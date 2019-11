Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó csapat is távozott a műsorból, és már egyetlen nő maradt csak a versenyzők között. ","shortLead":"Az utolsó csapat is távozott a műsorból, és már egyetlen nő maradt csak a versenyzők között. ","id":"20191124_Egyetlen_no_maradt_az_XFaktorban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b697ba17-6725-4ce2-9398-93eee0a5e653","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_Egyetlen_no_maradt_az_XFaktorban","timestamp":"2019. november. 24. 10:09","title":"Egyetlen nő maradt az X-Faktorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ba90e-9498-4021-bd03-c7dab89ca271","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő szerint a világ békéjét és stabilitását nem lehet félelemre és bizalmatlanságra alapozni, a tömegpusztító fegyverek birtoklása hamis biztonságot jelent.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint a világ békéjét és stabilitását nem lehet félelemre és bizalmatlanságra alapozni...","id":"20191124_ferenc_papa_nuklearis_leszereles_vilagbeke_nagaszaki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=133ba90e-9498-4021-bd03-c7dab89ca271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557cba7e-e1cd-4050-bd12-a7be725120f1","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_ferenc_papa_nuklearis_leszereles_vilagbeke_nagaszaki","timestamp":"2019. november. 24. 08:33","title":"Nukleáris leszerelésre szólított fel Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Demokratikus Koalíció inkább csak meghosszabbítaná az elsunnyogott konzultáció határidejét. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció inkább csak meghosszabbítaná az elsunnyogott konzultáció határidejét. ","id":"20191124_Sajat_konzultaciot_indit_a_klimavaltozasrol_az_allami_helyett_Parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c741bc-c62d-4feb-bdd3-233a69e65724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Sajat_konzultaciot_indit_a_klimavaltozasrol_az_allami_helyett_Parbeszed","timestamp":"2019. november. 24. 13:36","title":"Saját konzultációt indít a klímaváltozásról az állami helyett a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac6df2-d9da-4205-8184-4d0f1b78249e","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Az OECD tagállamok közül az elmúlt 25 évben a finneknél növekedett a leggyorsabb ütemben a bevándorlók száma, az északi országban mégsem gyűlöletkampánnyal, hanem integrációs projektekkel próbálnak nekik segíteni. Különösen nagy figyelmet fordítanak a nőkre, mert ha ők bezárkóznak, annak az egész társadalomra katasztrofális hatása lehet. Egy helsinki civil szervezet évek óta azon dolgozik, hogy a fiatal édesanyák egyáltalán ki merjenek lépni az ajtón egy számukra teljesen ismeretlen világba, mindezt állami támogatásból. ","shortLead":"Az OECD tagállamok közül az elmúlt 25 évben a finneknél növekedett a leggyorsabb ütemben a bevándorlók száma, az északi...","id":"20191125_Bevandorlo_nok_Finnorszag_integracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fac6df2-d9da-4205-8184-4d0f1b78249e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f7da6b-61cb-4c3a-946b-cdafa0da7024","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Bevandorlo_nok_Finnorszag_integracio","timestamp":"2019. november. 25. 11:10","title":"Bevándorló nők Finnországban: „Ha nem segítenek, még mindig otthon ülök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Repülés közben rosszul lett, majd a kényszerleszállás közben meghalt vasárnap az Aeroflot orosz légitársaság SU1546-os járatának másodpilótája.

","shortLead":"Repülés közben rosszul lett, majd a kényszerleszállás közben meghalt vasárnap az Aeroflot orosz légitársaság SU1546-os...","id":"20191124_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_orosz_gep_mert_a_masodpilota_rosszul_lett_es_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c808e4b1-97c0-4f17-99cd-4e4429ba8856","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_orosz_gep_mert_a_masodpilota_rosszul_lett_es_meghalt","timestamp":"2019. november. 24. 14:36","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy orosz gép, mert a másodpilóta rosszul lett és meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01c451c-a347-496b-aee0-1dd946fd4803","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis Hajni Last Call című SZFE diplomafilmje elnyerte a legjobb film díját Münchenben a 39. diákfilm fesztiválon.","shortLead":"Kis Hajni Last Call című SZFE diplomafilmje elnyerte a legjobb film díját Münchenben a 39. diákfilm fesztiválon.","id":"20191125_Magyar_siker_a_muncheni_diakfilm_fesztivalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01c451c-a347-496b-aee0-1dd946fd4803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5dbfc3-1b61-4e9a-8974-fdf035c63fbf","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Magyar_siker_a_muncheni_diakfilm_fesztivalon","timestamp":"2019. november. 25. 05:55","title":"Magyar siker a müncheni diákfilm fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9757b252-ffcf-4bbc-95e8-57a4d53202a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon ritka, hogy kék bálna teteme épségben sodródjon partra, a csontokat a tudósok szándékosan hagyták évekig a vízben.

","shortLead":"Nagyon ritka, hogy kék bálna teteme épségben sodródjon partra, a csontokat a tudósok szándékosan hagyták évekig...","id":"20191124_Kiemeltek_a_tengerbol_egy_negyeves_balnatetemet_osszerakjak_es_kiallitjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9757b252-ffcf-4bbc-95e8-57a4d53202a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3f8019-a483-47c5-b226-7d7f20d5f0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Kiemeltek_a_tengerbol_egy_negyeves_balnatetemet_osszerakjak_es_kiallitjak","timestamp":"2019. november. 24. 16:15","title":"Kiemeltek a tengerből egy négyéves bálnatetemet, összerakják és kiállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bács-Kiskun megyében a legalacsonyabb az átlagnyugdíj összege. ","shortLead":"Bács-Kiskun megyében a legalacsonyabb az átlagnyugdíj összege. ","id":"20191124_Komoly_kulonbsegek_vannak_a_magyar_nyugdijak_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def99476-bd7e-40c6-ae9c-a1aea7050afe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Komoly_kulonbsegek_vannak_a_magyar_nyugdijak_kozott","timestamp":"2019. november. 24. 09:20","title":"Komoly különbségek vannak a magyar nyugdíjak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]