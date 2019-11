Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az angyalföldi CT- és MR-centrum alkalmas lenne a főváros akut ellátásában való részvételre is.","shortLead":"Az angyalföldi CT- és MR-centrum alkalmas lenne a főváros akut ellátásában való részvételre is.","id":"20191030_Nincs_penz_a_vizsgalatokra_pedig_lehetnenek_rovidebb_a_varolistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef763157-3981-41f7-93e7-86a0a6cb14e3","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Nincs_penz_a_vizsgalatokra_pedig_lehetnenek_rovidebb_a_varolistak","timestamp":"2019. október. 30. 18:33","title":"Hiába lenne kapacitás több ezer műtétre Budapesten, az egészségbiztosító nem finanszírozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc97f60b-a159-422a-8f21-52a09287e9be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pápai rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki a hajánál fogva húzott egy nőt maga mellett a 83-as főúton.","shortLead":"A pápai rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki a hajánál fogva húzott egy nőt maga mellett a 83-as főúton.","id":"20191101_Elfogtak_a_ferfit_aki_a_hajanal_huzott_egy_not_a_83as_fouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc97f60b-a159-422a-8f21-52a09287e9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4eb257-92e5-452d-a710-cc6a1d1e34b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Elfogtak_a_ferfit_aki_a_hajanal_huzott_egy_not_a_83as_fouton","timestamp":"2019. november. 01. 13:11","title":"Elfogták a férfit, aki a hajánál fogva húzott egy nőt a 83-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d773a2-75a9-4c68-9269-808d50422f3f","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201944_elmulnak_azunnepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47d773a2-75a9-4c68-9269-808d50422f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb390581-d384-4133-97f4-d54fee5e3192","keywords":null,"link":"/itthon/201944_elmulnak_azunnepek","timestamp":"2019. október. 31. 15:10","title":"Nagy Gábor: Elmúlnak az ünnepek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úszónő azt kívánja, a többi sportoló is tapasztalhassa meg, milyen érzés hazai szurkolók előtt nyerni.\r

