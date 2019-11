Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d0ff9dd-6497-4aaa-b0d6-afc9cf352e85","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A közlekedési hatóság nem hosszabbítja meg a cég taxiszolgáltatási engedélyét.","shortLead":"A közlekedési hatóság nem hosszabbítja meg a cég taxiszolgáltatási engedélyét.","id":"20191125_Londonnak_nem_kell_az_Uber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0ff9dd-6497-4aaa-b0d6-afc9cf352e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117308c1-307b-45ac-b417-99cb0ea9b314","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_Londonnak_nem_kell_az_Uber","timestamp":"2019. november. 25. 12:10","title":"Londonnak sem kell az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan elvégezni, az eredményeket pedig a mobilunkra küldi. Onnan pedig azonnal továbbíthatjuk a mért adatokat az orvosunknak.","shortLead":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan...","id":"20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89e3488-9295-44fe-80cb-c27bb8c81dc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","timestamp":"2019. november. 24. 20:00","title":"Ez az otthoni vérnyomásmérő nem csak pontos, de sokat elárul a szíve állapotáról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1b02c0-9cf1-4037-917b-716fd26be2a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kilépő oldalon alakult ki jelentős torlódás.","shortLead":"A kilépő oldalon alakult ki jelentős torlódás.","id":"20191124_20191124_varakozas_kilepes_magyar_ukran_hatar_zahony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf1b02c0-9cf1-4037-917b-716fd26be2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6a6727-156f-4b4d-af4d-352a6640dfe1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_20191124_varakozas_kilepes_magyar_ukran_hatar_zahony","timestamp":"2019. november. 24. 09:33","title":"Négy órát kell várakozni Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5763bfe8-399a-4037-ad44-49ae6dec4761","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A world wide web atyja, Tim Berners-Lee régóta nyomon követi az internet fejlődését, amely mára szerinte nagyon rossz irányt vett. A szakember kidolgozott egy koncepciót, hogyan lehetne azt újra biztonságossá tenni.","shortLead":"A world wide web atyja, Tim Berners-Lee régóta nyomon követi az internet fejlődését, amely mára szerinte nagyon rossz...","id":"20191125_tim_berners_lee_internet_vilaghalo_contract_for_the_web","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5763bfe8-399a-4037-ad44-49ae6dec4761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9201fc22-cdac-47b1-8ae9-decbbfa3e348","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_tim_berners_lee_internet_vilaghalo_contract_for_the_web","timestamp":"2019. november. 25. 16:03","title":"Elkészült a terv, amely megmentheti az internetet a pusztulástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több fel- és bejelentés is érkezett a rendőrségre Borkai Zsolt volt győri polgármester, Rákosfalvy Zoltán ügyvéd, valamint az Audi-földek adásvétele ügyében. Az eljárásokat egyesítették a nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt alig pár napja elrendelt nyomozáshoz.

","shortLead":"Több fel- és bejelentés is érkezett a rendőrségre Borkai Zsolt volt győri polgármester, Rákosfalvy Zoltán ügyvéd...","id":"20191124_A_rendorseg_egyesitette_a_Borkaiugyben_indult_eljarasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652074ec-336b-46d4-8daa-379ffbce2f03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_rendorseg_egyesitette_a_Borkaiugyben_indult_eljarasokat","timestamp":"2019. november. 24. 21:08","title":"A rendőrség egyesítette a Borkai-ügyben indult eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e7bbb5-cd2c-47fc-9481-514670244a88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A buszok átlagosan és darabonként 225 kilométert tettek meg idén, és havonta 1,4 helyszínre sem jutottak el.","shortLead":"A buszok átlagosan és darabonként 225 kilométert tettek meg idén, és havonta 1,4 helyszínre sem jutottak el.","id":"20191125_szurobusz_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_egeszsegugy_szurovizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9e7bbb5-cd2c-47fc-9481-514670244a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fce7d85-41fc-4dfa-82c4-fd30e7c88928","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_szurobusz_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_egeszsegugy_szurovizsgalat","timestamp":"2019. november. 25. 17:52","title":"Alig használják a darabonként százmillióért vett szűrőbuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159bf2fd-8d3b-411b-a829-e4d09717aa96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a kipakolt kordonok 1,4 millió forintba kerültek, a rendőröknek 20 milliónál is több túlórapénzt fizettek. ","shortLead":"Csak a kipakolt kordonok 1,4 millió forintba kerültek, a rendőröknek 20 milliónál is több túlórapénzt fizettek. ","id":"20191124_Elmondta_a_rendorseg_mennyibe_kerult_a_varoslakok_elzarasa_Erdogantol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159bf2fd-8d3b-411b-a829-e4d09717aa96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484511a9-1b28-460e-8da0-9d5afd01a9f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Elmondta_a_rendorseg_mennyibe_kerult_a_varoslakok_elzarasa_Erdogantol","timestamp":"2019. november. 24. 14:48","title":"Elmondta a rendőrség, mennyibe került a városlakók elzárása Erdogantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c1d650-2d17-4045-9826-d3159603453c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az univerzum legerősebb robbanásai sokkal nagyobb energiasugárzást produkálnak, mint korábban gondolták: különleges teleszkópok segítségével két nemzetközi kutatócsoportnak sikerült észlelnie a legnagyobb energiájú gammasugarakat, amelyeket valaha gammakitörésből mértek.","shortLead":"Az univerzum legerősebb robbanásai sokkal nagyobb energiasugárzást produkálnak, mint korábban gondolták: különleges...","id":"20191124_kozmikus_oriasrobbanasok_foldi_gammasugarteleszkop_gammasugarzas_kitores_hess_magic_desy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3c1d650-2d17-4045-9826-d3159603453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a9b795-8e35-41a8-8fd5-174bfea25a8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_kozmikus_oriasrobbanasok_foldi_gammasugarteleszkop_gammasugarzas_kitores_hess_magic_desy","timestamp":"2019. november. 24. 18:03","title":"A látható fénynél 100 milliárdszor nagyobb energiájú kitöréseket észleltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]