec0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191101_Marabu_FekNyuz_Uj_szelek_a_Varoshazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f92714d1-9061-4958-84fa-9d6bcb6dbec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67e30d2-1513-4ac8-92d9-b5170d18b59f","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Marabu_FekNyuz_Uj_szelek_a_Varoshazan","timestamp":"2019. november. 01. 10:05","title":"Marabu FékNyúz: Új szelek a Városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]