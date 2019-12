Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdea35b9-bc9a-4706-9ba5-16eba2bd77e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi sportmozgalom aktuális kérdéseit vitatták meg.","shortLead":"A nemzetközi sportmozgalom aktuális kérdéseit vitatták meg.","id":"20191129_nob_thomas_bach_orban_viktor_schmitt_pal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdea35b9-bc9a-4706-9ba5-16eba2bd77e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa359900-845e-425b-8dc5-bbf783f85b45","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_nob_thomas_bach_orban_viktor_schmitt_pal","timestamp":"2019. november. 29. 14:30","title":"A NOB elnökével tárgyalt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49364d-f19b-4bac-abc9-6bf243d79adc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191129_Ahogy_meg_nem_latta_az_Operahazat_igy_zajlik_a_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e49364d-f19b-4bac-abc9-6bf243d79adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba85638-7d25-4371-b41e-976913ef855a","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_Ahogy_meg_nem_latta_az_Operahazat_igy_zajlik_a_felujitas","timestamp":"2019. november. 29. 16:15","title":"Ahogy még nem látta az Operaházat: így zajlik a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2c9cf8-e5f3-46d2-996e-d8eeea276249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meteorológiai tél beköszöntével, a hideg megérkezett, átlagosan -4, -5 fok közötti hőmérsékletre ébredt az ország\r

","shortLead":"A meteorológiai tél beköszöntével, a hideg megérkezett, átlagosan -4, -5 fok közötti hőmérsékletre ébredt az ország\r

","id":"20191201_Minusz_10_fokot_is_mertek_reggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb2c9cf8-e5f3-46d2-996e-d8eeea276249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b7e3f-109a-45aa-b176-f5ed8bb1d5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Minusz_10_fokot_is_mertek_reggel","timestamp":"2019. december. 01. 09:59","title":"Mínusz 10 fokot is mértek reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89336a17-3bc3-4eaa-944a-14c196ee7487","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok francia és a címvédő portugál válogatott is a részben budapesti rendezésű csoportba került szombaton a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokság bukaresti sorsolásán, azaz mindkettő a Puskás Arénában játssza két mérkőzését.","shortLead":"A világbajnok francia és a címvédő portugál válogatott is a részben budapesti rendezésű csoportba került szombaton...","id":"20191130_A_franciakkal_es_a_portugalokkal_jatszhatunk_a_Puskasban_ha_kijutunk_az_Ebre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89336a17-3bc3-4eaa-944a-14c196ee7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e86869-7e6e-4d8d-9088-54e7f4f7d951","keywords":null,"link":"/sport/20191130_A_franciakkal_es_a_portugalokkal_jatszhatunk_a_Puskasban_ha_kijutunk_az_Ebre","timestamp":"2019. november. 30. 19:17","title":"A franciákkal és a portugálokkal játszhatunk a Puskásban, ha kijutunk az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha egy bevándorló azt állíthatja a határon, hogy terrorista szervezet elől menekül, akkor nem kezelhetik gazdasági menekültként. Emiatt Donald Trump amerikai elnöknek kétszer is meg kell fontolnia javaslatát, miszerint terrorszervezeteknek nyilvánítaná a mexikói drogkartelleket.","shortLead":"Ha egy bevándorló azt állíthatja a határon, hogy terrorista szervezet elől menekül, akkor nem kezelhetik gazdasági...","id":"20191130_Trump_oriasi_ongolt_lohet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99504ec1-1d04-4139-ad23-22fbf17166bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Trump_oriasi_ongolt_lohet","timestamp":"2019. november. 30. 07:20","title":"Trump óriási öngólt lőhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VPN (virtuális magánhálózat) használatával elérhető, hogy ne legyen követhető egy számítógép vagy telefon. Ráadásul a VPN programok segítségével még a letiltott weboldalakat is meg lehet nézni. Az elmúlt évben igencsak népszerűekké váltak az ezzel kapcsolatos alkalmazások.","shortLead":"A VPN (virtuális magánhálózat) használatával elérhető, hogy ne legyen követhető egy számítógép vagy telefon. Ráadásul...","id":"20191130_vpn_alkalmazas_letoltes_2019_megfigyeles_anonim_internetezes_blokkolt_weboldalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00268fb7-bb0a-4c6d-86cc-44838a1aab8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_vpn_alkalmazas_letoltes_2019_megfigyeles_anonim_internetezes_blokkolt_weboldalak","timestamp":"2019. november. 30. 08:03","title":"10 internetezőből 9 embert megfigyel a kormány, egyre többen félnek és telepítenek VPN alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fekete Péntek ellen tüntettek Budapesten, porrá égett egy autó a Hegyalja úton. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A Fekete Péntek ellen tüntettek Budapesten, porrá égett egy autó a Hegyalja úton. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20191129_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8600204-dd22-4484-a0b0-c8c3e58655b0","keywords":null,"link":"/360/20191129_Radar360","timestamp":"2019. november. 29. 17:30","title":"Radar360: Késelés a London Bridge-en, már nem titok a magyar Csernobil-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a606a54a-77d5-4443-beee-b4f79e621daf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét jár az adventi időszak egyik legnépszerűbb látványossága.","shortLead":"Ismét jár az adventi időszak egyik legnépszerűbb látványossága.","id":"20191129_fenyvillamos_mikor_jar_2019_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a606a54a-77d5-4443-beee-b4f79e621daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd8c902-f6d3-44ba-8a6c-cbff3f64d0b1","keywords":null,"link":"/elet/20191129_fenyvillamos_mikor_jar_2019_budapest","timestamp":"2019. november. 29. 17:55","title":"Elindult a budapesti Fényvillamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]