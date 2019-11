Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte minden nagy tagállamban jelentős mértékben nőtt a forgalomba helyezett új gépkocsik száma az elmúlt hónapban.","shortLead":"Szinte minden nagy tagállamban jelentős mértékben nőtt a forgalomba helyezett új gépkocsik száma az elmúlt hónapban.","id":"20191119_Minden_idok_legjobb_honapjat_produkalta_az_unios_ujautopiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60924ff8-5bd5-4a3b-88fe-d9f7c688c24d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Minden_idok_legjobb_honapjat_produkalta_az_unios_ujautopiac","timestamp":"2019. november. 19. 14:05","title":"Minden idők legjobb októberét produkálta az uniós újautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Tusk volt lengyel miniszterelnököt, az Európai Tanács leköszönő elnökét választotta meg elnökének az Európai Néppárt (EPP) szerda esi tisztújító kongresszusán, Zágrábban.","shortLead":"Donald Tusk volt lengyel miniszterelnököt, az Európai Tanács leköszönő elnökét választotta meg elnökének az Európai...","id":"20191120_Megvalasztottak_Donald_Tuskot_az_Europai_Neppart_elnokenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f788286c-c9f3-416e-82b0-1b8bc6950681","keywords":null,"link":"/vilag/20191120_Megvalasztottak_Donald_Tuskot_az_Europai_Neppart_elnokenek","timestamp":"2019. november. 20. 21:20","title":"Megválasztották Donald Tuskot az Európai Néppárt elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöki posztjának egyetlen várományosa arról beszélt még a megválasztása előtt közvetlenül, hogy akik nem tudják elfogadni az értékeiket, azok ki lesznek zárva a pártcsaládból.","shortLead":"Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöki posztjának egyetlen várományosa arról beszélt még a megválasztása előtt...","id":"20191120_A_Neppart_leendo_vezetoje_kemeny_uzenetet_kuldott_Orbaneknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7af01fe-be04-49ab-b95e-e34d0a1bdee2","keywords":null,"link":"/vilag/20191120_A_Neppart_leendo_vezetoje_kemeny_uzenetet_kuldott_Orbaneknak","timestamp":"2019. november. 20. 20:42","title":"A Néppárt új vezetője kemény üzenetet küldött Orbánéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197e2108-0d0b-4851-a321-802861320153","c_author":"Csányi Nikolett - Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Szeged „Dögtiszájának” kármentesítésébe vágott bele Mészáros János cége, amely májusban került a felcsúti dollármilliárdos rokonához. Az évtizedeken át Szeged pöcegödrének használt holtágból 160 ezer köbméter szennyvíziszapot kellene kikotorni és kezelni, és a helyiek attól félnek, hogy éppen az ő házuk közelében találnak majd ehhez helyet.","shortLead":"Szeged „Dögtiszájának” kármentesítésébe vágott bele Mészáros János cége, amely májusban került a felcsúti...","id":"20191119_szeged_dogtisza_meszaros_szennyviziszap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=197e2108-0d0b-4851-a321-802861320153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6629dec4-eba4-4cee-8c28-2120dab4ba88","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_szeged_dogtisza_meszaros_szennyviziszap","timestamp":"2019. november. 19. 15:05","title":"Szeged pöcegödre Mészáros Lőrinc testvéréhez került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e81886f-19aa-4257-9609-96d321142dd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Peter Scott-Morgannél 2017-ben Lou Gehrig-betegséget, más néven a Stephen Hawkingnál is jelentkező amiotrófiás laterálszklerózist diagnosztizáltak az orvosok. Már csak néhány hete maradt, ám ő ez idő alatt is dolgozik: biológiai és gépi elemek együttműködésével a világ legfejlettebb kiborgjává változtatja magát.","shortLead":"Peter Scott-Morgannél 2017-ben Lou Gehrig-betegséget, más néven a Stephen Hawkingnál is jelentkező amiotrófiás...","id":"20191120_peter_scott_morgan_kiborg_als_lou_gehrig_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e81886f-19aa-4257-9609-96d321142dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c832fd5-0367-4190-ab33-a4fde36b51b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_peter_scott_morgan_kiborg_als_lou_gehrig_betegseg","timestamp":"2019. november. 20. 10:33","title":"Egy halálos beteg tudós elhatározta, hogy legyőzi a halált: kiborggá alakítja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c73cfc-d202-4e03-b727-0f65f76aca7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új lemezüket is meghallgathatja a magyar közönség. ","shortLead":"Új lemezüket is meghallgathatja a magyar közönség. ","id":"20191120_Budapestre_jon_a_The_Dead_South","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4c73cfc-d202-4e03-b727-0f65f76aca7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554dd1c-28d7-4bc3-b609-1cab08ce01f6","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Budapestre_jon_a_The_Dead_South","timestamp":"2019. november. 20. 11:39","title":"Budapestre jön a The Dead South","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszót a nyári, Dél-Koreában megrendezett világbajnokság idején vádolták meg szexuális zaklatással. ","shortLead":"Az úszót a nyári, Dél-Koreában megrendezett világbajnokság idején vádolták meg szexuális zaklatással. ","id":"20191120_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas_del_korea_irasbeli_megrovas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41ed069-42f9-49a7-8c5e-3a38e5948249","keywords":null,"link":"/sport/20191120_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas_del_korea_irasbeli_megrovas","timestamp":"2019. november. 20. 17:22","title":"Olcsón megúszta Kenderesi Tamás a zaklatási ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az idén, miután elmaradt a szokásos második őszi rendezvény, már nem számítottunk újabb Apple-rendezvényre, a cupertinói óriás december elejére egy „díjátadót” hirdetett.","shortLead":"Bár az idén, miután elmaradt a szokásos második őszi rendezvény, már nem számítottunk újabb Apple-rendezvényre...","id":"20191120_apple_rendezveny_2019_december_dijatado_app_store_alkalmazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafd7d81-f680-46a4-872c-fd21c772d3d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_apple_rendezveny_2019_december_dijatado_app_store_alkalmazasok","timestamp":"2019. november. 20. 11:03","title":"Csak a legjobbak: az Apple váratlanul bejelentett egy rendezvényt december elejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]