Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d85d435-fa70-4641-9f00-ee63f6e1de94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új főszerkesztő egy Borkai Zsolt ellen petíciót aláíró szerkesztő lett.","shortLead":"Az új főszerkesztő egy Borkai Zsolt ellen petíciót aláíró szerkesztő lett.","id":"20191113_Levaltottak_a_Kisalfold_foszerkesztojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d85d435-fa70-4641-9f00-ee63f6e1de94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e75138-3f88-4da3-8cb3-ee6df3449b70","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Levaltottak_a_Kisalfold_foszerkesztojet","timestamp":"2019. november. 13. 09:09","title":"Leváltották a Kisalföld főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8120ffce-627c-464f-8ad0-3c3a42c78688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat évvel az első verzió kiadása után sem csappant meg a Grand Theft Auto 5 népszerűsége. A polgárpukkasztó játék immár 115 millió eladott példánynál jár.","shortLead":"Hat évvel az első verzió kiadása után sem csappant meg a Grand Theft Auto 5 népszerűsége. A polgárpukkasztó játék immár...","id":"20191114_gta5_eladasok_gta_online_jatekosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8120ffce-627c-464f-8ad0-3c3a42c78688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7ac390-24c7-4471-8e43-53f2c688a51e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_gta5_eladasok_gta_online_jatekosok","timestamp":"2019. november. 14. 11:33","title":"6 év után sem tudják megunni a játékosok a GTA 5-öt, szárnyalnak az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Globális járvány van, amiről elfeledkezett a világ.","shortLead":"Globális járvány van, amiről elfeledkezett a világ.","id":"20191112_Gyogyithato_megelozheto_megis_39_masodperckent_meghal_egy_gyerek_miatta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89476ece-5c0f-44ee-8582-b4b930a2f576","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Gyogyithato_megelozheto_megis_39_masodperckent_meghal_egy_gyerek_miatta","timestamp":"2019. november. 12. 13:51","title":"Gyógyítható, mégis 39. másodpercenként meghal egy gyerek tüdőgyulladásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c84a1-e654-473b-a16b-c4a76ab1acfb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191113_Marabu_FekNyuz_Haveri_gesztus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991c84a1-e654-473b-a16b-c4a76ab1acfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9ff340-5142-46c5-be2e-da7813114ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Marabu_FekNyuz_Haveri_gesztus","timestamp":"2019. november. 13. 15:29","title":"Marabu FékNyúz: Haveri gesztus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább így lehet – a megmentőjükként bemutatott Delta Systems vagyonának egy részét ugyanis zárolta a NAV.","shortLead":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább...","id":"20191114_delta_systems_est_media_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b04110-6710-4c73-9732-c066bd46124f","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_delta_systems_est_media_nav","timestamp":"2019. november. 14. 12:16","title":"Nyomoz a NAV az Est Mediát megmentő cég ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tette November 2019 Update nevű frissítését a Windows 10-es számítógépekre a Microsoft. A csomag több dolog miatt is érdekes.","shortLead":"Elérhetővé tette November 2019 Update nevű frissítését a Windows 10-es számítógépekre a Microsoft. A csomag több dolog...","id":"20191112_windows_10_november_2019_update_telepites_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5780359-7618-4e9a-875a-6f109f2830d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_windows_10_november_2019_update_telepites_frissites","timestamp":"2019. november. 12. 21:42","title":"Kapcsolja be a számítógépét, megjött rá az új Windows 10-verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4a6d10-bd78-4029-a2e0-af102c51d0f9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A négy év alatt negyedik spanyolországi választás a korábbiaknál is kuszább eredményt hozott: a bal- és a jobboldal nagyobb pártjai nem elég erősek ahhoz, hogy stabil kormányt alakítsanak, így a kormányzáshoz szükség lesz a nemzeti kisebbségek nem függetlenségpárti erőinek a támogatására is. A baloldali koalíció első megegyezése már megszületett, a szocialisták összefogtak a Podemos nevű párttal. Az alkukészséget növeli, hogy újabb választást egyetlen nagy párt sem akar, félő ugyanis, hogy tovább erősödik a radikális jobboldali Vox. ","shortLead":"A négy év alatt negyedik spanyolországi választás a korábbiaknál is kuszább eredményt hozott: a bal- és a jobboldal...","id":"20191112_Spanyolorszag_a_bizonytalansagot_valasztotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e4a6d10-bd78-4029-a2e0-af102c51d0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cecdc4b-fd49-405f-a31a-b123ab717192","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Spanyolorszag_a_bizonytalansagot_valasztotta","timestamp":"2019. november. 12. 15:00","title":"A baloldali alku ellenére is bizonytalan a spanyol kormány jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"300 milligramm helyett csak 100 került bele. ","shortLead":"300 milligramm helyett csak 100 került bele. ","id":"20191113_Tul_keves_benne_a_hatoanyag_visszahivnak_egy_koszvenygyogyszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d30941-ad88-4d2f-acb6-57a82ae79c89","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_Tul_keves_benne_a_hatoanyag_visszahivnak_egy_koszvenygyogyszert","timestamp":"2019. november. 13. 21:28","title":"Túl kevés benne a hatóanyag, visszahívnak egy köszvénygyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]