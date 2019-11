Most már nemcsak szobájukban ülve, hanem bárhonnan, telefonjukról vagy számítógépükről is kihasználhatják tévés előfizetésüket a UPC Direct ügyfelei.

A kábeles UPC-ügyfelek már régóta nézhetik előfizetett csatornáikat mobilon és számítógépen is. A 2015 márciusa óta elérhető Horizon Go után most megérkezett a UPC Direct Now, amellyel a "vezetékes UPC-hez" mára csak nevében hasonló műholdas szolgáltató ügyfeleinek is hasonlóban lehet része.

Az androidos telefonokra, iPhone-okra alkalmazásként letölthető, valamint böngészőből is megnyitható szolgáltatással minden UPC Direct-ügyfél az előfizetéséhez tartozó tévécsatornák adását követheti telefonján, táblagépén, számítógépén, illetve Samsung és Panasonic márkájú okostévén. Egy előfizetéshez egyszerre 5 eszköz regisztrálható.

© UPC DTH

Fontos észben tartani, hogy a mobilinterneten át történő használat jelentős adatforgalommal jár. A vállalat tájékoztatása szerint

alacsony minőség esetén: kb. 500 MB,

átlagos minőségben kb. 700 MB,

legjobb minőségben pedig nagyjából 2 GB forgalmat generál a szolgáltatás.

A műholdas szolgáltató tájékoztatása szerint az előfizetők nem csak élőben követhetik a műsort, a Visszajátszás funkcióval 7 napig bármikor visszanézhetik a tévéprogramokat.

Az ügyfelek a My UPC Direct felhasználónevükkel és jelszavukkal léphetnek be a szolgáltatásba. A vállalat közölte, új ügyfeleik is automatikusan megkapják előfizetésük mellé a UPC Direct Now szolgáltatást.

