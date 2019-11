Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kárörvendve figyeli a Fidesz az ellenzéki vezetésű kerületek belső vitáit. A kormánymédia pedig már elkezdte az új polgármesterek lejáratását.","shortLead":"Kárörvendve figyeli a Fidesz az ellenzéki vezetésű kerületek belső vitáit. A kormánymédia pedig már elkezdte az új...","id":"201946_meztelen_hetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d82b65-4402-4e3e-9ffc-1b4f8015bee8","keywords":null,"link":"/360/201946_meztelen_hetek","timestamp":"2019. november. 14. 15:05","title":"Véget értek az ellenzéki \"mézes hetek\" Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d060f2db-5acb-457b-8d40-470bcf5aa864","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Közel kétszáz sírt találtak az M44-es autópálya építéséhez kapcsolódóan. ","shortLead":"Közel kétszáz sírt találtak az M44-es autópálya építéséhez kapcsolódóan. ","id":"20191114_hatalmas_gepida_temetot_tartak_fel_tiszaug_hataraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d060f2db-5acb-457b-8d40-470bcf5aa864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329ae155-a6de-43f4-b7db-2e1e34017cf7","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_hatalmas_gepida_temetot_tartak_fel_tiszaug_hataraban","timestamp":"2019. november. 14. 15:25","title":"Hatalmas gepida temetőt tártak fel Tiszaug határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változik a menetrend a Budapest–Hatvan–Miskolc-vonalon november 16-ától december 7-ig a Budapest–Hatvan-vonal felújításának következő részeként – közölte a Mávinform.","shortLead":"Változik a menetrend a Budapest–Hatvan–Miskolc-vonalon november 16-ától december 7-ig a Budapest–Hatvan-vonal...","id":"20191115_vonat_pecel_aszod_menetrend_mav_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25e8b0d-5f0f-404b-b791-9593c697a3ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_vonat_pecel_aszod_menetrend_mav_felujitas","timestamp":"2019. november. 15. 05:56","title":"Leáll a vonatközlekedés Pécel és Aszód között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ugató, szőrös kis unikornist találtak Missouriban. ","shortLead":"Egy ugató, szőrös kis unikornist találtak Missouriban. ","id":"20191114_Kiskutya_farok_homlok_unikornis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ccf19f-7d87-4fd2-b362-70b9df683d99","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Kiskutya_farok_homlok_unikornis","timestamp":"2019. november. 14. 11:35","title":"Netes szupersztár lett egy kiskutya, akinek egy farok nőtt a homlokára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az se biztos, hogy a stadion felépülhet, a felcsúti dollármilliárdos gyerekeinek építőcégét mindenesetre megbízták a terület élőkészítésével.","shortLead":"Az se biztos, hogy a stadion felépülhet, a felcsúti dollármilliárdos gyerekeinek építőcégét mindenesetre megbízták...","id":"20191115_A_Meszarosgyerekek_41_milliardert_taroljak_le_a_budapesti_atletikai_stadion_helyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff759cea-418e-4314-9b18-35423f421a0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_A_Meszarosgyerekek_41_milliardert_taroljak_le_a_budapesti_atletikai_stadion_helyet","timestamp":"2019. november. 15. 11:30","title":"A Mészáros gyerekek 4,1 milliárdért tarolják le a budapesti atlétikai stadion helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3055947-6551-4e48-a11b-032be1bf69c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pályafelújítás miatt. A változás most péntektől él.","shortLead":"Pályafelújítás miatt. A változás most péntektől él.","id":"20191114_17_es_59_es_61_es_villamos_palyafelujitas_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3055947-6551-4e48-a11b-032be1bf69c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142782c3-b774-4d59-836f-381495e49fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_17_es_59_es_61_es_villamos_palyafelujitas_bkk","timestamp":"2019. november. 14. 05:48","title":"Három villamos közlekedése is változik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vállalkozások szemszögéből. A köztársasági elnök szerint \"klímabajnokok\" vagyunk.","shortLead":"A vállalkozások szemszögéből. A köztársasági elnök szerint \"klímabajnokok\" vagyunk.","id":"20191114_ader_janos_klimavaltozas_uzleti_lehetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99471aee-1d58-4141-8e97-98bccf13e694","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_ader_janos_klimavaltozas_uzleti_lehetoseg","timestamp":"2019. november. 14. 05:36","title":"Áder szerint a klímaváltozás üzleti lehetőségnek is tekinthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter gratulált az új vezetőnek – jelentette be szerda esti közleményében az amerikai külügyminisztérium.","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter gratulált az új vezetőnek – jelentette be szerda esti közleményében az amerikai...","id":"20191114_bolivia_onjelolt_elnok_jeanine_anez_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355c16af-ad92-4ee6-be0c-78ad7ea25adb","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_bolivia_onjelolt_elnok_jeanine_anez_egyesult_allamok","timestamp":"2019. november. 14. 09:18","title":"Elismerte az önjelölt bolíviai elnököt az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]