Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50d01cfe-5058-4f0c-a74d-c976bc762322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzetben megjelent véleménycikk szerint Orbán Viktor megfeledkezett a lelkes híveiről, ezért újra kéne szervezni a polgári köröket. ","shortLead":"A Magyar Nemzetben megjelent véleménycikk szerint Orbán Viktor megfeledkezett a lelkes híveiről, ezért újra kéne...","id":"20191117_Vissza_kell_talalni_a_nephez__Orban_politikajat_kritizaljak_a_kormanylapban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d01cfe-5058-4f0c-a74d-c976bc762322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15b3b29-1f23-4dfb-afda-fb756b3cc9bf","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Vissza_kell_talalni_a_nephez__Orban_politikajat_kritizaljak_a_kormanylapban","timestamp":"2019. november. 17. 09:30","title":"\"Vissza kell találni a néphez\" - Orbán politikáját kritizálják a kormánylapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy középiskolai meccsen volt lövöldözés, többen megsebesültek.","shortLead":"Egy középiskolai meccsen volt lövöldözés, többen megsebesültek.","id":"20191116_A_nezokkel_teli_lelatora_lott_ra_egy_fegyveres_New_Jerseyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c8f6f7-df51-42a0-8d4a-e0c6e6867348","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_A_nezokkel_teli_lelatora_lott_ra_egy_fegyveres_New_Jerseyben","timestamp":"2019. november. 16. 11:50","title":"A nézőkkel teli lelátóra lőtt rá egy fegyveres New Jersey-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc297dd5-f140-42b9-b7f7-6bf23d21cb9e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Vidnyánszky-féle Nemzeti meghívását annak idején társulatával visszautasította, de most ismét Budapesten rendezett Roman Polák, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház korábbi igazgatója, akinek a felkérésére még Esterházy Péter is írt darabot. ","shortLead":"A Vidnyánszky-féle Nemzeti meghívását annak idején társulatával visszautasította, de most ismét Budapesten rendezett...","id":"201946__roman_polak_szlovak_rendezo__meciarizmusrol_esterhazyrol__kozos_katlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc297dd5-f140-42b9-b7f7-6bf23d21cb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821b9252-6908-4cce-9f8b-cece31a3fa9b","keywords":null,"link":"/360/201946__roman_polak_szlovak_rendezo__meciarizmusrol_esterhazyrol__kozos_katlan","timestamp":"2019. november. 16. 16:00","title":"Állami korrupció és erősödő fasizmus: aktuálpolitika a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt torlódásra kell számítani a gazdagréti lehajtónál.\r

\r

","shortLead":"A baleset miatt torlódásra kell számítani a gazdagréti lehajtónál.\r

\r

","id":"20191116_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M7es_bevezeto_szakaszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8680c190-7fd7-4a60-a152-1a408cd5099d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191116_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M7es_bevezeto_szakaszam","timestamp":"2019. november. 16. 18:55","title":"Négy autó ütközött össze az M7-es bevezetőjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66595a2f-9924-4a22-a469-bb06543284a0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sérülthöz mentőhelikoptert hívtak.","shortLead":"A sérülthöz mentőhelikoptert hívtak.","id":"20191117_Sulyos_serultje_van_egy_szarvasi_balesetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66595a2f-9924-4a22-a469-bb06543284a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9729cfae-e01b-4391-a79d-574297541221","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Sulyos_serultje_van_egy_szarvasi_balesetnek","timestamp":"2019. november. 17. 13:44","title":"Súlyos sérültje van egy szarvasi balesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5695af-491c-4e32-986d-c6fcf169ffe7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb heves összecsapások törtek ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrség között, a fő csatatér a Hong Kong Egyetem egyetemvárosa, a kormányellenes csoportok egyik főhadiszállása. A terjedő erőszak miatt a külföldiek tömegesen menekülnek el a városállamból, a brit egyetemek is egymás után szólítják fel a hazatérésre a Hongkongban cserediákként tanuló egyetemistáikat.","shortLead":"Újabb heves összecsapások törtek ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrség között, a fő csatatér a Hong Kong Egyetem...","id":"20191117_Vegleg_elsullyedhet_Hongkong_az_eroszakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d5695af-491c-4e32-986d-c6fcf169ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a90bc-3d22-418c-ac5e-9cb613b03c61","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Vegleg_elsullyedhet_Hongkong_az_eroszakban","timestamp":"2019. november. 17. 11:23","title":"Hongkong végleg elsüllyedhet az erőszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A mentőszolgálat két munkatársa sérült meg a balesetben. ","shortLead":"A mentőszolgálat két munkatársa sérült meg a balesetben. ","id":"20191116_Szirenazo_mentoauto_csapodott_villanyoszlopnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11975695-f160-409c-a630-fb6e71486f56","keywords":null,"link":"/cegauto/20191116_Szirenazo_mentoauto_csapodott_villanyoszlopnak","timestamp":"2019. november. 16. 14:03","title":"Szirénázó mentőautó csapódott villanyoszlopnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc46479-f896-4025-93a5-7242ada3839c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban nagyon felháborodtak rajta.","shortLead":"Iránban nagyon felháborodtak rajta.","id":"20191116_Mit_szolna_a_107_forintos_benzinhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc46479-f896-4025-93a5-7242ada3839c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d405a767-2e31-429e-a215-942db5164541","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Mit_szolna_a_107_forintos_benzinhez","timestamp":"2019. november. 16. 10:40","title":"Mit szólna a 107 forintos benzinhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]