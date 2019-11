Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft és az SRL Diagnostics közösen készített egy olyan algoritmust, ami segít felismerni a méhnyakrákot.","shortLead":"A Microsoft és az SRL Diagnostics közösen készített egy olyan algoritmust, ami segít felismerni a méhnyakrákot.","id":"20191111_microsoft_mesterseges_intelligencia_rak_diagnosztizalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eeec55e-41ae-4769-9990-cebe7739302d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_microsoft_mesterseges_intelligencia_rak_diagnosztizalasa","timestamp":"2019. november. 11. 10:33","title":"Rengeteg nő életét mentheti meg a Microsoft mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2fd20b7-68b3-4cc7-a5d7-408bad57638d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hasnyálmirigyrák elleni küzdelemben nyithat új utakat az egerekkel végzett kísérlet, mellyel egy, a daganat növekedésében kulcsszerepet játszó összetevőt azonosított.","shortLead":"A hasnyálmirigyrák elleni küzdelemben nyithat új utakat az egerekkel végzett kísérlet, mellyel egy, a daganat...","id":"201945_gombak_kontra_hasnyalmirigy_uj_irany_aterapiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2fd20b7-68b3-4cc7-a5d7-408bad57638d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d807eab3-0420-449c-ba7d-ac8f68fe338a","keywords":null,"link":"/360/201945_gombak_kontra_hasnyalmirigy_uj_irany_aterapiaban","timestamp":"2019. november. 12. 10:00","title":"Új remény csillant fel a hasnyálmirigyrák elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookkal kezdte, aztán jött az Instagram. Most pedig a YouTube-on a sor.","shortLead":"A Facebookkal kezdte, aztán jött az Instagram. Most pedig a YouTube-on a sor.","id":"20191111_gyurcsany_ferenc_youtube_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f93e78-3aad-4677-b917-569f72abe0ad","keywords":null,"link":"/elet/20191111_gyurcsany_ferenc_youtube_video","timestamp":"2019. november. 11. 19:55","title":"Gyurcsány Ferenc YouTube-videókat fog gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a107af13-5d6e-453f-960c-ba2851beb051","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A találkozó után már szent volt a béke.","shortLead":"A találkozó után már szent volt a béke.","id":"20191111_Balhe_a_Bundesligaban_szinte_feloklelte_az_ellenfel_edzojet_a_frankfurti_jatekos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a107af13-5d6e-453f-960c-ba2851beb051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38805d57-a40d-4356-8f3a-8bd3c4c662fc","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Balhe_a_Bundesligaban_szinte_feloklelte_az_ellenfel_edzojet_a_frankfurti_jatekos","timestamp":"2019. november. 11. 10:57","title":"Balhé a Bundesligában: szinte felöklelte az edzőt a frankfurti játékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az androidos eszközökön, valamint az iPhone-okon és az iPadeken futó facebookos alkalmazásba is megérkezett az az újdonság, amivel kikapcsolhatók az idegesítő értesítések.","shortLead":"Már az androidos eszközökön, valamint az iPhone-okon és az iPadeken futó facebookos alkalmazásba is megérkezett...","id":"20191112_facebook_android_ios_alkalmazas_ertesitesek_kikapcsolasa_hivatozassav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05c3d89-4bd9-460f-9a53-95269e5a7bfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_facebook_android_ios_alkalmazas_ertesitesek_kikapcsolasa_hivatozassav","timestamp":"2019. november. 12. 08:49","title":"Frissítsen rá a mobilos Facebookra, imádni fogja az új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fogalmazzon meg olyan ajánlást a budapesti kereskedelmi vállalatoknak, amelyben a vasárnapi nyitvatartás korlátozását kezdeményezi – erre kéri a főpolgármestert a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete.","shortLead":"Fogalmazzon meg olyan ajánlást a budapesti kereskedelmi vállalatoknak, amelyben a vasárnapi nyitvatartás korlátozását...","id":"20191112_vasarnapi_nyitva_tartas_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_kdfsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24ff0b2-513e-42a0-a559-d5db71f4c12f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_vasarnapi_nyitva_tartas_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_kdfsz","timestamp":"2019. november. 12. 07:35","title":"A vasárnapi nyitvatartás korlátozására kérik Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén is a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjprémium és a nyugdíj-kiegészítés – közölte a Magyar Posta Zrt. hétfőn.","shortLead":"Idén is a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjprémium és a nyugdíj-kiegészítés – közölte a Magyar Posta Zrt...","id":"20191111_posta_nyugdij_kiegeszites_nyugdijpremium_november","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bc46c1-602e-4aba-a842-f70309a32a0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_posta_nyugdij_kiegeszites_nyugdijpremium_november","timestamp":"2019. november. 11. 18:01","title":"Egyszerre érkezik a novemberi extrapénz a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c775a9a3-095f-4ad6-bbc2-85f3e1c565f2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nevét ma a világban többen ismerik, mint egykor Puskás Ferencét – így foglalja össze Tölgyessy Péter az Orbán-rendszer lényegét, illetve a rendszer Nyugathoz való viszonyát. Ugyanis Orbán személye „a Nyugat régi rendje elleni kihívás egyik legerőteljesebb szimbóluma”.","shortLead":"Orbán Viktor nevét ma a világban többen ismerik, mint egykor Puskás Ferencét – így foglalja össze Tölgyessy Péter...","id":"20191112_Tolgyessy_Belevagtak_az_Orbanrendszer_felepitesebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c775a9a3-095f-4ad6-bbc2-85f3e1c565f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88db3dd0-9083-434a-b654-9104ab4fbc3a","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Tolgyessy_Belevagtak_az_Orbanrendszer_felepitesebe","timestamp":"2019. november. 12. 05:30","title":"Tölgyessy Péter: Csak újabb rendszerváltás hozhatja egyenesbe az Orbán-korszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]