Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"KITT a beszélő autó, akit csak „pajtinak” hívott Hasselhoff, remek alap arra, hogy bemutassanak mostanra ténylegesen is létező autóipari fejlesztéseket.","shortLead":"KITT a beszélő autó, akit csak „pajtinak” hívott Hasselhoff, remek alap arra, hogy bemutassanak mostanra ténylegesen is...","id":"20191120_Ot_technologia_David_Hasselhoff_autojabol_ami_meg_is_valosult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a728d5f9-ed49-4676-a5a1-1749d25737a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Ot_technologia_David_Hasselhoff_autojabol_ami_meg_is_valosult","timestamp":"2019. november. 20. 08:51","title":"Öt technológia David Hasselhoff autójából, ami meg is valósult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7a4f3-ddcf-440d-8a83-436756c71d04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmadik alkalommal is \"fegyverszünetet\" köt a Huaweijel az Egyesült Államok. Az időtartam most is 90 nap.","shortLead":"Harmadik alkalommal is \"fegyverszünetet\" köt a Huaweijel az Egyesült Államok. Az időtartam most is 90 nap.","id":"20191118_huawei_embargo_kina_kereskedelmi_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7a4f3-ddcf-440d-8a83-436756c71d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121819af-e303-4637-966e-ee7db3dfbdc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_huawei_embargo_kina_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. november. 18. 21:03","title":"Újabb 90 napos kegyelmet kapott a Huawei Amerikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lakókkal folytatott párbeszéd azonban folytatódik a Józsefvárosban.","shortLead":"A lakókkal folytatott párbeszéd azonban folytatódik a Józsefvárosban.","id":"20191119_Az_Aurora_marad_szamithat_Pikoek_tamogatasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a52b83-9eda-4ba4-9742-ded7f479424f","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Az_Aurora_marad_szamithat_Pikoek_tamogatasara","timestamp":"2019. november. 19. 14:56","title":"Pikó Andrásék Józsefvárosban visszavonták az Auróra bezárásáról szóló határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztráliai bozóttüzekben több száz koala lelte halálát. Ennek a példánynak szerencséje volt.","shortLead":"Az ausztráliai bozóttüzekben több száz koala lelte halálát. Ennek a példánynak szerencséje volt.","id":"20191119_koala_bozottuz_ausztralia_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315d00e2-9778-492e-9c79-e2602b583168","keywords":null,"link":"/elet/20191119_koala_bozottuz_ausztralia_mentes","timestamp":"2019. november. 19. 17:07","title":"Blúzba csavarva mentették ki a lángok közül a síró koalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A használatával világszerte hatalmas mennyiségű vizet lehet megtakarítani az öblítésnél.","shortLead":"A használatával világszerte hatalmas mennyiségű vizet lehet megtakarítani az öblítésnél.","id":"20191119_vece_oblites_bevonat_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80f568c-030e-4862-a49a-778438142f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_vece_oblites_bevonat_kutatas","timestamp":"2019. november. 19. 13:32","title":"Forradalmasíthatja a vécézést egy frissen kifejlesztett bevonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22f29f8-de2b-47da-85ac-43061ea04408","c_author":"IKEA","category":"brandcontent","description":"Kevés rosszabb dolog létezik annál, mint sötét éjszakákon álmatlanul forgolódni az ágyunkban. Pedig ha nincs pihentető, minőségi alvás, akkor nincsenek energikus nappalok sem. Ha nem tudunk éjszaka feltöltődni, akkor oda a kreatív, innovatív munka vagy a mosoly az arcunkról a családi reggelinél. Mutatunk 7 tippet ahhoz, hogy okosra, szépre és kiegyensúlyozottra aludhassuk magunkat. ","shortLead":"Kevés rosszabb dolog létezik annál, mint sötét éjszakákon álmatlanul forgolódni az ágyunkban. Pedig ha nincs pihentető...","id":"20191024_Tippek_a_jo_es_igazan_pihenteto_alvashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22f29f8-de2b-47da-85ac-43061ea04408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8453a8-3ea0-4796-9fee-7a456badd4fa","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191024_Tippek_a_jo_es_igazan_pihenteto_alvashoz","timestamp":"2019. november. 20. 11:30","title":"Szép álmokat! – Tippek a jó és igazán pihentető alváshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.","shortLead":"Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.","id":"20191120_Blikk_Ujra_atirhatjak_a_valasztasi_szabalyokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4680fb19-65d9-4b21-870a-19a569d5fadc","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Blikk_Ujra_atirhatjak_a_valasztasi_szabalyokat","timestamp":"2019. november. 20. 07:33","title":"Blikk: Újra átírhatják a választási szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f127a6ea-e9b7-41fd-96ac-58e44eb620b3","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A legnagyobb cégek rangsora után a legnagyobb nyereséget elérő 500 cég toplistáját is elkészítette a HVG. A benne szereplő vállalatok eredménye látványosan nőtt, a legnagyobb ugrásokat azonban a magyar gazdaságon kívül álló okok magyarázzák.","shortLead":"A legnagyobb cégek rangsora után a legnagyobb nyereséget elérő 500 cég toplistáját is elkészítette a HVG. A benne...","id":"20191118_Top500_Adot_optimalizalni_tudni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f127a6ea-e9b7-41fd-96ac-58e44eb620b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539ff8b6-c62c-44d6-a634-2f618a01ec59","keywords":null,"link":"/360/20191118_Top500_Adot_optimalizalni_tudni_kell","timestamp":"2019. november. 18. 19:01","title":"Top 500: A nagyság kevés, adót optimalizálni tudni kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]