Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9d868c9-f73d-4cde-b3d4-ec593d4272e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Igen, mindenhol hatalmas nutellás üvegek lesznek. ","shortLead":"Igen, mindenhol hatalmas nutellás üvegek lesznek. ","id":"20191116_Megnyilik_Nutella_szalloda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9d868c9-f73d-4cde-b3d4-ec593d4272e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736aa413-be58-429d-8775-615e0fb47ae6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191116_Megnyilik_Nutella_szalloda","timestamp":"2019. november. 16. 21:11","title":"Megnyílik minden édességrajongó álma: a Nutella-szálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy elgázolt medve majdnem egy napig agonizált az út mellett, amíg elkábították és kilőtték.","shortLead":"Egy elgázolt medve majdnem egy napig agonizált az út mellett, amíg elkábították és kilőtték.","id":"20191117_20_oran_at_haldoklott_az_ut_mellett_az_elgazolt_medve_levaltjak_a_hargitai_prefektust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccaae5c1-5b04-4288-b2b0-8716c2c89303","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_20_oran_at_haldoklott_az_ut_mellett_az_elgazolt_medve_levaltjak_a_hargitai_prefektust","timestamp":"2019. november. 17. 17:54","title":"20 órán át haldoklott az út mellett az elgázolt medve, leváltják a hargitai prefektust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507f5d3c-9117-4157-8217-74fab6cb9f38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Párizs szűk utcái gyakran lesznek motorosbandák versenypályái, akik elviselhetetlen zajt okoznak. A városvezetés ezért idén ősszel új eszközöket szereltetett fel, melyek nem csak hallják, de látják is a hangoskodókat.","shortLead":"Párizs szűk utcái gyakran lesznek motorosbandák versenypályái, akik elviselhetetlen zajt okoznak. A városvezetés ezért...","id":"2019117_hangradar_franciaorszag_parizs_zajszint_zajszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=507f5d3c-9117-4157-8217-74fab6cb9f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661e68ea-730c-4184-8720-954f258dd4d0","keywords":null,"link":"/tudomany/2019117_hangradar_franciaorszag_parizs_zajszint_zajszennyezes","timestamp":"2019. november. 17. 08:03","title":"Hangradarokat szereltek fel Párizsban: kiszűrik a hangoskodókat és még pénzt is hoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5695af-491c-4e32-986d-c6fcf169ffe7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb heves összecsapások törtek ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrség között, a fő csatatér a Hong Kong Egyetem egyetemvárosa, a kormányellenes csoportok egyik főhadiszállása. A terjedő erőszak miatt a külföldiek tömegesen menekülnek el a városállamból, a brit egyetemek is egymás után szólítják fel a hazatérésre a Hongkongban cserediákként tanuló egyetemistáikat.","shortLead":"Újabb heves összecsapások törtek ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrség között, a fő csatatér a Hong Kong Egyetem...","id":"20191117_Vegleg_elsullyedhet_Hongkong_az_eroszakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d5695af-491c-4e32-986d-c6fcf169ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a90bc-3d22-418c-ac5e-9cb613b03c61","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Vegleg_elsullyedhet_Hongkong_az_eroszakban","timestamp":"2019. november. 17. 11:23","title":"Hongkong végleg elsüllyedhet az erőszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b9ba17-1b99-4fd4-b567-6d9168782a0a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mert nem nőies - mondják a főnökök, akiket régi előítéletek vezérelnek a távol-keleti szigetországban. Ahol most metoo-kampány bontakozik ki.","shortLead":"Mert nem nőies - mondják a főnökök, akiket régi előítéletek vezérelnek a távol-keleti szigetországban. Ahol most...","id":"20191116_Miert_nem_lehet_szemuveges_egy_no_a_munkahelyen_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b9ba17-1b99-4fd4-b567-6d9168782a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e03d99-26a8-46db-99dc-9c72f96f077b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191116_Miert_nem_lehet_szemuveges_egy_no_a_munkahelyen_Japanban","timestamp":"2019. november. 16. 07:32","title":"Miért nem lehet szemüveges egy nő a munkahelyén Japánban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30769dd5-0f80-4064-b335-e7c1d54c9fad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valós probléma, valós kérdés. Mi a valós válasz?","shortLead":"Valós probléma, valós kérdés. Mi a valós válasz?","id":"20191116_Meg_tudna_oldani_a_Kutyapart_KRESZtesztjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30769dd5-0f80-4064-b335-e7c1d54c9fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab6b178-d63f-4a98-a8ee-dd5932c3948b","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Meg_tudna_oldani_a_Kutyapart_KRESZtesztjet","timestamp":"2019. november. 16. 07:45","title":"Meg tudná oldani a Kétfarkú Kutya Párt KRESZ-tesztjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a514faab-250e-48d5-b796-5322f3517c28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk tagjai nem nézték jó szemmel, hogy antifasiszták fogadták őket a Gellért téren. ","shortLead":"A Mi Hazánk tagjai nem nézték jó szemmel, hogy antifasiszták fogadták őket a Gellért téren. ","id":"20191116_Osszeszolalkoztak_az_ellentuntetokkel_a_Horthy_emlekere_felvonulok_Budan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a514faab-250e-48d5-b796-5322f3517c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55b049c-8420-41c7-a85d-5707aa79b76b","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Osszeszolalkoztak_az_ellentuntetokkel_a_Horthy_emlekere_felvonulok_Budan","timestamp":"2019. november. 16. 17:59","title":"Összeszólalkoztak az ellentüntetőkkel a Horthy emlékére felvonulók Budán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42245e6c-9b13-4629-813a-c7b1bb6f68aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Bowie volt a múzsája, de fényképezőgépe elé álltak a brit királyi család tagjai is. Terry O'Neill 81 éves volt. ","shortLead":"David Bowie volt a múzsája, de fényképezőgépe elé álltak a brit királyi család tagjai is. Terry O'Neill 81 éves volt. ","id":"20191117_A_legnagyobb_legendakat_fotozta__meghalt_Terry_ONeill","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42245e6c-9b13-4629-813a-c7b1bb6f68aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bab1f0-a909-40ee-8fc5-13f787ca739f","keywords":null,"link":"/kultura/20191117_A_legnagyobb_legendakat_fotozta__meghalt_Terry_ONeill","timestamp":"2019. november. 17. 12:28","title":"A legnagyobb legendákat fotózta - meghalt Terry O'Neill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]