[{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index két újságírójáról vasárnap kerültek ki antiszemita plakátok Budapest utcáira. Azóta reagált az izraeli és az amerikai nagykövetség, és több más szervezet, a kormány viszont eddig hallgatott.","shortLead":"Az Index két újságírójáról vasárnap kerültek ki antiszemita plakátok Budapest utcáira. Azóta reagált az izraeli és...","id":"20191126_antiszemita_plakatok_index_ujsagirok_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f9c84-75b8-4bdd-8f4d-ddbdf11b0d32","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_antiszemita_plakatok_index_ujsagirok_magyar_kormany","timestamp":"2019. november. 26. 17:37","title":"Eszébe juttattuk a kormánynak, hogy reagáljon az antiszemita plakátokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e9f8a8-c423-49ed-a77e-cf100f2e44f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kilencszázmillió forintos autóból nem sok készül, alig 150 darab. ","shortLead":"A kilencszázmillió forintos autóból nem sok készül, alig 150 darab. ","id":"20191126_Ugy_uvolt_ahogy_kell_az_1160_loeros_Aston_Martin_Valkyre__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86e9f8a8-c423-49ed-a77e-cf100f2e44f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6999c93-9ccc-4a95-bb3c-870a00ea12e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Ugy_uvolt_ahogy_kell_az_1160_loeros_Aston_Martin_Valkyre__video","timestamp":"2019. november. 26. 12:06","title":"Úgy áriázik az 1160 lóerős Aston Martin Valkyre, ahogy azt kell – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid, a Manchester City és a Tottenham Hotspur is kiharcolta a továbbjutást a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában kedden.","shortLead":"A Real Madrid, a Manchester City és a Tottenham Hotspur is kiharcolta a továbbjutást a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20191127_Mesternegyes_nagy_forditas_es_minden_idok_egyik_legbutabb_kettos_kiallitasa_a_BLben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92893240-750f-4023-b90b-ba6074b8a9ee","keywords":null,"link":"/sport/20191127_Mesternegyes_nagy_forditas_es_minden_idok_egyik_legbutabb_kettos_kiallitasa_a_BLben","timestamp":"2019. november. 27. 05:09","title":"Mesternégyes, nagy fordítás, és minden idők egyik legbutább kettős kiállítása a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megmozgatják a székely internetezőket a medvés cikkek. Egyre több a baleset, de a közvélemény nem a román államot hibáztatja, inkább a magánemberek felelősségét firtatja. ","shortLead":"Megmozgatják a székely internetezőket a medvés cikkek. Egyre több a baleset, de a közvélemény nem a román államot...","id":"20191125_Szeretettel_Erdelybol_Medveproblemak_a_Szekelyfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfef71e-0d35-4fdc-b55d-d43c12aee010","keywords":null,"link":"/360/20191125_Szeretettel_Erdelybol_Medveproblemak_a_Szekelyfoldon","timestamp":"2019. november. 26. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Különös székely kommentek a szaporodó medveproblémákra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43b01bf-6b4d-46f1-a772-fa3da0dc50af","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A papokat több mint negyven év börtönre ítélték. Az iskolát, ahol az esetek történtek, azóta bezárták.","shortLead":"A papokat több mint negyven év börtönre ítélték. Az iskolát, ahol az esetek történtek, azóta bezárták.","id":"20191126_Tobb_pap_hallasserult_gyerekeket_bantalmazott_Argentinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a43b01bf-6b4d-46f1-a772-fa3da0dc50af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e679c34-044c-475a-8a99-2bc0130476df","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Tobb_pap_hallasserult_gyerekeket_bantalmazott_Argentinaban","timestamp":"2019. november. 26. 08:46","title":"Több pap hallássérült gyerekeket bántalmazott Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f1987d-49e6-41d6-8706-be2a00292ef5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A racionalizálás jelszavával módosítaná a kormány a közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat, ám valójában megszünteti a magyar eljárások feletti ellenőrzést. ","shortLead":"A racionalizálás jelszavával módosítaná a kormány a közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat, ám valójában megszünteti...","id":"201947__kozbeszerzesek__gyengulo_kontroll__kiszervezesek__lazito_uzemmod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30f1987d-49e6-41d6-8706-be2a00292ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858d0d72-68d4-41c4-a2df-9c067578de62","keywords":null,"link":"/360/201947__kozbeszerzesek__gyengulo_kontroll__kiszervezesek__lazito_uzemmod","timestamp":"2019. november. 26. 07:00","title":"A kormány a mutyizást is megkönnyítheti a közbeszerzési lazítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy barkácsáruházban történt az eset.","shortLead":"Egy barkácsáruházban történt az eset.","id":"20191127_gazszag_budapest_aruhaz_kiurites_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6864f0e7-fa2d-4532-80c7-eff56122e357","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_gazszag_budapest_aruhaz_kiurites_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. november. 27. 13:40","title":"Gázszagot éreztek, kiürítettek egy áruházat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c560629-48d0-4c36-8da9-d25aef97b45a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A karácsonyi jutalomosztáskor van, aki több pénzt vihet most haza, mint korábban, de az eddig kiugró fizetést kapók rosszul járnak – pontosította korábbi nyilatkozatát Pikó András józsefvárosi polgármester.","shortLead":"A karácsonyi jutalomosztáskor van, aki több pénzt vihet most haza, mint korábban, de az eddig kiugró fizetést kapók...","id":"20191126_Egysegesen_100_ezer_forintot_kapnak_ev_vegen_a_jozsefvarosi_kozalkalmazottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c560629-48d0-4c36-8da9-d25aef97b45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9964f5ac-5f01-4639-b7f0-0ffb21bd9451","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Egysegesen_100_ezer_forintot_kapnak_ev_vegen_a_jozsefvarosi_kozalkalmazottak","timestamp":"2019. november. 26. 15:28","title":"Egységesen 100 ezer forintot kapnak év végén a józsefvárosi közalkalmazottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]