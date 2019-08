Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"323aa86a-c4af-4246-8427-50b6ce1103d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kereszténydemokrata mezőgazdasági miniszter felhívásához egyre többen csatlakoznak. ","shortLead":"A kereszténydemokrata mezőgazdasági miniszter felhívásához egyre többen csatlakoznak. ","id":"20190802_Mar_a_nemet_kormanytagok_is_betiltanak_a_burkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323aa86a-c4af-4246-8427-50b6ce1103d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d72895d-7207-4a69-8f66-78993375ccb6","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Mar_a_nemet_kormanytagok_is_betiltanak_a_burkat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:20","title":"Már a német kormánytagok is betiltanák a burkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha már a megállapodásra nincs esély, próbáld meg eladni a rosszabbik megoldást.","shortLead":"Ha már a megállapodásra nincs esély, próbáld meg eladni a rosszabbik megoldást.","id":"20190801_Osszeuropai_PRkampannyal_keszul_Boris_Johnson_a_Brexitre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26a7d25-863d-421a-b041-2f58104c0906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Osszeuropai_PRkampannyal_keszul_Boris_Johnson_a_Brexitre","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:35","title":"Összeurópai PR-kampánnyal készül Boris Johnson a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9618fd4-1807-4d12-a1e7-405b6912118a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kém- és vámpírfilmek örökségét keveri a kádári retróval a Drakulics elvtárs.","shortLead":"A kém- és vámpírfilmek örökségét keveri a kádári retróval a Drakulics elvtárs.","id":"20190801_Magyar_vampir_nyomaba_szegodnek_Kadar_elvtars_ugynokei__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9618fd4-1807-4d12-a1e7-405b6912118a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb42ccaf-b794-4756-93c7-41968f857c6e","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Magyar_vampir_nyomaba_szegodnek_Kadar_elvtars_ugynokei__video","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:58","title":"Magyar vámpír nyomába szegődnek Kádár elvtárs ügynökei - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növekszik a kiskereskedelmi forgalom, de messze nem annyira, mint az év elején.","shortLead":"Növekszik a kiskereskedelmi forgalom, de messze nem annyira, mint az év elején.","id":"20190802_A_remes_majus_utan_javult_egy_kicsit_a_helyzet_a_boltokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daccc191-2dae-4f24-9e42-e9253cf79554","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_A_remes_majus_utan_javult_egy_kicsit_a_helyzet_a_boltokban","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:41","title":"A rémes május után javult egy kicsit a helyzet a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39d6f21-99c4-4323-968f-ea4f85d25f28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rubik Ernő 29 éves volt, amikor ötletes kockajátéka elkezdte meghódítani a világot, és rövidesen milliók kedvencévé vált. A hirtelen jött siker miatt azonban később sem változtatott életén.","shortLead":"Rubik Ernő 29 éves volt, amikor ötletes kockajátéka elkezdte meghódítani a világot, és rövidesen milliók kedvencévé...","id":"20190801_rubik_erno_rubik_kocka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d39d6f21-99c4-4323-968f-ea4f85d25f28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8b00c6-be45-42a8-88f0-e54a46940cc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_rubik_erno_rubik_kocka","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:33","title":"Rubik Ernő sosem lottózik, mert pontosan tisztában van az esélyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiadatással kapcsolatban léphetnek fel bonyadalmak, ha a férfi nem egyezik bele az egyszerűsített eljárásba.\r

\r

","shortLead":"A kiadatással kapcsolatban léphetnek fel bonyadalmak, ha a férfi nem egyezik bele az egyszerűsített eljárásba.\r

\r

","id":"20190801_Akar_honapokig_is_Nemetorszagban_maradhat_a_kobanyai_gyilkossag_velt_elkovetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc77c4b-ea0b-4dac-b931-c91888b4405a","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Akar_honapokig_is_Nemetorszagban_maradhat_a_kobanyai_gyilkossag_velt_elkovetoje","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:53","title":"Akár hónapokig is Németországban maradhat a kőbányai gyilkosság vélt elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg iratot kellene beszereznie a vizsgálathoz. Azért megpróbálja. ","shortLead":"Rengeteg iratot kellene beszereznie a vizsgálathoz. Azért megpróbálja. ","id":"20190802_Szel_Bernadett_tranzitzona_feljelentes_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bbcfd6-cc4f-4975-ac13-204bf1e59b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Szel_Bernadett_tranzitzona_feljelentes_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:58","title":"Gyakorlatilag arra kérte a rendőrség Szél Bernadettet, hogy nyomozza ki az ügyet, amiért feljelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0941e9-a4fe-4ab4-b166-40030c1a52ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy váratlan haláleset és egy lakástűz okozta a példátlan tragédiasorozatot, a falu most gyűjtés rendez, hogy megsegítsék az érintettet. \r

\r

","shortLead":"Egy váratlan haláleset és egy lakástűz okozta a példátlan tragédiasorozatot, a falu most gyűjtés rendez...","id":"20190731_Szuleit_es_egyetlen_gyereket_is_elvesztette_egy_honap_alatt_egy_simasagi_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd0941e9-a4fe-4ab4-b166-40030c1a52ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed6337e-9429-4dbb-8742-d3d41c3d5625","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Szuleit_es_egyetlen_gyereket_is_elvesztette_egy_honap_alatt_egy_simasagi_no","timestamp":"2019. július. 31. 19:46","title":"Szüleit és egyetlen gyerekét is elvesztette egy hónap alatt egy simasági nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]