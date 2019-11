Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentette vasárnap lemondását a bolíviai elnök nem sokkal azt követően, hogy a rendőrség és a hadsereg is felszólította: távozzon az államfői posztról.\r

","shortLead":"Bejelentette vasárnap lemondását a bolíviai elnök nem sokkal azt követően, hogy a rendőrség és a hadsereg is...","id":"20191110_evo_morales_bolivia_elnok_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9b4bad-7749-42c6-8a98-bb036168bc41","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_evo_morales_bolivia_elnok_lemondas","timestamp":"2019. november. 10. 22:47","title":"Lemondott Evo Morales","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kották akár 67 millió forintnyi eurót is érhetnek. Mozart 16 évesen írta őket.","shortLead":"A kották akár 67 millió forintnyi eurót is érhetnek. Mozart 16 évesen írta őket.","id":"20191111_mozart_kezirat_kotta_parizs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222fe43-f78a-4383-830e-59e414abe0c3","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_mozart_kezirat_kotta_parizs","timestamp":"2019. november. 11. 18:50","title":"Mozart egyik kéziratát árverezik el Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újítástól összehangoltabb lesz a mobilos és az asztali böngészős változat.","shortLead":"Az újítástól összehangoltabb lesz a mobilos és az asztali böngészős változat.","id":"20191111_google_terkep_android_beallitasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07818ae-1d70-41c7-86c5-2fe8579709a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_google_terkep_android_beallitasok","timestamp":"2019. november. 11. 08:34","title":"Androidos? Bekerült egy újdonság a Google Térképbe, érdemes megnyomogatnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7b95aa-4ce3-4a72-9b4e-854479174b0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali.hu az Országgyűlés Hivatala és a házelnök ellen is pert indít. Kövér László szerintük jelentősen korlátozta a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.","shortLead":"Az Azonnali.hu az Országgyűlés Hivatala és a házelnök ellen is pert indít. Kövér László szerintük jelentősen korlátozta...","id":"20191111_kover_laszlo_hazelnok_orszaghaz_per_azonnali_ujsagirok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd7b95aa-4ce3-4a72-9b4e-854479174b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5b716c-65ae-476e-85d5-3b199b5974c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_kover_laszlo_hazelnok_orszaghaz_per_azonnali_ujsagirok","timestamp":"2019. november. 11. 17:32","title":"Beperlik Kövér Lászlót, mert mikrofonállvánnyá fokozta le az újságírókat az Országházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e0c0e1-9663-4802-88ac-8f5284b7f19b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Delta egykori műsorvezetője Goldmark Péter Károly-díjat kapott.","shortLead":"A Delta egykori műsorvezetője Goldmark Péter Károly-díjat kapott.","id":"20191111_Kituntettek_Kudlik_Juliat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e0c0e1-9663-4802-88ac-8f5284b7f19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96ec408-3ec5-43e7-847a-8f90f6aa58f3","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Kituntettek_Kudlik_Juliat","timestamp":"2019. november. 11. 17:27","title":"Kitüntették Kudlik Júliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8101c33d-e361-4aa4-84e8-b19e4f526029","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fantasy világáért sokan rajonganak, így kifizetődő lehet olyan terméket fejleszteni, amely erre fókuszálva készül. A Dispel Dice minden várakozást felülmúlt.","shortLead":"A fantasy világáért sokan rajonganak, így kifizetődő lehet olyan terméket fejleszteni, amely erre fókuszálva készül...","id":"20191111_dispel_dice_jatekkocka_kickstarter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8101c33d-e361-4aa4-84e8-b19e4f526029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dda99f-931b-4d04-94d2-098a75b89d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_dispel_dice_jatekkocka_kickstarter","timestamp":"2019. november. 11. 09:03","title":"Megőrülnek a netezők pár apró kis kockáért, néhány nap alatt százmilliókat hoztak kitalálójuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán Balázs szerint a köztévé és a közrádió állapota nálunk sokkal jobb, mint például Németországban.","shortLead":"Orbán Balázs szerint a köztévé és a közrádió állapota nálunk sokkal jobb, mint például Németországban.","id":"20191111_orban_balazs_sajtoszabadsag_azonnali_kerdesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b2551d-478b-4d44-82bf-1fcee7ae97ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_orban_balazs_sajtoszabadsag_azonnali_kerdesek","timestamp":"2019. november. 11. 17:39","title":"A Miniszterelnökség államtitkára szerint a sajtószabadság \"köszöni szépen, jól van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Evo Morales Mexikóban kapott menedéket. ","shortLead":"Evo Morales Mexikóban kapott menedéket. ","id":"20191112_Elmenekult_az_orszagbol_a_lemondott_boliviai_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b09f09-de1a-4e20-aef4-e269949a84b7","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Elmenekult_az_orszagbol_a_lemondott_boliviai_elnok","timestamp":"2019. november. 12. 05:45","title":"Elmenekült az országból a lemondott bolíviai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]