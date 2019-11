Elhunyt egy 63 éves német férfi azt követően, hogy megnyalta a kutyája. A többszöri olvasásra is hihetetlennek tűnő eset nagyon is valóságos, a CNN szerint a férfit egy baktérium fertőzte meg, a szervezete pedig képtelen volt harcolni ellene.

A pácienst a macskák szájában is megtalálható Capnocytophaga canimorsus nevű baktérium betegítette meg. A baktérium általában harapással terjed, de az elhunytat nem megharapták, a kutyája csak hozzáért, pontosabban megnyalta.

A beteg nem azonnal és különféle tüneteket produkálva hunyt el, néhány hét után. Először influenzásnak tűnt, később azonban beállt nála a szepszis, és még rosszabb állapotba került. A férfi bőre ezután elszíneződött, rohadni kezdett, majd leálltak a szervei.

A horrorisztikus esetről készült tanulmány az European Journal of Case Reports in Internal Medicine (EJCRIM) orvosi szaklapba is bekerült. Ebben megemlítették, hogy a Capnocytophaga canimorsus egy szokványos baktérium, azonban nagyon ritkán, nagyon rossz körülmények közt ilyen hatást is kiválthat.

A Capnocytophaga canimorsus 2018-ban egy másik férfit, a 48 éves Greg Mantefuelt is megbetegítette, annyira, hogy a végtagjait amputálni kellett. Nála is influenzához hasonló tünetek léptek fel, ezen kívül láza volt, hányt, félrebeszélt, illetve a testén zúzódásnyomok jelentek meg. A férfi lábait egy héten belül amputálni kellett, majd később mindkét kezét is.

A Medicalxpress.com tudományos hírportál akkor azt írta, a fertőzést okozó Capnocytophaga canimorsus a legtöbb egészséges kutya és macska nyálában jelen van, amúgy pedig nem veszélyes emberre. Legalábbis általában.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.