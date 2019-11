Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"147c52a0-95a3-4cb9-ab51-6199fa00f2b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új saját gyártású heti sorozatot, új saját gyártású napi telenovellát és egy bűnügyi műsort jelentett be az RTL Magyarország. Visszatér a legnagyobb kedvenc és érkezik az utóbbi évek legvadabb énekes showműsora is.","shortLead":"Két új saját gyártású heti sorozatot, új saját gyártású napi telenovellát és egy bűnügyi műsort jelentett be az RTL...","id":"20191105_Jon_az_uj_Baratok_kozt_az_RTLen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147c52a0-95a3-4cb9-ab51-6199fa00f2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2491b465-2810-4125-9d05-045f4166bf79","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Jon_az_uj_Baratok_kozt_az_RTLen","timestamp":"2019. november. 05. 16:33","title":"Maszkos énekesek lepik el az RTL-t, és új napi sorozat is indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint Borkai Zsolt az első fideszes, aki korrupciós ügy miatt kényszerült lemondásra, csak kár, hogy ehhez egy szexvideó is kellett.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint Borkai Zsolt az első fideszes, aki korrupciós ügy miatt kényszerült lemondásra, csak kár...","id":"20191106_FeketeGyor_Borkai_elhuzta_a_csikot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400f9084-ddf5-4629-80de-adf038b44c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_FeketeGyor_Borkai_elhuzta_a_csikot","timestamp":"2019. november. 06. 12:46","title":"Fekete-Győr: Borkai elhúzta a csíkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25828bf0-1d1d-44bc-8931-0330997f95f6","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A kormány nagyon akarja, ők viszont nem kérnek sem a házasságból, sem a szülésből. A hagyományokkal és a gazdaságpolitikai, demográfiai elképzelésekkel és elvárásokkal szakítva egyre több nő dönt úgy Dél-Koreában, hogy köszöni szépen, jó, sőt jobb neki egyedül. Őket kérdeztük.\r

","shortLead":"A kormány nagyon akarja, ők viszont nem kérnek sem a házasságból, sem a szülésből. A hagyományokkal és...","id":"20191005_Ahol_a_nok_lazadnak_a_hazassag_es_az_anyasag_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25828bf0-1d1d-44bc-8931-0330997f95f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c4e8d2-d01a-45ce-acc4-38f7836044cf","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Ahol_a_nok_lazadnak_a_hazassag_es_az_anyasag_ellen","timestamp":"2019. november. 05. 20:00","title":"\"Nem akarok a kormány szülőgépe lenni\" - Ahol a nők lázadnak a házasság és az anyaság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az alkotmányozás során vetődött fel ez az ötlet.","shortLead":"Az alkotmányozás során vetődött fel ez az ötlet.","id":"20191107_Felmerult_hogy_Debrecen_legyen_a_fovaros_de_a_kormany_elvetette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fed8b03-0e41-4aae-8bc0-528df35daaa2","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Felmerult_hogy_Debrecen_legyen_a_fovaros_de_a_kormany_elvetette","timestamp":"2019. november. 07. 12:39","title":"Felmerült, hogy Debrecen legyen a főváros, de a kormány elvetette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7745bc-5082-4712-9295-db3cc97000a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fényezetlen műanyag elemek, fehér alapszín és acélfelnik a lehető legolcsóbbra alakított új Volkswagenen.","shortLead":"Fényezetlen műanyag elemek, fehér alapszín és acélfelnik a lehető legolcsóbbra alakított új Volkswagenen.","id":"20191106_csak_semmi_pompa_ime_egy_teljesen_fapados_uj_8as_golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7745bc-5082-4712-9295-db3cc97000a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06fa9aa-3101-4f52-951c-fd89fe476685","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_csak_semmi_pompa_ime_egy_teljesen_fapados_uj_8as_golf","timestamp":"2019. november. 06. 07:59","title":"Csak semmi pompa, íme egy teljesen fapados új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött az Európai Bizottság új jelentése: nehéz időszakot jósolnak Magyarországon.","shortLead":"Kijött az Európai Bizottság új jelentése: nehéz időszakot jósolnak Magyarországon.","id":"20191107_oszi_gazdasagi_prognozis_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7585e980-c46c-46c9-8fd8-c87b572d20c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_oszi_gazdasagi_prognozis_magyarorszag","timestamp":"2019. november. 07. 12:48","title":"Elemezte a családvédelmi akcióterv hatását Brüsszel, íme a vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfit leszállás után egyből elvitték a spanyol rendőrök.","shortLead":"A férfit leszállás után egyből elvitték a spanyol rendőrök.","id":"20191105_Le_kellett_kotozni_egy_orjongo_utast_a_Wizz_Air_BudapestTenerife_jaratan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7866dd65-d0e3-43b8-91e6-a82885db5a78","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Le_kellett_kotozni_egy_orjongo_utast_a_Wizz_Air_BudapestTenerife_jaratan","timestamp":"2019. november. 05. 20:35","title":"Le kellett kötözni egy őrjöngő utast a Wizz Air Budapest-Tenerife járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A tíz balatoni kempingből álló Balatontourist 2021-től tervez nagyobb bővítést.","shortLead":"A tíz balatoni kempingből álló Balatontourist 2021-től tervez nagyobb bővítést.","id":"20191106_Ketmilliard_forint_bevetelt_hoztak_Meszarosek_kempingjei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821cbec-54f3-442a-94fa-debe3d9d4c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Ketmilliard_forint_bevetelt_hoztak_Meszarosek_kempingjei","timestamp":"2019. november. 06. 08:55","title":"Kétmilliárd forint bevételt hoztak Mészárosék kempingjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]