Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán több mint négy év után újrakezdte az urándúsítást a fordói atomlétesítményben - közölte az Iráni Atomenergia-szervezet szóvivője szombaton.","shortLead":"Irán több mint négy év után újrakezdte az urándúsítást a fordói atomlétesítményben - közölte az Iráni...","id":"20191109_Immar_hivatalosan_is_elkezdte_az_urandusitast_Iran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fb1d53-3577-479b-b1a9-a2ddeb177dda","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Immar_hivatalosan_is_elkezdte_az_urandusitast_Iran","timestamp":"2019. november. 09. 11:29","title":"Immár hivatalosan is újraelkezdte az urándúsítást Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58797f5-524f-4747-b159-15e5d930e84d","c_author":"Energetika 2020 Kft.","category":"brandcontent","description":"Október közepén országszerte majd 25 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, megdőltnek az évtizedes melegrekordok. Emelkedik a tengerszint, és sosem látott tűzvész tombol a világ több pontján. A klímaváltozás nemcsak kopogtat, hanem már át is lépte a bejárati ajtó küszöbét. Egy új uniós szabályozás miatt ráadásul itthon is mindenkire új szabályok vonatkoznak majd, akár új építésű házba szeretne költözni, akár régi otthonát újítaná fel. Beköszöntött a közel nulla energiaigényű házak korszaka: de egészen pontosan mit is jelent ez?","shortLead":"Október közepén országszerte majd 25 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, megdőltnek az évtizedes melegrekordok...","id":"20191111_Igy_nez_ki_egy_kozel_nulla_energiaigenyu_epulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e58797f5-524f-4747-b159-15e5d930e84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968e70a3-24d0-4cd9-961c-ea6ba086f6a0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191111_Igy_nez_ki_egy_kozel_nulla_energiaigenyu_epulet","timestamp":"2019. november. 11. 07:30","title":"Így néz ki egy közel nulla energiaigényű épület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Motorossal ütközött egy autó szombaton Sopronban, a motorkerékpár vezetője a kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.","shortLead":"Motorossal ütközött egy autó szombaton Sopronban, a motorkerékpár vezetője a kórházba szállítása után belehalt...","id":"20191109_Balesetben_meghalt_egy_motoros_Sopronban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f86d725-a6eb-4d48-a11e-fadc36d43f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Balesetben_meghalt_egy_motoros_Sopronban","timestamp":"2019. november. 09. 20:31","title":"Balesetben meghalt egy motoros Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191110_chrome_frissites_biztonsagi_res_foldonkivuli_elet_keresese_voyager_2_adatok_szexoldalak_adatszivargas_erdogan_memek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a65c373-b8c6-428b-a3ab-6cdf3e6eaf3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_chrome_frissites_biztonsagi_res_foldonkivuli_elet_keresese_voyager_2_adatok_szexoldalak_adatszivargas_erdogan_memek","timestamp":"2019. november. 10. 12:03","title":"Ez történt: a Google megüzente, hogy mindenki frissítse a Chrome-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb felmérés szerint jelentős előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás kampányának második teljes hetét a kormányzó brit Konzervatív Párt. A hétvégén a pártok gazdasági programjainak költségeiről szóló vita került a kampány középpontjába.","shortLead":"A legfrissebb felmérés szerint jelentős előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás...","id":"20191110_Egy_honappal_a_valasztas_elott_nagyon_vezetnek_a_brit_konzervativok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63e1f24-2501-44fb-814b-0838d7b6a62c","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Egy_honappal_a_valasztas_elott_nagyon_vezetnek_a_brit_konzervativok","timestamp":"2019. november. 10. 15:05","title":"Egy hónappal a választás előtt nagyon vezetnek a brit konzervatívok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff07a61e-9734-4a00-9783-4e9c363cdfbb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Belsőégésű motorok meghajtására alkalmas üzemanyagot szén-dioxidból és vízből gyártó állomást adtak át Németországban.","shortLead":"Belsőégésű motorok meghajtására alkalmas üzemanyagot szén-dioxidból és vízből gyártó állomást adtak át Németországban.","id":"20191109_szendioxidbol_es_vizbol_keszulo_e_uzemanyag_toltoallomas_nemetorszag_szintetikus_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff07a61e-9734-4a00-9783-4e9c363cdfbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc2cb2d-b3e9-4562-be80-b603ea07594c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_szendioxidbol_es_vizbol_keszulo_e_uzemanyag_toltoallomas_nemetorszag_szintetikus_uzemanyag","timestamp":"2019. november. 09. 18:03","title":"Beindították az első töltőállomást, ami vízből a szén-dioxidból és vízből csinál üzemanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyi idő szerint vasárnap reggel hét órakor - magyar idő szerint 6-kor - kinyitottak a szavazóhelyiségek Romániában, ahol az ország csaknem 19 millió szavazópolgára államfőt választ a következő ötéves időszakra.","shortLead":"Helyi idő szerint vasárnap reggel hét órakor - magyar idő szerint 6-kor - kinyitottak a szavazóhelyiségek Romániában...","id":"20191110_Elkezdodott_a_romaniai_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15157c1-7283-46b5-a4e2-5ff954de5443","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Elkezdodott_a_romaniai_elnokvalasztas","timestamp":"2019. november. 10. 08:07","title":"Elkezdődött a romániai elnökválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760491ea-a5c2-4da0-97da-ac86c09d1871","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmidt Mária közölte, hogy a család tiltakozása miatt, \"bár jogilag semmi akadálya nem volna\" nem lesz az Emlékbizottság bélyegein a szociológus és a nemrégiben elhunyt Rajk László. ","shortLead":"Schmidt Mária közölte, hogy a család tiltakozása miatt, \"bár jogilag semmi akadálya nem volna\" nem lesz...","id":"20191109_Nem_kerul_Schmidt_Maria_belyegeire_Rajk_Laszlo_es_Solt_Ottilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=760491ea-a5c2-4da0-97da-ac86c09d1871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7e6da9-f6bd-4788-be9b-c4af44489cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Nem_kerul_Schmidt_Maria_belyegeire_Rajk_Laszlo_es_Solt_Ottilia","timestamp":"2019. november. 09. 18:36","title":"Nem kerül Schmidt Mária-féle Emlékbizottság bélyegeire Rajk László és Solt Ottilia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]